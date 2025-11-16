A brit menekültügyi reform drasztikusan meghosszabbítja a letelepedéshez vezető utat, a státusz ideiglenessé válik, és a támogatások feltételekhez kötöttek.
Véres tüntetés Mexikóban: egymásnak estek a fiatalok és a rendőrök, harctérré vált az utca
Több mint 120 ember, főként rendőrök sérültek meg a Mexikóvárosban tartott kormányellenes tüntetésen, ahol ezrek vonultak utcára Claudia Sheinbaum mexikói elnök politikája ellen tiltakozva, tudósított a The Guardian.
A szombati demonstrációt eredetileg a Z generáció tagjai szervezték, de végül az ellenzéki pártok idősebb támogatói is nagy számban csatlakoztak. Pablo Vázquez, Mexikóváros biztonsági vezetője elmondta: "A megmozdulás több órán át békésen zajlott, amíg egy maszkos csoport erőszakos cselekményekbe nem kezdett."
A hatóságok jelentése szerint 100 rendőr sérült meg, közülük 40-et kórházban kellett kezelni zúzódásokkal és vágásokkal, míg a tüntetők közül 20-an szenvedtek sérüléseket.
Sheinbaum, aki 2024 októbere óta van hatalmon, továbbra is 70% feletti támogatottsággal rendelkezik, de biztonsági politikáját több nagy visszhangot kiváltó gyilkosság miatt is bírálatok érték.
A tüntetők közül sokan Carlos Alberto Manzo Rodríguez emlékét idéző transzparenseket tartottak és kalapokat viseltek. A michoacani Uruapan polgármesterét november 1-jén gyilkolták meg, miután keresztes hadjáratot indított a kábítószer-kereskedő bandák ellen városában.
"Azért ölték meg, mert olyan ember volt, aki rendőröket küldött a hegyekbe, hogy harcoljanak a bűnözők ellen. Volt bátorsága szembeszállni velük" - mondta a 65 éves Rosa Maria Avila ingatlanügynök, aki Michoacan államból utazott a fővárosba.
"Több biztonságra van szükségünk" - nyilatkozta Andres Massa, egy 29 éves üzleti tanácsadó, aki a Z generációs tüntetések globális szimbólumává vált kalózkoponyás zászlót vitte.
A tüntetők a Nemzeti Palota előtt gyülekeztek, ahol Sheinbaum él és dolgozik, és ledöntötték az épület körüli fémkerítések egy részét. A komplexumot védő rendőrök könnygázt és tűzoltó készülékeket vetettek be a tüntetők visszaszorítására, akik a kerítéseket döngették.
"Így kellett volna megvédeni Carlos Manzót" - kiabálták néhányan a biztonsági erőknek. Több száz fiatal dobált tárgyakat a rendőrökre, akik pajzsaikkal védekeztek és maguk is tárgyakat dobáltak a tüntetők felé.
A szombati tüntetést megelőző napokban Sheinbaum azzal vádolta a jobboldali pártokat, hogy megpróbálják beszivárogni a Z generációs mozgalomba, és közösségi médiás botokat használnak a részvétel növelésére. "Ez egy külföldről támogatott mozgalom a kormány ellen" - jelentette ki az elnök.
A nemzetközi olajpiac azonnal reagált a hírekre, az olaj ára 2 százalékkal emelkedett.
Az influenza elleni védőoltást az NHS minden évben ingyenesen biztosítja
Sokkoló, milyen épületet talált el Oroszország Kijevben: óriási a perpatvar, ennek nagyon nem lesz jó vége
Azerbajdzsán bekérette az orosz nagykövetet, miután egy orosz rakéta megrongálta kijevi nagykövetségét.
A Wind Information adatbázisa szerint Kína utoljára 2020-ban, a pandémia idején regisztrált csökkenést a tárgyi eszközökbe történő beruházásokban.
Trump ügyvédei 1 milliárd dolláros (759 millió font) kártérítéssel fenyegetőztek.
A város több pontján is tüzeket okoztak a lehulló törmelékek.
Feszült üzenetet küldött Berlin Zelenszkijnek: azért ennek még nagyon komoly következményei lehetnek
Friedrich Merz német kancellár arra kérte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy korlátozza a fiatal ukrán férfiak Németországba áramlását, és biztosítsa, hogy hazájukban maradjanak annak védelmére.
Küszöbön a világméretű háború? Már az amerikai partoknál is orosz hajó bukkant fel, azonnal reagáltak
Orosz katonai hajót észleltek Hawaii közelében, az amerikai parti őrség azonnal reagált a jelenlétre.
Ezt biztos nem így tervezte Donald Trump: nem kívánt szövetségest találhatott Kínának, a közös ellenség ő lesz
Trump kereskedelmi háborúja Kanadát Kína felé tereli: a két ország vezetői nyolc év után először találkoztak, és a gazdasági együttműködés új lehetőségeit keresik.
Több mint 200 kenyai állampolgár harcolhat Oroszország oldalán az ukrajnai háborúban, gyakran megtévesztő toborzási módszerek áldozataként.
Sokkoló forgatókönyvet vázol fel a cseh elnök az oroszok ellen: ha ez bekövetkezik, ki tudja, mi lesz itt
Petr Pavel szerint Oroszország csak az erőt tiszteli – a cseh elnök radikálisabb NATO-választ sürget a provokációkra.
A 435 tagú testület a republikánusok támogatásával és hat demokrata szavazatával szűk többséget ért el.
Japánban már iskolabezárásokhoz vezetett a H3N2 vírus terjedése, Ausztráliában rekordszintű influenzajárványt okoz.
Megkongatták a vészharangot a borászok: drámai a helyzet - mi lesz így sokak kedvenc ünnepi italával?
Ugyan 2025-ben egyhén nőtt a globális bortermelés, így is harmadik éve marad az átlag alatt a szélsőséges időjárás miatt.
Izland már a legrosszabb forgatókönyvre készül, nemzeti biztonsági kockázatnak minősítette az Atlanti-óceán fő áramlati rendszerének potenciális összeomlását.
Nagyon inog a miniszterelnök széke, egyre kevesebben bíznak benne: érik a totális politikai válság Nagy-Britanniában?
Lóg a levegőben Keir Starmer brit miniszterelnök leváltása. A kormányfő harcolni fog pozíciójáért.
A Sonder hétfőn csődöt jelentett, egy nappal azután, hogy a Marriott International közölte: véget ért a két vállalat közötti együttműködési megállapodás.
Tényleg időhatár nélkül kapott felmentést Magyarország a szankciók alól? Erről jobb tudni az orosz olaj kapcsán
Orbán Viktor és Donald Trump találkozójával kapcsolatban továbbra is ellentmondásos információk keringenek az amerikai olajszankciók alóli magyar mentesség kérdéséről.
