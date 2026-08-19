Egészen szokatlan arcát mutatja idén nyáron a Tisza-tó: a Tiszavalki-medence jelentős része már szárazon áll, és a sekélyebb területeken a vízitúrázók is akadályokba ütközhetnek.
Rendkívüli figyelmeztetést adott ki a miniszter: órák kérdése, és eléri a kritikus mélypontot a Duna Paksnál
A Duna rendkívül alacsony vízállása ellenére is jó esély mutatkozik arra, hogy a Paksi Atomerőmű két turbinája zavartalanul üzemeljen a mostani kritikus időszakban. A létesítmény hűtővízellátásának biztosítása érdekében a szakemberek különleges műszaki megoldásokat vetettek be.
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter beszámolója szerint a folyó vízszintje hamarosan eléri a kritikus minimumot. A tárcavezető kiemelte, hogy már csak órák, legfeljebb egy nap választja el a térséget a Duna várható legalacsonyabb vízállásától, ami komoly kihívás elé állítja az erőművet.
A szakemberek az elmúlt napokban megállás nélkül dolgoztak a kockázatok elhárításán. A megfelelő hűtővízszintet és a turbinák folyamatos működését olyan rendkívüli beavatkozásokkal igyekeznek garantálni, mint a mederben elsüllyesztett bárkák, valamint a folyamatosan épülő fenékküszöb.
A szélsőséges körülmények miatt az atomerőműben állandó ügyeletet rendeltek el, éjjel-nappal folyamatosan figyelemmel kísérik a vízállás alakulását és az üzembiztonságot. Bár a miniszter szerint a nehezén még nem jutottak túl, a megfeszített munkának köszönhetően egyre közelebb kerülnek ahhoz, hogy sikeresen átvészeljék ezt a rendkívüli helyzetet.
Valóban választások jöhetnek Ukrajnában a háborús helyzetben? Kiderült, mekkora esélye lenne Zelenszkijnek megtartani a hatalmat
Ukrajnában legutóbb 2019-ben tartottak választásokat, a háború kitörése óta érvényben lévő hadiállapot azonban elvileg tiltja azok kiírását.
Brutális szabotázsakció rázta meg a balti államot: katonai csúcstechnológiát gyártó üzemet gyújtottak fel
Az észt hatóságok lehetséges orosz szabotázsakcióként vizsgálják azt a szándékos gyújtogatást, amely a Milrem Robotics védelmiipari vállalat tallinni központjában történt.
Segítséget ígért Ukrajnának kijevi látogatásán kedden Carsten Schneider német környezetvédelmi miniszter.
Az amerikaiak túlnyomó többsége attól tart, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti háború hosszú ideig eltart.
Betelt a pohár az oroszoknál: kiderült, melyik európai országnak kell brutális árat fizetnie a háborúért
Oroszország megfenyegette meg az Egyesült Királyságot, ez nem semmi!
Rendkívüli! Brutális katonai csapással fenyegetőzik Donald Trump: ha ezt meglépik, azonnal bombázni fognak
Donald Trump Omán bombázásával fenyegetőzött a Hormuzi-szoros körüli tárgyalások miatt.
A számok nem hazudnak, 2008 óta nem volt ekkora a gond az államháztartásokban: közel az újabb összeomlás?
A dráguló államfinanszírozás hátterében az áll, hogy a befektetők tartósan magas inflációra rendezkednek be.
Keddre virradóra az elmúlt két év legkiterjedtebb ukrán dróntámadása érte Moszkvát és térségét.
Donald Trump azzal fenyegetőzött, hogy lebombázza Ománt – Washington szövetségesét –, ha az „útjába áll" az Iránnal folytatott amerikai tárgyalásoknak.
Brutális ítélet Oroszországban: több mint 11 év börtönt kapott az ismert politikus, mert ellenezte a háborút
Tizenegy év egy hónap börtönbüntetésre ítélte a pszkovi bíróság Lev Szloszberget, az orosz ellenzéki Jabloko párt alelnökét a hadsereg megrágalmazása miatt.
Súlyos gond lehet Donald Trump egészségi állapotával: most érkezett a hír - így néz ki az amerikai elnök rejtélyes betegsége
Trump szűkszavúan nyilatkozik saját egészségi állapotáról, tavasszal azonban még tökéletes leletekről számolt be a Walter Reed Katonai Kórházban elvégzett kivizsgálását követően.
Kész, ennyi volt: végleg kukába dobják a legendás orosz tankokat, elképesztő fegyverek érkeznek a helyükre
A lépés egyben az orosz haditechnikai rendszerektől való fokozatos eltávolodást is jelezheti.
A független orosz Mediazona hírportál legfrissebb adatai szerint az ukrajnai háború 2022-es kezdete óta már közel 240 ezer orosz katona esett el.
Olyan szövetségre lépett az Nvidia a Wall Streettel, amire még nem volt példa: hatalmas bukás is lehet a vége?
Az Nvidia és a világ hat meghatározó befektetési társasága több mint 500 milliárd dollárnyi tőkét mozgósítana az AI infrastruktúra fejlesztésére.
Kushner vasárnap az egyiptomi El-Alameinben találkozott a Hamász politikai vezetésének egyik meghatározó szereplőjével.
Az Európai Unió ősszel minden eddiginél szélesebb körű szankciós listát készíthet Oroszországgal szemben.
Ukrajna a háború kezdete óta az egyik legnagyobb dróntámadását indította el: az orosz hatóságok közlése szerint legalább hatan életüket vesztették.
A japán fővárosban több ezer otthont öntött el az augusztusi áradás, volt, aki a saját kocsijában fulladt meg.
-
Sörkülönlegességek és fesztiválhangulat: tizedszer jön a Belvárosi Sörfesztivál (x)
Ha szerinted a nyár legjobb programjai már véget értek, érdemes még egyszer benézned Budapest belvárosába. 2026. szeptember 1. és 6. között tizedik alkalommal rendezik meg a Belvárosi Sörfesztivált.