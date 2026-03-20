2026. március 20. péntek Klaudia
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Chicago, USA - 2016. augusztus 22.: Egy zebra tábla a stop szimbólummal a Trump Tower előtt Chicagóban, az East Wacker Place-en, szürkületkor.
Világ

Hivatalos, új érmét vezetnek be: ilyen értékes még nem volt, ő fog rajta szerepelni

Pénzcentrum
2026. március 20. 13:15

Egy szövetségi művészeti bizottság jóváhagyta azt a 24 karátos arany emlékérmét, amelyen Donald Trump amerikai elnök képmása szerepel. Mindezt annak ellenére tették, hogy a szövetségi törvények tiltják élő elnök ábrázolását az amerikai fizetőeszközökön - jelentette a BBC.

Az érmét az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója, vagyis a közelgő július 4-i ünnep alkalmából tervezték. A képen Trump ökölbe szorított kezekkel támaszkodik egy íróasztalra.

Az Amerikai Pénzverde bemutatta a látványtervet a Képzőművészeti Bizottságnak (US Commission of Fine Arts). A testület egyhangúlag megszavazta annak elfogadását. James McCrery, a bizottság alelnöke azt javasolta, hogy az érmét a lehető legnagyobb méretben készítsék el. Ez akár három hüvelyk (körülbelül 7,6 centiméter) átmérőt is jelenthet. Összehasonlításképpen: egy amerikai negyeddolláros átmérője alig két és fél centiméter.

A jóváhagyás jogi szempontból vitatott. A szövetségi jog ugyanis kifejezetten tiltja, hogy élő elnök szerepeljen amerikai fizetőeszközön. A Pénzügyminisztérium álláspontja szerint azonban ez nem szokványos forgalmi érme. Úgy vélik, hogy ez egy Scott Bessent pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó, különleges, tükörveretes (proof) aranyérme. Ennek kibocsátását egy minisztériumi jogkör teszi lehetővé. Bessent várhatóan a végleges méretek meghatározása után rendeli el a verést.

Érdemes megjegyezni, hogy Trump tavaly leváltotta a Képzőművészeti Bizottság tagjaitm majd a testületet saját szövetségeseivel töltötte fel. A bizottság tehát jelenlegi összetételében már a Trump-adminisztráció kinevezettjeiből áll.

Ritchie Torres New York-i demokrata képviselő tavaly törvényjavaslatot nyújtott be. A tervezet megtiltaná az elnököknek, hogy saját képmásukkal ellátott fizetőeszközt bocsássanak ki. A javaslatot egyelőre nem szavazták meg. Az Egyesült Államok történetében eddig egyetlen elnök, Calvin Coolidge szerepelt pénzérmén még életében.
Címlapkép: Getty Images
#pénz #arany #érme #pénzügy #törvény #világ #emlékérme #donald trump #törvényjavaslat #amerikai egyesült államok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Annuitás
hosszú lejáratú, egyenlő évi összegekben törlesztett kölcsönöknél az az évenként fizetendő összeg, mely magában foglalja a tőketörlesztést és a kamatot.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
