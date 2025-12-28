Moszkva nagy valószínűséggel már Belarusz területére telepítette új fejlesztésű, nukleáris töltet hordozására is alkalmas hiperszonikus ballisztikus rakétáit.
Beteljesülhet a legendás Baba Vanga újabb aggasztó jóslata: szinte biztos benne, ez még 2025-ben megtörténik
Baba Vanga bolgár jósnő állítólag megjósolta a 9/11-et és a Covid-19 járványt, egy újabb világrengető jóslata teljesülhet be a napokban - írta meg a Daily Mail.
Az 1996-ban elhunyt misztikus és látnok kultfigurává vált az összeesküvés-elméletek hívei körében, miután számos hátborzongató jóslata beigazolódott. Most egy 2025-re vonatkozó próféciája, amely szerint az emberek kapcsolatba lépnek földönkívüli életformákkal, egy még ismeretlen, globálisan közvetített eseményhez kapcsolódik.
Az év utolsó napjaiban már csak két lehetséges esemény maradt, ahol a jóslat beteljesülhet: az Afrika Kupa labdarúgó torna vagy a világszerte ünnepelt szilveszter. A látnok víziója szerint egy UFO jelenne meg, mint egy 'új fény az égen' a meg nem nevezett esemény felett, lehetővé téve, hogy az emberiség először találkozzon földönkívüliekkel.
Baba Vanga nem hagyott hátra írásos feljegyzéseket jóslatairól. A legtöbb beszámoló unokahúgától, Krasimira Stoyanovától vagy más követőitől származik, akik dokumentálták állítólagos látomásait a halála után, és akiket azzal vádoltak, hogy félreértelmezték szavait.
Bár a próféciát úgy értelmezték, hogy egy jelentős sporteseményen fog bekövetkezni, soha nem volt bizonyíték arra, hogy Baba Vanga valamilyen sportversenyről beszélt volna. Az Afrika Kupa 2026. január 18-ig tart, és körülbelül kétmilliárd szurkoló nézi több mint 180 országban. A szilveszteri közvetítéseket pedig a Föld minden időzónájában milliók követik.
A 2025-ös jóslat teljesülésének utolsó sikertelen kísérlete december 5-én történt, amikor sokan a közösségi médiában spekuláltak, hogy a 48 kvalifikált csapat világbajnoki sorsolása, amelyet világszerte milliárdok néztek, lehetne az esemény.
Bár a 2025-ös jóslat homályos maradt, azok, akik értelmezték Baba Vanga próféciáját, úgy vélik, hogy a fény egyértelműen egy földönkívüli űrhajóra utal, amely a sporthelyszín felett jelenik meg. Néhányan a közösségi médiában azt állították, hogy Baba Vanga jóslata már teljesült a titokzatos 3I/ATLAS csillagközi objektum miatt, amely december 19-én haladt el a Föld mellett.
A NASA és más csillagászok arra a következtetésre jutottak, hogy az objektum egy élettelen üstökös, de sokan a nyilvánosság körében, köztük legalább egy neves kutató is, még mindig úgy vélik, hogy a 3I/ATLAS földönkívüli űrhajó lehet.
Baba Vanga látnoki hírneve vetekszik Nostradamus évszázados reputációjával. Neki tulajdonítják a Kurszk orosz tengeralattjáró pusztulásának megjóslását, amely 2000-ben süllyedt el a Barents-tengerben. Azt is mondta, hogy 'két fémből készült madár fog az amerikai testvérekbe csapódni, és vér fog ömleni', amit a hívők szerint pontosan leírta a 9/11-es terrortámadásokat.
Más beteljesült jóslatai közé tartozik a 2004-es indiai-óceáni cunami, amely több mint 230 000 embert ölt meg, Barack Obama megválasztása 2008-ban és az ISIS iszlám terrorcsoport felemelkedése 2010-ben. Baba Vanga még saját halálát is helyesen jósolta meg, felfedve, hogy 1996. augusztus 11-én hal meg, 85 éves korában.
Azonban több tévedése is volt, például az a jóslat, hogy 2010 és 2016 között nukleáris háború lesz. Állítólag tévesen jósolta azt is, hogy Európa 2016-ra elnéptelenedik számos háború és vegyi támadás után, valamint hogy több világvezetőt meggyilkolnak ugyanabban az évben a 2000-es években.
