Jöhetnek az éves toplisták? Itt van az idei év 10 legjobb filmje, könyve, étterme, úti céljai

Minden év végére elkészülnek azok a nemzetközi rangsorok, amelyek pontos képet adnak arról, mit tartott a világ kiemelkedőnek. 2025-ben a vezető külföldi lapok már el is készítették top10-es listáikat a filmektől és albumoktól kezdve a gasztronómián és turizmuson át egészen a kulturális élményekig. Ezekből válogattuk ki a legizgalmasabbakat, hogy átfogó képet adjunk az idei globális trendekről. Nézzük, mik voltak a 2025-ös legek.

Filmes toplista: mik voltak a 2025-ös év kedvencei?

A filmek sok mindent jelenthetnek számunkra a korunk, az aktuális élethelyzetünk vagy az adott nap hangulatától függően. Nem csoda, hogy napjainkban egyre többen választják az otthoni kikapcsolódást, hiszen kényelmes időtöltés a kanapén bekuckózni és nézni egy filmet valamelyik streaming szolgáltató kínálatában. Éppen ezért, ha te is imádod a filmeket, akkor érdemes megnézned a Time magazin 2025-ös filmes toplistáját, hátha találsz újabb kedvenceket, vagy épp felfedezel számodra ismeretlen műveket.

Nouvelle Vague An Officer and a Spy (Tiszt és kém) Blue Moon Sentimental Value (Érzelmi érték) Peter Hujar's Day (Egy fényképész napja) Roofman (A besurranó) Sinners (Bűnösök) The Mastermind Kill the Jockey One of Them Days (Ez egy olyan nap)

Zenei toplista: ezek voltak 2025 legjobb albumai

A 2025-ös zenei év termékenyebb volt, mint azt a slágerlistákból sejteni lehetne. Bár a mainstreamet továbbra is az algoritmusok és a megjósolható trendek uralják, az underground és az alternatív szféra erősebb mint valaha. Ebben a környezetben különösen izgalmas feladat volt kiválasztani azt a tíz albumot, amelyek valóban meghatározták az idei év hangulatát. A Time magazin listája viszont érdekes, egyáltalán nem egyhangú, különböző stílusokat vonultat fel és talán te is találsz benne kedvedre való albumot, amit szívesen fogsz hallgatni.

Getting Killed - Geese Lux - Rosalía Essex Honey - Blood Orange New Threats From the Soul - Ryan Davis & the Roadhouse Band Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny Blurr - Joanne Robertson It's a Beautiful Place - Water From Your Eyes Live Laugh Love - Earl Sweatshirt Big Ugly - Fust Iris Silver Mist - Jenny Hval

Utazási toplista: ezek voltak 2025 kedvenc úti céljai

A Forbes közölte azt a listát, amit fogalmazzunk úgy, hogy utazók készítettek utazóknak. A több mint 1 millió utazó 139 országból szavazott kedvenc úti céljára, kiválasztva így a 10 legjobb országot, amelyeket 2025-ben érdemes volt meglátogatni Európában. Nézzük is a toplistát!

Horvátország Spanyolország Ausztria Olaszország Görögország Portugália Franciaország Törökország Németország Írország

Érdekes az a lista is, amit az Euromonitor International „City Destinations Index 2025” néven közölt. Eszerint a legkedveltebb városok turisták körében 2025-ben, olyan szempontokat is figyelembe véve, mint például kulturális kínálat, infrastruktúra, fenntarthatóság, turisztikai értékek a következők:

Párizs Madrid Tokió Róma Milánó New York Amszterdam Barcelona Szingapúr Szöul

Gasztronómiai toplista: a világ 10 legjobb étterme 2025-ben

A világ 50 legjobb éttermének 2025-ös listáját egy díjátadó ünnepségen hirdették ki az olaszországi Torinóban, ahol a világ minden tájáról érkező fine dining éttermek versengtek az éves lista éléért. Az első helyen a perui Limában található Maido végzett, a második helyen a spanyol Asador Etxebarri (immár második éve egymás után), a harmadikon pedig a mexikóvárosi Quintonil. Nézzük a további győzteseket is!

Maido, Lima, Peru Asador Etxebarri, Atxondo, Spanyolország Quintonil, Mexikóváros Diverxo, Madrid, Spanyolország Alkimista, Koppenhága, Dánia Gaggan, Bangkok, Thaiföld Sézanne, Tokió, Japán Bruno Verjus táblázata, Párizs, Franciaország Kjolle, Lima, Peru Don Julio, Buenos Aires, Argentína

Ha már az éttermeknél tartunk, érdemes egy pillantást vetni 2025 legjobb ételeire is. A Taste Atlas minden évben összegyűjti felhasználói vélemények alapján a legjobb ételek listáját és ennek alapján rangsorolja is őket. A 2025-ös 10-es toplista győztesei a következő ételek lettek:

Vori -vori - Paraguay Nápolyi pizza - Olaszország Tajarin al tartufo bianco d'Alba - Olaszország Sate kambing - Indonézia Cağ kebab - Törökország Kontosouvli - Görögország Arroz tapado - Peru Komplet lepinja - Szerbia Quesabirria (Birria tacos) - Mexikó Pappardelle al cinghiale - Olaszország

Könyvmoly toplista: ezek voltak 2025 legjobb könyvei

A Guardian kritikusai kiválasztották a 2025-ös év "kötelező olvasmányait", vagyis az általuk legjobbnak gondolt, mindenképp olvasásra ajánlott köteteket. Nézzük is meg, mit ajánlanak a kritikusok!

Thomas Pynchon: Árnyékjegy (Shadow Ticket) Salman Rushdie: A tizenegyedik óra Ian McEwan: Mit tudunk Chimamanda Ngozi Adichie: Dream Count Kiran Desai: Sonia és Sunny magánya Sarah Hall: Helm David Szalay: Hús Madeleine Thien: A feljegyzések könyve Eric Puchner: Álomállam (Dream State) Susan Choi: Flashlight

Gamer toplista: ezek voltak 2025 legjobb játékai

A 2025-ös Game Awards "Game of the year" jelöltek között azok a játékok szerepelnek, amelyeket „Az év játéka” címre esélyesnek tartanak. Fontos tudni, hogy a végső eredményt csak a díjátadókor hirdetik ki, a jelöltek tehát nem azonosak a végső győztessel! Addig is, míg megtudjuk a végső nyerteseket, nézzük meg, mik voltak az idei év top játékai. Ebben a szavazásban nem 10, csupán csak 6 jelöltet állítottak.

Clair Obscur: Expedition 33 Death Stranding 2: On the beach Donkey Kong Bananza Hades II. Hollow Knight: Silksong Kingdom Come: Deliverance II

A 2025-ös toplisták szépen kirajzolják, milyen irányok felé mozdult el a globális kultúra. Gyorsan változó online trendek, és egyre élesebb verseny a streaming-platformok között is, de utazni még mindig ugyan úgy imádunk. Bár minden lista csak pillanatkép, együtt mégis hiteles látleletet adnak arról, mi formálta a figyelmünket, ízlésünket idén.

A következő évek bizonyára újabb hullámokat hoznak, de egy dolog biztos: mindig lesznek alkotók és történetek, amelyek utat törnek maguknak és amelyek miatt érdemes figyelni, felfedezni, átböngészni az éves toplistákat és új kedvenceket találni.