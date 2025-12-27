2025. december 27. szombat János
A szeizmográfok olyan műszerek, amelyeket a földrengés során a talaj mozgásának rögzítésére használnak. Ezeket a földbe szerelik szerte a világon, és egy szeizmográfiai hálózat részeként működtetik.
Világ

Erős földrengés rázta meg Tajvant: még Tajpejben is érezni lehetett

Pénzcentrum
2025. december 27. 17:34

Földrengés történt Tajvan északkeleti partjai közelében – közölte a tajvani meteorológiai szolgálat. A rengés epicentruma a tenger alatt helyezkedett el, Yilan városától mintegy 32 kilométerre, körülbelül 73 kilométeres mélységben.

A földmozgást Tajpejben is erősen érezni lehetett: a fővárosban az épületek megrázkódtak, több lakos beszámolója szerint néhány másodpercig tartó, határozott lökéseket tapasztaltak. A városvezetés tájékoztatása alapján eddig nem érkezett jelentés komolyabb károkról vagy sérültekről.

Az Országos Tűzoltóság közölte, hogy a hatóságok továbbra is vizsgálják a helyzetet, és jelenleg is zajlik az esetleges károk felmérése. A szakemberek megerősítették: cunamiveszély nem fenyegeti a térséget.

A világ legnagyobb szerződéses chipgyártója, a tajvani TSMC szintén reagált a földrengésre. A vállalat közleménye szerint a munkavédelmi rendszerek minden létesítményükben rendeltetésszerűen működnek. Az előírásoknak megfelelően kültéri evakuálást és létszámellenőrzést hajtottak végre, a dolgozók biztonsága nem került veszélybe.

Tajvan földrajzi elhelyezkedése miatt különösen földrengésveszélyes terület: a sziget két tektonikus lemez határán fekszik, ezért rendszeresek a szeizmikus események. A közelmúltban is több pusztító rengés sújtotta az országot: 2016-ban Dél-Tajvanon egy földrengés több mint száz halálos áldozatot követelt, míg az 1999-es, 7,3-as erősségű rengésben több mint kétezren vesztették életüket.

A mostani földmozgás ugyan jelentős volt, de az első információk szerint nem okozott súlyos károkat, a hatóságok azonban továbbra is fokozott figyelemmel követik az események alakulását.

Forrás: Reuters
Címlapkép: Getty Images
