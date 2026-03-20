Hivatalos, új érmét vezetnek be: ilyen értékes még nem volt, ő fog rajta szerepelni

Egy szövetségi művészeti bizottság jóváhagyta azt a 24 karátos arany emlékérmét, amelyen Donald Trump amerikai elnök képmása szerepel. Mindezt annak ellenére tették, hogy a szövetségi törvények tiltják élő elnök ábrázolását az amerikai fizetőeszközökön - jelentette a BBC.

Az érmét az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója, vagyis a közelgő július 4-i ünnep alkalmából tervezték. A képen Trump ökölbe szorított kezekkel támaszkodik egy íróasztalra.

Az Amerikai Pénzverde bemutatta a látványtervet a Képzőművészeti Bizottságnak (US Commission of Fine Arts). A testület egyhangúlag megszavazta annak elfogadását. James McCrery, a bizottság alelnöke azt javasolta, hogy az érmét a lehető legnagyobb méretben készítsék el. Ez akár három hüvelyk (körülbelül 7,6 centiméter) átmérőt is jelenthet. Összehasonlításképpen: egy amerikai negyeddolláros átmérője alig két és fél centiméter.

A jóváhagyás jogi szempontból vitatott. A szövetségi jog ugyanis kifejezetten tiltja, hogy élő elnök szerepeljen amerikai fizetőeszközön. A Pénzügyminisztérium álláspontja szerint azonban ez nem szokványos forgalmi érme. Úgy vélik, hogy ez egy Scott Bessent pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó, különleges, tükörveretes (proof) aranyérme. Ennek kibocsátását egy minisztériumi jogkör teszi lehetővé. Bessent várhatóan a végleges méretek meghatározása után rendeli el a verést.

Érdemes megjegyezni, hogy Trump tavaly leváltotta a Képzőművészeti Bizottság tagjaitm majd a testületet saját szövetségeseivel töltötte fel. A bizottság tehát jelenlegi összetételében már a Trump-adminisztráció kinevezettjeiből áll.

Ritchie Torres New York-i demokrata képviselő tavaly törvényjavaslatot nyújtott be. A tervezet megtiltaná az elnököknek, hogy saját képmásukkal ellátott fizetőeszközt bocsássanak ki. A javaslatot egyelőre nem szavazták meg. Az Egyesült Államok történetében eddig egyetlen elnök, Calvin Coolidge szerepelt pénzérmén még életében.