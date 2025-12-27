Az Egyesült Államokban 60 millió ember lakóhelyére adtak ki rendkívüli téli időjárás miatt figyelmeztetést, vagy riasztást
Erős földrengés rázta meg Tajvant: még Tajpejben is érezni lehetett
Földrengés történt Tajvan északkeleti partjai közelében – közölte a tajvani meteorológiai szolgálat. A rengés epicentruma a tenger alatt helyezkedett el, Yilan városától mintegy 32 kilométerre, körülbelül 73 kilométeres mélységben.
A földmozgást Tajpejben is erősen érezni lehetett: a fővárosban az épületek megrázkódtak, több lakos beszámolója szerint néhány másodpercig tartó, határozott lökéseket tapasztaltak. A városvezetés tájékoztatása alapján eddig nem érkezett jelentés komolyabb károkról vagy sérültekről.
Az Országos Tűzoltóság közölte, hogy a hatóságok továbbra is vizsgálják a helyzetet, és jelenleg is zajlik az esetleges károk felmérése. A szakemberek megerősítették: cunamiveszély nem fenyegeti a térséget.
A világ legnagyobb szerződéses chipgyártója, a tajvani TSMC szintén reagált a földrengésre. A vállalat közleménye szerint a munkavédelmi rendszerek minden létesítményükben rendeltetésszerűen működnek. Az előírásoknak megfelelően kültéri evakuálást és létszámellenőrzést hajtottak végre, a dolgozók biztonsága nem került veszélybe.
Tajvan földrajzi elhelyezkedése miatt különösen földrengésveszélyes terület: a sziget két tektonikus lemez határán fekszik, ezért rendszeresek a szeizmikus események. A közelmúltban is több pusztító rengés sújtotta az országot: 2016-ban Dél-Tajvanon egy földrengés több mint száz halálos áldozatot követelt, míg az 1999-es, 7,3-as erősségű rengésben több mint kétezren vesztették életüket.
A mostani földmozgás ugyan jelentős volt, de az első információk szerint nem okozott súlyos károkat, a hatóságok azonban továbbra is fokozott figyelemmel követik az események alakulását.
Forrás: Reuters
Németország a belátható jövőben nem vesz részt a gázai béketerv végrehajtására létrehozandó nemzetközi stabilizációs erőben.
Karácsony első napján országszerte 137 alkalommal riasztották a tűzoltókat.
Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki hivatal tanácsadója az RBC Ukraine-nak adott interjúban arról beszélt, hogy már négy európai ország jelezte készségét katonák Ukrajnába küldésére.
Szerinte még az év vége előtt fontos döntések születhetnek az Oroszországgal folytatott háború lezárásáról.
A bejelentést Donald Trump amerikai elnök tette meg csütörtök este washingtoni idő szerint.
Lengyelország vadászgépeket riasztott egy orosz felderítő repülőgép azonosítására a Balti-tenger nemzetközi vizei felett, a lengyel légtér közvetlen közelében.
Orosz-ukrán háború: Putyin már tárgyalna a békéről, Zelenszkij a katonákat is visszahívná a frontról
Egy orosz állami közvélemény-kutatás szerint az oroszok többsége 2026-ra várja az ukrajnai háború végét.
Ez lehet Donald Trump "iraki háborúja"? Már elindult a folyamat, nem titkolja, minden olajat lenyúlna ettől az országtól
Trump korábban a szankcionált olajszállító hajók blokádját rendelte el.
Ez az igazi hadüzenet Kína számára: ez még nagyon fájhat az ázsiai óriásnak - Európának rém fontos minél előbb cselekednie
A nyugati országok fokozzák erőfeszítéseiket a ritkaföldfém-mágnes gyártás terén, hogy csökkentsék függőségüket Kínától.
Vészjósló időpont látott napvilágot: ekkora támadhatja meg Oroszország a NATO-t - újabb világégés van készülőben
Európa nincs felkészülve egy esetleges orosz támadásra, miközben a szakértők szerint Oroszország néhány éven belül megtámadhatja a NATO-t.
Beszámolt Vlagyimir Putyin orosz elnöknek az ukrajnai rendezésről Miamiban folytatott tárgyalásai részleteiről Kirill Dmitrijev.
A karácsony üzenete a sebezhető, önmagát átadó szeretet és a remény. Rómában és Magyarországon is.
Az egyházfő első karácsonyi szentmiséjét tartja májusi megválasztása után, és elődeihez képest máskor fogja kezdeni azt.
Két rendőr és egy járókelő életét vesztette a robbantásban, mely mindössze napokkal egy orosz tábornok elleni merénylet után történt.
Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek karácsonyi üzenetében a béke, a kölcsönös megértés és a hála fontosságát hangsúlyozta.
Van, ahova a szankciók sem érnek el: meglepő, de ezt a terméket a mai napig tömegesen vásárolják az EU-országok
Környezetvédelmi szervezetek szerint ez erkölcsi kérdés is.
Ez derül ki a kölni Institut der deutschen Wirtschaft kedden közzétett elemzéséből.
Az Európai Bizottság befejezte eddigi legösszetettebb logisztikai műveletét, amelynek keretében egy teljes litván hőerőművi berendezést telepítettek és helyeztek üzembe Ukrajnában.
Húsz évre bebiztosították magukat: így juthat fix áron zöldáramhoz ez az ipari óriásvállalat
Tóth Zoltánt, az E.ON EIS (Energy Infrastructure Solutions) megoldásértékesítési osztályvezetőjét kérdeztük.
