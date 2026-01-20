Engedett a népharagnak az európai államfő, félreállt az elnöki hatalomtól

Rumen Radev bolgár elnök televíziós beszédben jelentette be lemondását, egy évvel hivatali idejének lejárta előtt. Az államfő kilenc év után távozik posztjáról, miközben sajtóértesülések szerint saját párt alapítását tervezi.

Rumen Radev 2017 januárjában tette le hivatali esküjét, majd 2021-ben újabb mandátumot kapott, amely eredetileg 2027-ig tartott volna. Lemondását azzal indokolta, hogy a korrupcióellenes küzdelemben az állampolgárokat támogatta, de "az idő kikezdte a hitelességét". A Mediapool bolgár hírportál információi szerint valódi célja egy saját párt alapítása, amellyel a következő választásokon indulna.

A távozó elnök még kinevezi az ügyvivő bolgár kormányt, miután az előző kabinet decemberben lemondott a tömegtüntetések hatására. A tiltakozások az új, euróban benyújtott költségvetés adó- és járulékemelési javaslatai miatt robbantak ki, és Radev maga is a kormány távozását sürgette akkor.

Búcsúbeszédében az államfő emlékeztetett, hogy kilencéves hivatali ideje alatt hét kormányt nevezett ki, és mindvégig támogatta az oligarchák és a korrupció elleni küzdelmet.

A lemondás azonban csak az alkotmánybíróság jóváhagyása után lép érvénybe, és a Mediapool szerint legkorábban március-áprilisban tarthatnak előrehozott választásokat az országban.

Radev elnöksége alatt többször tárgyalt magyar kormánytagokkal, hangsúlyozva a két ország közötti szoros kapcsolat fontosságát, különösen a Magyarország földgázellátásában kulcsszerepet játszó, Bulgárián áthaladó Török áramlat vezeték miatt. Legutóbb tavaly novemberben fogadta Szijjártó Pétert, akivel hivatalosan a migrációs paktumról egyeztetett, de sajtóértesülések szerint a Lukoil bolgár leányvállalatáról és a Mol terjeszkedéséről is tárgyaltak.