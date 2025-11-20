Diplomáciai feszültség alakult ki Japán és Kína között, miután a japán miniszterelnök kijelentette, hogy országa katonailag támogatná Tajvant egy esetleges kínai invázió esetén.
Újabb súlyos orosz fenyegetés, ezúttal a tengeren: semmi sem akadályozza meg a világméretű háborút?
Egy orosz kémhajó brit pilótákat veszélyeztetett lézerrel, miközben a tengeralatti kábeleket térképezték fel: a britek komoly fenyegetésként értékelik az akciót - írja a BBC.
A Yantar nevű hajó, amelyet Oroszország óceánkutató hajóként tart számon, de amit az Egyesült Királyság kémhajóként azonosít, újabb provokációt hajtott végre: a brit védelmi minisztérium szerint a hajó személyzete lézerrel célzott meg Királyi Légierő pilótákat járőröző repülőgépeiken.
John Healey védelmi miniszter "mélységesen veszélyesnek" nevezte az incidenst, és egyértelmű üzenetet küldött Oroszországnak: "Látjuk önöket. Tudjuk, mit csinálnak. És ha a Yantar délre halad ezen a héten, készen állunk." Ez burkolt figyelmeztetés arra, hogy ha a hajó átlépné Nagy-Britannia 12 mérföldes tengeri határát, katonai válaszlépés következne.
A Yantar nem először jelenik meg a brit partok közelében. Az év elején egy brit tengeralattjáró szokatlan módon a felszínre emelkedett közvetlenül a hajó előtt elrettentésként.
A brit hatóságok aggodalma, hogy ez egy folyamatban lévő orosz művelet része, amelynek célja az Egyesült Királyságot a világ többi részével összekötő létfontosságú tengeralatti kábelek és csővezetékek feltérképezése. Nagy-Britannia szigetországként erősen támaszkodik a tengeralatti kábelek hálózatára, amelyek az adatok több mint 90%-át, köztük milliárdos pénzügyi tranzakciókat továbbítanak.
Tom Sharpe nyugalmazott brit haditengerészeti parancsnok szerint a kémhajó tevékenysége egyértelmű: "A legnyilvánvalóbb, hogy a kábeleinket és kritikus tengeralatti infrastruktúránkat figyelik, és olyan kábelek körül szaglásznak, amelyek naponta akár 7 billió dollár értékű pénzügyi tranzakciót bonyolítanak le köztünk és Amerika között."
Bár Moszkva kutatóhajóként írja le a Yantart, valójában az Orosz Védelmi Minisztérium alá tartozó titkos Mélytengeri Kutatások Főigazgatóságának (GUGI) része. A hajó távirányítású mini tengeralattjárókat is működtethet, amelyek képesek a kábelek helyének feltérképezésére, elvágására vagy akár szabotázseszközök elhelyezésére.
Az orosz nagykövetség Londonban tagadta, hogy aláásná az Egyesült Királyság biztonságát, és provokatívnak minősítette Healey védelmi miniszter nyilatkozatát.
Ez már tényleg az emberiség pusztulásának az előszobája: nagyon fontos lenne, ha ezt a 3 dolgot meglépnénk
A Cop30 klímacsúcson közzétett elemzés szerint három kulcsfontosságú klímaígéret betartása közel 1 Celsius-fokkal mérsékelhetné a globális felmelegedést.
A Reform további tervei között szerepel a külföldi segélyek évi 1 milliárd fontra való korlátozása, ami jelentős csökkentést jelentene a tavalyi 14 milliárd fontos kiadáshoz...
28 pontos amerikai béketervezet körvonalazódik az orosz–ukrán háború lezárására. Az USA már tájékoztatja az európai és ukrán vezetőket is.
Súlyos üzenetet küldött a politikusoknak XIV. Leó pápa: ilyet nem gyakran mond egyházfő, lesz foganatja?
XIV. Leó pápa hétfőn bírálta a politikai akarat hiányát a klímaválság kezelésében. A videóüzenet az ENSZ brazíliai klímakonferenciájának utolsó hetére készült.
Az új amerikai szankciók akár 500%-os vámmal sújthatják az orosz energiát vásárló országokat.
Az ENSZ Biztonsági Tanácsa elfogadta Trump 20 pontos gázai béketervét, amely nemzetközi stabilizációs erő létrehozását és átmeneti kormányzati testület felállítását tartalmazza.
Súlyos szabotázsakció Lengyelországban: bomba robbant az Ukrajnába tartó vasútvonalon, ki áll a háttérben?
Szabotázsakcióval zavarhatták meg a Varsó és Lublin közötti vasúti forgalmat Donald Tusk szerint.
Egy cseppfolyósított földgázt szállító hajót talált el orosz drón az ukrajnai Izmajil kikötőjénél, robbanásveszély miatt evakuálták a határ menti román települést.
A látogatás során Zelenszkij részt vett különböző gyártók, köztük a Dassault tájékoztatóján, délután pedig egy külön fórumon ukrán és francia dróngyártó cégek találkoztak.
Több mint 120 ember, főként rendőrök sérültek meg a Mexikóvárosban tartott kormányellenes tüntetésen.
A brit menekültügyi reform drasztikusan meghosszabbítja a letelepedéshez vezető utat, a státusz ideiglenessé válik, és a támogatások feltételekhez kötöttek.
Megállapodás a háború poklában: 1200 ukrán fogoly térhet haza miközben Kijevet rommá lövik az oroszok
A fogolycsere áttörést jelenthetne, de közben Oroszország minden eddiginél intenzívebben támadja Kijevet és az ukrán infrastruktúrát.
A hatóságok rövid keresés után a sínek mellett találták meg a lány holttestét. A mentők már nem tudtak rajta segíteni.
Az amerikai elnök szombat éjjel az Air Force One fedélzetén erősítette meg, hogy jogi lépéseket tesz a brit közszolgálati műsorszolgáltató ellen.
A szerbiai belügyminisztérium péntek esti tájékoztatása szerint Zavidince faluban egy 69 éves férfi és 41 éves fia vesztette életét.
A nemzetközi olajpiac azonnal reagált a hírekre, az olaj ára 2 százalékkal emelkedett.
Az influenza elleni védőoltást az NHS minden évben ingyenesen biztosítja
Sokkoló, milyen épületet talált el Oroszország Kijevben: óriási a perpatvar, ennek nagyon nem lesz jó vége
Azerbajdzsán bekérette az orosz nagykövetet, miután egy orosz rakéta megrongálta kijevi nagykövetségét.
-
