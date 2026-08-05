A versenyt még megvárták: leléptek a bokszolók Skóciában, menedékjogot kérhetnek

A skót hatóságok már vizsgálják az eseteket, miután kiderült, hogy legalább négy ugandai és egy pakisztáni ökölvívó nem utazott haza a csapatával a Nemzetközösségi Játékok végeztével. A feltételezések szerint azért maradtak az országban, hogy menedékjogot kérjenek az Egyesült Királyságban - írta meg a BBC.

Több sportoló is nyomtalanul eltűnt a vasárnap véget ért glasgow-i Nemzetközösségi Játékok után. A helyi sajtóértesülések szerint a hiányzó ugandai sportolók – Nuhu Batte, Angel Katushabe, Ibrahim Kemis és Emily Nakalema – mindannyian az ökölvívó-válogatott tagjai. Egy sportportál információi alapján egyikük megerősítette, hogy menedékjogot szeretnének kérni, mivel úgy vélik, Skóciában jobb edzési lehetőségek és karrierkilátások várják őket, mint hazájukban.

Az érintett sportolók arra kérték honfitársaikat, hogy ne ítéljék el őket a döntésük miatt. Az ugandai delegáció szóvivője nem kívánta kommentálni a történteket, miközben a csapat többi tagja időközben már elhagyta az országot. Hozzájuk hasonlóan a pakisztáni ökölvívó, Qudratullah sem szállt fel a hazatérő gépre, és a szobájában sem találták meg, amikor a tisztségviselők keresni kezdték.

A skót rendőrség hivatalosan is megerősítette, hogy bejelentéseket kapott az eltűnt versenyzőkről. Jelenleg is vizsgálják a körülményeket, és felvették a kapcsolatot a brit belügyminisztériummal. A 2026-os játékok szabályzata értelmében a sportolóknak a saját versenyszámuk befejezését követő második éjszaka után el kellett volna hagyniuk a hivatalos szálláshelyet. Sophie Ashcroft, a glasgow-i esemény szóvivője hangsúlyozta, hogy a szervezők szorosan együttműködnek a rendőrséggel, a határőrséggel és a bevándorlási hivatallal a 74 nemzet mintegy háromezer sportolóját felvonultató rendezvény biztonságos lezárása érdekében.

Nem ez az első eset, hogy sportolók tűnnek el egy-egy világverseny után. A szintén Glasgow-ban rendezett 2014-es Nemzetközösségi Játékok alkalmával tucatnyian választották ezt a megoldást. Akkor két ugandai rögbis maradt az országban, akik később egy kis cardiffi csapatban tűntek fel – egyiküket, Philip Pariyót utóbb nemi erőszak miatt négy és fél év börtönbüntetésre ítélték. Ugyanakkor másfajta sorsok is akadnak, hiszen a kameruni súlyemelő, Cyrille Tchatchet II szintén 2014-ben menekült el, a mostani, 2026-os játékokra azonban már visszatért, és ezüstérmet szerzett.