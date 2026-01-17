2026. január 17. szombat Antal, Antónia
Nagy kombájn betakarítja a terményt és megtölt egy traktor pótkocsiját, légi felvétel. Légi munkavégzési engedéllyel rendelkező, engedéllyel rendelkező drónkezelő által készített felvétel.
Világ

Aláírták a vitatott Mercosur paktumot: mi lesz most a magyar gazdákkal?

Pénzcentrum
2026. január 17. 19:57

Az Európai Unió és a Mercosur (Dél-amerikai Közös Piac) képviselői szombaton a paraguayi fővárosban, Asunciónban huszonöt éven át tartó tárgyalás után aláírták a két gazdasági szervezet közötti szabadkereskedelmi megállapodást.

Az Európában sokat vitatott megállapodást még az Európai Parlamentnek jóvá kell hagynia. Ratifikálnia kell továbbá a Mercosur-tagállamok- Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay - törvényhozásának is.

"Inkább igazságos kereskedelem, mint vámok" - jelentette ki az aláírás előtt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Santiago Pena, a Mercosur soros elnöki tisztjét ellátó Paraguay államfője szerint a megállapodás "világos jel a nemzetközi kereskedelem javára.
Címlapkép: Getty Images
