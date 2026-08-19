Történelmi csúcs! Nagyot kaszált, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 36,91 pontos, 0,02 százalékos csökkenéssel, 148 659,81 ponton zárt szerdán. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

A részvénypiac forgalma 27,4 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével csökkentek az előző napi záráshoz képest.

Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője az MTI-nek elmondta, átlag feletti forgalomban gyengült a BUX, a vezető részvények közül pedig a Mol történelmi csúcson zárt. A Mol árfolyama az olajár emelkedése miatt tudott emelkedni - ismertette az elemző, hozzátéve, hogy szerdán azok az olajipari cégek teljesítettek jól, amelyeknek van olajfinomítója, így a Mol is.