A Mexikói-öböl topográfiai térképének 3D renderelése.Minden forrásadat közkincs.Színes textúra: Készült a Natural Earth segítségével.http://www.naturalearthdata.com/downloads/10m-raster-data/10m-cross-blend-hypso/Víztextúra: SR
Világ

Véres tüntetés Mexikóban: egymásnak estek a fiatalok és a rendőrök, harctérré vált az utca

Pénzcentrum
2025. november 16. 15:06

Több mint 120 ember, főként rendőrök sérültek meg a Mexikóvárosban tartott kormányellenes tüntetésen, ahol ezrek vonultak utcára Claudia Sheinbaum mexikói elnök politikája ellen tiltakozva, tudósított a The Guardian.

A szombati demonstrációt eredetileg a Z generáció tagjai szervezték, de végül az ellenzéki pártok idősebb támogatói is nagy számban csatlakoztak. Pablo Vázquez, Mexikóváros biztonsági vezetője elmondta: "A megmozdulás több órán át békésen zajlott, amíg egy maszkos csoport erőszakos cselekményekbe nem kezdett."

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A hatóságok jelentése szerint 100 rendőr sérült meg, közülük 40-et kórházban kellett kezelni zúzódásokkal és vágásokkal, míg a tüntetők közül 20-an szenvedtek sérüléseket.

Sheinbaum, aki 2024 októbere óta van hatalmon, továbbra is 70% feletti támogatottsággal rendelkezik, de biztonsági politikáját több nagy visszhangot kiváltó gyilkosság miatt is bírálatok érték.

A tüntetők közül sokan Carlos Alberto Manzo Rodríguez emlékét idéző transzparenseket tartottak és kalapokat viseltek. A michoacani Uruapan polgármesterét november 1-jén gyilkolták meg, miután keresztes hadjáratot indított a kábítószer-kereskedő bandák ellen városában.

"Azért ölték meg, mert olyan ember volt, aki rendőröket küldött a hegyekbe, hogy harcoljanak a bűnözők ellen. Volt bátorsága szembeszállni velük" - mondta a 65 éves Rosa Maria Avila ingatlanügynök, aki Michoacan államból utazott a fővárosba.

"Több biztonságra van szükségünk" - nyilatkozta Andres Massa, egy 29 éves üzleti tanácsadó, aki a Z generációs tüntetések globális szimbólumává vált kalózkoponyás zászlót vitte.

A tüntetők a Nemzeti Palota előtt gyülekeztek, ahol Sheinbaum él és dolgozik, és ledöntötték az épület körüli fémkerítések egy részét. A komplexumot védő rendőrök könnygázt és tűzoltó készülékeket vetettek be a tüntetők visszaszorítására, akik a kerítéseket döngették.

"Így kellett volna megvédeni Carlos Manzót" - kiabálták néhányan a biztonsági erőknek. Több száz fiatal dobált tárgyakat a rendőrökre, akik pajzsaikkal védekeztek és maguk is tárgyakat dobáltak a tüntetők felé.

A szombati tüntetést megelőző napokban Sheinbaum azzal vádolta a jobboldali pártokat, hogy megpróbálják beszivárogni a Z generációs mozgalomba, és közösségi médiás botokat használnak a részvétel növelésére. "Ez egy külföldről támogatott mozgalom a kormány ellen" - jelentette ki az elnök.
Címlapkép: Getty Images
