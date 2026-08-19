Rendkívüli figyelmeztetést adott ki a miniszter: órák kérdése, és eléri a kritikus mélypontot a Duna Paksnál

A Duna rendkívül alacsony vízállása ellenére is jó esély mutatkozik arra, hogy a Paksi Atomerőmű két turbinája zavartalanul üzemeljen a mostani kritikus időszakban. A létesítmény hűtővízellátásának biztosítása érdekében a szakemberek különleges műszaki megoldásokat vetettek be.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter beszámolója szerint a folyó vízszintje hamarosan eléri a kritikus minimumot. A tárcavezető kiemelte, hogy már csak órák, legfeljebb egy nap választja el a térséget a Duna várható legalacsonyabb vízállásától, ami komoly kihívás elé állítja az erőművet.

A szakemberek az elmúlt napokban megállás nélkül dolgoztak a kockázatok elhárításán. A megfelelő hűtővízszintet és a turbinák folyamatos működését olyan rendkívüli beavatkozásokkal igyekeznek garantálni, mint a mederben elsüllyesztett bárkák, valamint a folyamatosan épülő fenékküszöb.

A szélsőséges körülmények miatt az atomerőműben állandó ügyeletet rendeltek el, éjjel-nappal folyamatosan figyelemmel kísérik a vízállás alakulását és az üzembiztonságot. Bár a miniszter szerint a nehezén még nem jutottak túl, a megfeszített munkának köszönhetően egyre közelebb kerülnek ahhoz, hogy sikeresen átvészeljék ezt a rendkívüli helyzetet.