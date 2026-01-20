Az MVM részletes útmutatót tett közzé a lakossági gázfogyasztás csökkentéséről, rámutatva, hogy a háztartások földgázfelhasználásának mintegy négyötödét a fűtés teszi ki.
Engedett a népharagnak az európai államfő, félreállt az elnöki hatalomtól
Rumen Radev bolgár elnök televíziós beszédben jelentette be lemondását, egy évvel hivatali idejének lejárta előtt. Az államfő kilenc év után távozik posztjáról, miközben sajtóértesülések szerint saját párt alapítását tervezi.
Rumen Radev 2017 januárjában tette le hivatali esküjét, majd 2021-ben újabb mandátumot kapott, amely eredetileg 2027-ig tartott volna. Lemondását azzal indokolta, hogy a korrupcióellenes küzdelemben az állampolgárokat támogatta, de "az idő kikezdte a hitelességét". A Mediapool bolgár hírportál információi szerint valódi célja egy saját párt alapítása, amellyel a következő választásokon indulna.
A távozó elnök még kinevezi az ügyvivő bolgár kormányt, miután az előző kabinet decemberben lemondott a tömegtüntetések hatására. A tiltakozások az új, euróban benyújtott költségvetés adó- és járulékemelési javaslatai miatt robbantak ki, és Radev maga is a kormány távozását sürgette akkor.
Búcsúbeszédében az államfő emlékeztetett, hogy kilencéves hivatali ideje alatt hét kormányt nevezett ki, és mindvégig támogatta az oligarchák és a korrupció elleni küzdelmet.
A lemondás azonban csak az alkotmánybíróság jóváhagyása után lép érvénybe, és a Mediapool szerint legkorábban március-áprilisban tarthatnak előrehozott választásokat az országban.
Radev elnöksége alatt többször tárgyalt magyar kormánytagokkal, hangsúlyozva a két ország közötti szoros kapcsolat fontosságát, különösen a Magyarország földgázellátásában kulcsszerepet játszó, Bulgárián áthaladó Török áramlat vezeték miatt. Legutóbb tavaly novemberben fogadta Szijjártó Pétert, akivel hivatalosan a migrációs paktumról egyeztetett, de sajtóértesülések szerint a Lukoil bolgár leányvállalatáról és a Mol terjeszkedéséről is tárgyaltak.
A tanács pontos összetétele és működési keretei egyelőre nem ismertek.
Figyelmeztet a cseh elnök: óriási törést okozhat Európában Donald Trump, szembe kell néznünk önmagunkkal
Petr Pavel: Európa komoly megosztottság elé nézhet az Egyesült Államok Grönlanddal kapcsolatos nyomásgyakorlása miatt
Forr a levegő Európa és Trump között Grönland miatt, a brit miniszterelnök higgadtságra intette a feleket
Keir Starmer kijelentette: Grönland jövőjéről kizárólag a grönlandiak és Dánia dönthetnek.
Fukuyama is megszólalt a vámfenyegetésekről: Európának most kell szembeszállnia Trump zsarnokságával
Fukuyama bírálta az EU korábbi passzivitását is, amikor válaszintézkedések nélkül elfogadta a 15 százalékos amerikai vámot az európai termékekre.
Tényleg megtámadja az USA az Európai Uniót? Hangsúlyos bejelentést tett az amerikai képviselőház elnöke
Az Európai Unió és az Egyesült Államok között élesen kiéleződött a feszültség Donald Trump vámfenyegetései és Grönland körüli politikai nyomásgyakorlása miatt.
A holland külügyminiszter zsarolásnak minősítette Donald Trump új vámpolitikai fenyegetését, amellyel az amerikai elnök Grönland megszerzését próbálja kikényszeríteni.
Az Európai Bizottság elnöke határozottan reagált Donald Trump vámfenyegetésére, kiemelve a nemzetközi jog alapelveinek fontosságát.
Donald Trump 10 százalékos vámot helyezett kilátásba azon európai országokkal szemben, amelyek Dániát támogatják Grönland eladásának elutasításában.
Az Európai Unió és a Mercosur (Dél-amerikai Közös Piac) képviselői huszonöt éven át tartó tárgyalás után aláírták a két gazdasági szervezet közötti szabadkereskedelmi megállapodást.
Itt az igazság, miért akarja elfoglalni Trump valójában Grönlandot: katonákat vezényel a NATO a térségbe
Grönland körül egyre élesebb geopolitikai feszültség bontakozik ki. Oroszország hivatalosan megerősítette, hogy a szigetet továbbra is Dánia jogos területének tekinti.
María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető felajánlotta Nobel-békedíját az amerikai elnöknek.
Az elutasítók legfőbb érve, hogy Moszkva egy esetleges megállapodás után sem tartaná be vállalásait.
Őrizetbe vették Oroszországban a paksi atomerőmű-bővítésen dolgozó orosz fővállalkozó cég vezetőjét.
Lengyelország előkészíti az aknák telepítését keleti határán, a robbanószerek azonban csak valódi háborús veszély esetén kerülnek helyükre
Az Egyesült Államok minden opciót mérlegelhet az iráni helyzetre adott válaszként, jelentette ki az amerikai ENSZ-nagykövet.
Szerhij K.-t alkotmányellenes szabotázzsal, robbantással és építmény megrongálásával gyanúsítják, a férfi tagadja bűnösségét.
Soha nem látott krízis felé száguld az emberiség: 2026 csak a kezdet, de most kezdődik az igazi böjt
Soha nem volt még ennyire borús a globális kockázati térkép, nem sok jóra számíthatnak az emberek.
Európai országok csütörtökön kisebb létszámú katonai egységeket vezényeltek Grönlandra.