Jöhetnek az éves toplisták? Itt van az idei év 10 legjobb filmje, könyve, étterme, úti céljai

Minden év végére elkészülnek azok a nemzetközi rangsorok, amelyek pontos képet adnak arról, mit tartott a világ kiemelkedőnek. 2025-ben a vezető külföldi lapok már el is készítették top10-es listáikat a filmektől és albumoktól kezdve a gasztronómián és turizmuson át egészen a kulturális élményekig. Ezekből válogattuk ki a legizgalmasabbakat, hogy átfogó képet adjunk az idei globális trendekről. Nézzük, mik voltak a 2025-ös legek.
Filmes toplista: mik voltak a 2025-ös év kedvencei?
A filmek sok mindent jelenthetnek számunkra a korunk, az aktuális élethelyzetünk vagy az adott nap hangulatától függően. Nem csoda, hogy napjainkban egyre többen választják az otthoni kikapcsolódást, hiszen kényelmes időtöltés a kanapén bekuckózni és nézni egy filmet valamelyik streaming szolgáltató kínálatában. Éppen ezért, ha te is imádod a filmeket, akkor érdemes megnézned a Time magazin 2025-ös filmes toplistáját, hátha találsz újabb kedvenceket, vagy épp felfedezel számodra ismeretlen műveket.
- Nouvelle Vague
- An Officer and a Spy (Tiszt és kém)
- Blue Moon
- Sentimental Value (Érzelmi érték)
- Peter Hujar's Day (Egy fényképész napja)
- Roofman (A besurranó)
- Sinners (Bűnösök)
- The Mastermind
- Kill the Jockey
- One of Them Days (Ez egy olyan nap)
Zenei toplista: ezek voltak 2025 legjobb albumai
A 2025-ös zenei év termékenyebb volt, mint azt a slágerlistákból sejteni lehetne. Bár a mainstreamet továbbra is az algoritmusok és a megjósolható trendek uralják, az underground és az alternatív szféra erősebb mint valaha. Ebben a környezetben különösen izgalmas feladat volt kiválasztani azt a tíz albumot, amelyek valóban meghatározták az idei év hangulatát. A Time magazin listája viszont érdekes, egyáltalán nem egyhangú, különböző stílusokat vonultat fel és talán te is találsz benne kedvedre való albumot, amit szívesen fogsz hallgatni.
- Getting Killed - Geese
- Lux - Rosalía
- Essex Honey - Blood Orange
- New Threats From the Soul - Ryan Davis & the Roadhouse Band
- Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny
- Blurr - Joanne Robertson
- It's a Beautiful Place - Water From Your Eyes
- Live Laugh Love - Earl Sweatshirt
- Big Ugly - Fust
- Iris Silver Mist - Jenny Hval
Utazási toplista: ezek voltak 2025 kedvenc úti céljai
A Forbes közölte azt a listát, amit fogalmazzunk úgy, hogy utazók készítettek utazóknak. A több mint 1 millió utazó 139 országból szavazott kedvenc úti céljára, kiválasztva így a 10 legjobb országot, amelyeket 2025-ben érdemes volt meglátogatni Európában. Nézzük is a toplistát!
- Horvátország
- Spanyolország
- Ausztria
- Olaszország
- Görögország
- Portugália
- Franciaország
- Törökország
- Németország
- Írország
Érdekes az a lista is, amit az Euromonitor International „City Destinations Index 2025” néven közölt. Eszerint a legkedveltebb városok turisták körében 2025-ben, olyan szempontokat is figyelembe véve, mint például kulturális kínálat, infrastruktúra, fenntarthatóság, turisztikai értékek a következők:
- Párizs
- Madrid
- Tokió
- Róma
- Milánó
- New York
- Amszterdam
- Barcelona
- Szingapúr
- Szöul
Gasztronómiai toplista: a világ 10 legjobb étterme 2025-ben
A világ 50 legjobb éttermének 2025-ös listáját egy díjátadó ünnepségen hirdették ki az olaszországi Torinóban, ahol a világ minden tájáról érkező fine dining éttermek versengtek az éves lista éléért. Az első helyen a perui Limában található Maido végzett, a második helyen a spanyol Asador Etxebarri (immár második éve egymás után), a harmadikon pedig a mexikóvárosi Quintonil. Nézzük a további győzteseket is!
- Maido, Lima, Peru
- Asador Etxebarri, Atxondo, Spanyolország
- Quintonil, Mexikóváros
- Diverxo, Madrid, Spanyolország
- Alkimista, Koppenhága, Dánia
- Gaggan, Bangkok, Thaiföld
- Sézanne, Tokió, Japán
- Bruno Verjus táblázata, Párizs, Franciaország
- Kjolle, Lima, Peru
- Don Julio, Buenos Aires, Argentína
Ha már az éttermeknél tartunk, érdemes egy pillantást vetni 2025 legjobb ételeire is. A Taste Atlas minden évben összegyűjti felhasználói vélemények alapján a legjobb ételek listáját és ennek alapján rangsorolja is őket. A 2025-ös 10-es toplista győztesei a következő ételek lettek:
- Vori -vori - Paraguay
- Nápolyi pizza - Olaszország
- Tajarin al tartufo bianco d'Alba - Olaszország
- Sate kambing - Indonézia
- Cağ kebab - Törökország
- Kontosouvli - Görögország
- Arroz tapado - Peru
- Komplet lepinja - Szerbia
- Quesabirria (Birria tacos) - Mexikó
- Pappardelle al cinghiale - Olaszország
Könyvmoly toplista: ezek voltak 2025 legjobb könyvei
A Guardian kritikusai kiválasztották a 2025-ös év "kötelező olvasmányait", vagyis az általuk legjobbnak gondolt, mindenképp olvasásra ajánlott köteteket. Nézzük is meg, mit ajánlanak a kritikusok!
- Thomas Pynchon: Árnyékjegy (Shadow Ticket)
- Salman Rushdie: A tizenegyedik óra
- Ian McEwan: Mit tudunk
- Chimamanda Ngozi Adichie: Dream Count
- Kiran Desai: Sonia és Sunny magánya
- Sarah Hall: Helm
- David Szalay: Hús
- Madeleine Thien: A feljegyzések könyve
- Eric Puchner: Álomállam (Dream State)
- Susan Choi: Flashlight
Gamer toplista: ezek voltak 2025 legjobb játékai
A 2025-ös Game Awards "Game of the year" jelöltek között azok a játékok szerepelnek, amelyeket „Az év játéka” címre esélyesnek tartanak. Fontos tudni, hogy a végső eredményt csak a díjátadókor hirdetik ki, a jelöltek tehát nem azonosak a végső győztessel! Addig is, míg megtudjuk a végső nyerteseket, nézzük meg, mik voltak az idei év top játékai. Ebben a szavazásban nem 10, csupán csak 6 jelöltet állítottak.
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the beach
- Donkey Kong Bananza
- Hades II.
- Hollow Knight: Silksong
- Kingdom Come: Deliverance II
A 2025-ös toplisták szépen kirajzolják, milyen irányok felé mozdult el a globális kultúra. Gyorsan változó online trendek, és egyre élesebb verseny a streaming-platformok között is, de utazni még mindig ugyan úgy imádunk. Bár minden lista csak pillanatkép, együtt mégis hiteles látleletet adnak arról, mi formálta a figyelmünket, ízlésünket idén.
A következő évek bizonyára újabb hullámokat hoznak, de egy dolog biztos: mindig lesznek alkotók és történetek, amelyek utat törnek maguknak és amelyek miatt érdemes figyelni, felfedezni, átböngészni az éves toplistákat és új kedvenceket találni.
