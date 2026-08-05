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Sport

A versenyt még megvárták: leléptek a bokszolók Skóciában, menedékjogot kérhetnek

Pénzcentrum
2026. augusztus 5. 14:53

A skót hatóságok már vizsgálják az eseteket, miután kiderült, hogy legalább négy ugandai és egy pakisztáni ökölvívó nem utazott haza a csapatával a Nemzetközösségi Játékok végeztével. A feltételezések szerint azért maradtak az országban, hogy menedékjogot kérjenek az Egyesült Királyságban - írta meg a BBC.

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Több sportoló is nyomtalanul eltűnt a vasárnap véget ért glasgow-i Nemzetközösségi Játékok után. A helyi sajtóértesülések szerint a hiányzó ugandai sportolók – Nuhu Batte, Angel Katushabe, Ibrahim Kemis és Emily Nakalema – mindannyian az ökölvívó-válogatott tagjai. Egy sportportál információi alapján egyikük megerősítette, hogy menedékjogot szeretnének kérni, mivel úgy vélik, Skóciában jobb edzési lehetőségek és karrierkilátások várják őket, mint hazájukban.

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Az érintett sportolók arra kérték honfitársaikat, hogy ne ítéljék el őket a döntésük miatt. Az ugandai delegáció szóvivője nem kívánta kommentálni a történteket, miközben a csapat többi tagja időközben már elhagyta az országot. Hozzájuk hasonlóan a pakisztáni ökölvívó, Qudratullah sem szállt fel a hazatérő gépre, és a szobájában sem találták meg, amikor a tisztségviselők keresni kezdték.

A skót rendőrség hivatalosan is megerősítette, hogy bejelentéseket kapott az eltűnt versenyzőkről. Jelenleg is vizsgálják a körülményeket, és felvették a kapcsolatot a brit belügyminisztériummal. A 2026-os játékok szabályzata értelmében a sportolóknak a saját versenyszámuk befejezését követő második éjszaka után el kellett volna hagyniuk a hivatalos szálláshelyet. Sophie Ashcroft, a glasgow-i esemény szóvivője hangsúlyozta, hogy a szervezők szorosan együttműködnek a rendőrséggel, a határőrséggel és a bevándorlási hivatallal a 74 nemzet mintegy háromezer sportolóját felvonultató rendezvény biztonságos lezárása érdekében.

Nem ez az első eset, hogy sportolók tűnnek el egy-egy világverseny után. A szintén Glasgow-ban rendezett 2014-es Nemzetközösségi Játékok alkalmával tucatnyian választották ezt a megoldást. Akkor két ugandai rögbis maradt az országban, akik később egy kis cardiffi csapatban tűntek fel – egyiküket, Philip Pariyót utóbb nemi erőszak miatt négy és fél év börtönbüntetésre ítélték. Ugyanakkor másfajta sorsok is akadnak, hiszen a kameruni súlyemelő, Cyrille Tchatchet II szintén 2014-ben menekült el, a mostani, 2026-os játékokra azonban már visszatért, és ezüstérmet szerzett.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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