A francia államfő nem zárta ki, hogy az Európai Bizottság rövid távon technikai megoldásokon dolgozik Ukrajna támogatására.
Hivatalos, új érmét vezetnek be: ilyen értékes még nem volt, ő fog rajta szerepelni
Egy szövetségi művészeti bizottság jóváhagyta azt a 24 karátos arany emlékérmét, amelyen Donald Trump amerikai elnök képmása szerepel. Mindezt annak ellenére tették, hogy a szövetségi törvények tiltják élő elnök ábrázolását az amerikai fizetőeszközökön - jelentette a BBC.
Az érmét az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója, vagyis a közelgő július 4-i ünnep alkalmából tervezték. A képen Trump ökölbe szorított kezekkel támaszkodik egy íróasztalra.
Az Amerikai Pénzverde bemutatta a látványtervet a Képzőművészeti Bizottságnak (US Commission of Fine Arts). A testület egyhangúlag megszavazta annak elfogadását. James McCrery, a bizottság alelnöke azt javasolta, hogy az érmét a lehető legnagyobb méretben készítsék el. Ez akár három hüvelyk (körülbelül 7,6 centiméter) átmérőt is jelenthet. Összehasonlításképpen: egy amerikai negyeddolláros átmérője alig két és fél centiméter.
A jóváhagyás jogi szempontból vitatott. A szövetségi jog ugyanis kifejezetten tiltja, hogy élő elnök szerepeljen amerikai fizetőeszközön. A Pénzügyminisztérium álláspontja szerint azonban ez nem szokványos forgalmi érme. Úgy vélik, hogy ez egy Scott Bessent pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó, különleges, tükörveretes (proof) aranyérme. Ennek kibocsátását egy minisztériumi jogkör teszi lehetővé. Bessent várhatóan a végleges méretek meghatározása után rendeli el a verést.
Érdemes megjegyezni, hogy Trump tavaly leváltotta a Képzőművészeti Bizottság tagjaitm majd a testületet saját szövetségeseivel töltötte fel. A bizottság tehát jelenlegi összetételében már a Trump-adminisztráció kinevezettjeiből áll.
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Ritchie Torres New York-i demokrata képviselő tavaly törvényjavaslatot nyújtott be. A tervezet megtiltaná az elnököknek, hogy saját képmásukkal ellátott fizetőeszközt bocsássanak ki. A javaslatot egyelőre nem szavazták meg. Az Egyesült Államok történetében eddig egyetlen elnök, Calvin Coolidge szerepelt pénzérmén még életében.
Gigantikus csapás érte a világ gázellátását: brutálisan elszabadultak az árak, ezen mindenki veszíteni fog
Az energetikai infrastruktúra elleni kölcsönös csapások globális energiaválságot idéztek elő.
Április végére, európai uniós segítséggel pedig akár hamarabb is újraindulhat a kőolajszállítás a Barátság kőolajvezetéken.
Barátság kőolajvezeték: szivárognak a részletek az EU-s tényfeltáró látogatásról, erre juthatnak a szakemberek
Nyílt politikai konfliktushoz vezetett a Barátság kőolajvezeték januári sérülése és a helyreállítás elhúzódása.
Európai uniós szakértők érkeztek Ukrajnába, hogy felmérjék az orosz támadások miatt január vége óta leállt Barátság kőolajvezeték állapotát.
Sarokba szorította az Egyesült Államok Japánt: veszélyes háborús paktumot akar rákényszeríteni Trump
Csütörtökön a Fehér Házban találkozik Donald Trump amerikai elnök és Takaicsi Szanae japán miniszterelnök.
Váratlan húzásra készülnek Oroszország ellen: így vennék vissza vérontás nélkül a több mint 30 éve elszakadt területet
A moldovai kormány Brüsszelben mutatott be egy átfogó tervet a több mint harminc éve szakadár területként működő Transznisztria visszaintegrálására.
Egyre biztosabb: rekordsebességgel csatlakozhat az Európai Unióhoz a világ egyik leggazdagabb országa
A szigetország ugyan nem tagja az Európai Uniónak, de már most is része az egységes európai piacnak és a schengeni övezetnek.
Donald Trump amerikai elnök nem zárja ki egy Irán ellen irányuló korlátozott szárazföldi művelet lehetőségét sem.
Irán rakétacsapást mért Katar legfontosabb cseppfolyósított földgáz-feldolgozó központjára, a Ras Laffan ipari komplexumra, súlyos károkat okozva.
Elszabadult a pokol a Közel-Keleten: az amerikai elnök olyan ultimátumot adott, amire senki sem számított
Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegette meg Iránt, hogy az Egyesült Államok kész megsemmisíteni a Dél-Pars földgázmezőt, ha Teherán újabb támadást indít Katar ellen.
Durva forgatókönyv rajzolódik ki a közel-keleti válság nyomán: a magyar gazdaságot kemény csapás érheti
Az iráni konfliktus új szintre lépett, és ezzel ismét az energiaárak kerültek a figyelem középpontjába.
A NASA április elején tervezi elindítani az Artemis II küldetést, melynek keretében több mint 50 év után először repülnek majd ismét űrhajósok a Hold körül.
Egyre részletesebben rajzolódik ki az iráni atomprogram körüli amerikai–iráni tárgyalások kudarca és az azt követő háború háttere.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a BBC-nek adott exkluzív interjúban arra figyelmeztetett, hogy Ukrajna rakétahiánnyal fog szembesülni a közel-keleti háború miatt.
Irányíthatatlanul sodródik Putyin szellemhajója: bármelyik pillanatban felrobbanhat, kiadták a vészjelzést Európában
Egy szankciók hatálya alatt álló, legénység nélküli orosz LNG-tanker sodródik irányíthatatlanul a Földközi-tengeren.
Irán kazettás bombákkal támadta Tel-Avivot Ali Laridzsáni biztonsági főnök meggyilkolása miatt.
Újabb delegáció indul a Barátság vezetékhez: vizsgálódik Brüsszel, hamarosan újra érkezhet kőolaj Magyarországra
Független európai szakértők vizsgálják meg a Barátság kőolajvezeték állapotát Ukrajnában.
Az amerikai légierő továbbra is a Hormuzi-szoros térségét bombázza, ám közben elmérgesedni látszik a viszony Trump és a NATO között.
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
Lévai Bálintot, a cég tulajdonosát kérdeztük.
