Újabb súlyos orosz fenyegetés, ezúttal a tengeren: semmi sem akadályozza meg a világméretű háborút?

Egy orosz kémhajó brit pilótákat veszélyeztetett lézerrel, miközben a tengeralatti kábeleket térképezték fel: a britek komoly fenyegetésként értékelik az akciót - írja a BBC.

A Yantar nevű hajó, amelyet Oroszország óceánkutató hajóként tart számon, de amit az Egyesült Királyság kémhajóként azonosít, újabb provokációt hajtott végre: a brit védelmi minisztérium szerint a hajó személyzete lézerrel célzott meg Királyi Légierő pilótákat járőröző repülőgépeiken.

John Healey védelmi miniszter "mélységesen veszélyesnek" nevezte az incidenst, és egyértelmű üzenetet küldött Oroszországnak: "Látjuk önöket. Tudjuk, mit csinálnak. És ha a Yantar délre halad ezen a héten, készen állunk." Ez burkolt figyelmeztetés arra, hogy ha a hajó átlépné Nagy-Britannia 12 mérföldes tengeri határát, katonai válaszlépés következne.

A Yantar nem először jelenik meg a brit partok közelében. Az év elején egy brit tengeralattjáró szokatlan módon a felszínre emelkedett közvetlenül a hajó előtt elrettentésként.

A brit hatóságok aggodalma, hogy ez egy folyamatban lévő orosz művelet része, amelynek célja az Egyesült Királyságot a világ többi részével összekötő létfontosságú tengeralatti kábelek és csővezetékek feltérképezése. Nagy-Britannia szigetországként erősen támaszkodik a tengeralatti kábelek hálózatára, amelyek az adatok több mint 90%-át, köztük milliárdos pénzügyi tranzakciókat továbbítanak.

Tom Sharpe nyugalmazott brit haditengerészeti parancsnok szerint a kémhajó tevékenysége egyértelmű: "A legnyilvánvalóbb, hogy a kábeleinket és kritikus tengeralatti infrastruktúránkat figyelik, és olyan kábelek körül szaglásznak, amelyek naponta akár 7 billió dollár értékű pénzügyi tranzakciót bonyolítanak le köztünk és Amerika között."

Bár Moszkva kutatóhajóként írja le a Yantart, valójában az Orosz Védelmi Minisztérium alá tartozó titkos Mélytengeri Kutatások Főigazgatóságának (GUGI) része. A hajó távirányítású mini tengeralattjárókat is működtethet, amelyek képesek a kábelek helyének feltérképezésére, elvágására vagy akár szabotázseszközök elhelyezésére.

Az orosz nagykövetség Londonban tagadta, hogy aláásná az Egyesült Királyság biztonságát, és provokatívnak minősítette Healey védelmi miniszter nyilatkozatát.