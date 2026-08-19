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Megtakarítás

Történelmi csúcs! Nagyot kaszált, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

MTI
2026. augusztus 19. 18:45

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 36,91 pontos, 0,02 százalékos csökkenéssel, 148 659,81 ponton zárt szerdán. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A részvénypiac forgalma 27,4 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével csökkentek az előző napi záráshoz képest.

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Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője az MTI-nek elmondta, átlag feletti forgalomban gyengült a BUX, a vezető részvények közül pedig a Mol történelmi csúcson zárt. A Mol árfolyama az olajár emelkedése miatt tudott emelkedni - ismertette az elemző, hozzátéve, hogy szerdán azok az olajipari cégek teljesítettek jól, amelyeknek van olajfinomítója, így a Mol is.

  • A Mol 89 forinttal, 1,81 százalékkal 5015 forintra erősödött, 9,1 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 200 forinttal, 0,44 százalékkal 45 300 forintra csökkent, forgalmuk 12,2 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 28 forinttal, 1,09 százalékkal 2542 forintra esett, forgalma 1,9 milliárd forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 50 forinttal, 0,39 százalékkal 12 880 forintra gyengült, a részvények forgalma 3,4 milliárd forintot ért el.
  • A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9666,15 ponton zárt szerdán, ez 3,33 pontos, 0,03 százalékos emelkedés a keddi záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
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