2025. november 5. szerda Imre
10 °C Budapest
Voting box and election image,election
Világ

Komoly meglepetés történt Amerikában: ő az új new york-i polgármester, fájhat Donald Trump feje

Pénzcentrum
2025. november 5. 09:15

A demokrata színekben induló jelöltet, Zohran Mamdanit választották New York polgármesterévé kedden.

A 34 éves baloldali jelölt New York történetének egyik legfiatalabb polgármestere, egyben a nagyváros első muzulmán vallású polgármestere lehet. A voksok szinte teljes összesítése alapján Zohran Mamdani a szavazatok több mint 50 százalékát szerezte meg. A független Andrew Cuomo, New York korábbi demokrata kormányzója mintegy 41 százalékos eredményt ért el, míg Curtis Sliwa republikánus jelölt a szavazatok 7 százalékával végzett a harmadik helyen.

Az amerikai-ugandai kettős állampolgárságú Zohran Mamdani a demokrata párti előválasztáson Andrew Cuomot győzte le, aki azt követően függetlenként indult el a polgármesteri pozícióért. Donald Trump elnök hétfőn közösségi oldalán bejelentette, hogy Andrew Cuomo megválasztását támogatja, annak érdekében, hogy megakadályozzák Zohran Mamdani polgármesterré választását.

Az elnök korábban visszalépésre kérte Curtis Sliwa-t a republikánusok hivatalos jelöltjét, aki ennek nem tett eleget. Zohran Mamdani magát "demokratikus szocialista" irányvonalat képviselő politikusként jellemzi, választási kampányában többi között a vagyonosok megadóztatását, a lakbérek befagyasztását és ingyenes felszíni tömegközlekedést ígért. New Jersey és Virginia államokban, ahol kormányzóválasztást tartottak, szintén a Demokrata Párt jelöltjei győztek.

New Jersey-ben a demokrata Mikie Sherrill meggyőző különbséggel győzte le a republikánus Jack Ciatarellit. Virginia államban a Demokrata Párt jelöltje Abigail Spanberger szintén meggyőző fölénnyel aratott győzelmet a Republikánus Párt jelöltje, és jelenlegi kormányzó-helyettes Winsome Earle-Sears-szel szemben.

A választások eredményére Donald Trump elnök Truth Social közösségi oldalán a közvélemény-kutatók véleményére hivatkozva úgy reagált: "az, hogy a Trump név nem szerepelt a szavazólapon, és a kormányzati leállás volt a két oka annak, hogy ma este a republikánusok elveszítették a választásokat".
Címlapkép: Getty Images
#választások #polgármester #amerika #világ #donald trump #választás #politika #amerikai választás #new york

