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PAKS, HUNGARY - AUG 02 2025: A general view of the Paks Nuclear Power Plant on the bank of the River Danube near Paks, Hungary. The archive photograph is being issued as record-low water levels in the Danube force the plant to reduce e
Világ

Rendkívüli figyelmeztetést adott ki a miniszter: órák kérdése, és eléri a kritikus mélypontot a Duna Paksnál

Pénzcentrum
2026. augusztus 19. 14:29

A Duna rendkívül alacsony vízállása ellenére is jó esély mutatkozik arra, hogy a Paksi Atomerőmű két turbinája zavartalanul üzemeljen a mostani kritikus időszakban. A létesítmény hűtővízellátásának biztosítása érdekében a szakemberek különleges műszaki megoldásokat vetettek be.

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Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter beszámolója szerint a folyó vízszintje hamarosan eléri a kritikus minimumot. A tárcavezető kiemelte, hogy már csak órák, legfeljebb egy nap választja el a térséget a Duna várható legalacsonyabb vízállásától, ami komoly kihívás elé állítja az erőművet.

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A szakemberek az elmúlt napokban megállás nélkül dolgoztak a kockázatok elhárításán. A megfelelő hűtővízszintet és a turbinák folyamatos működését olyan rendkívüli beavatkozásokkal igyekeznek garantálni, mint a mederben elsüllyesztett bárkák, valamint a folyamatosan épülő fenékküszöb.

A szélsőséges körülmények miatt az atomerőműben állandó ügyeletet rendeltek el, éjjel-nappal folyamatosan figyelemmel kísérik a vízállás alakulását és az üzembiztonságot. Bár a miniszter szerint a nehezén még nem jutottak túl, a megfeszített munkának köszönhetően egyre közelebb kerülnek ahhoz, hogy sikeresen átvészeljék ezt a rendkívüli helyzetet.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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