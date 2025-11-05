A megkérdezettek ötöde (20 százalék) úgy véli, hogy háztartásuk helyzete javulni fog a következő 12 hónapban, míg körülbelül harmaduk (34 százalék) szerint romlani fog.
Komoly meglepetés történt Amerikában: ő az új new york-i polgármester, fájhat Donald Trump feje
A demokrata színekben induló jelöltet, Zohran Mamdanit választották New York polgármesterévé kedden.
A 34 éves baloldali jelölt New York történetének egyik legfiatalabb polgármestere, egyben a nagyváros első muzulmán vallású polgármestere lehet. A voksok szinte teljes összesítése alapján Zohran Mamdani a szavazatok több mint 50 százalékát szerezte meg. A független Andrew Cuomo, New York korábbi demokrata kormányzója mintegy 41 százalékos eredményt ért el, míg Curtis Sliwa republikánus jelölt a szavazatok 7 százalékával végzett a harmadik helyen.
Az amerikai-ugandai kettős állampolgárságú Zohran Mamdani a demokrata párti előválasztáson Andrew Cuomot győzte le, aki azt követően függetlenként indult el a polgármesteri pozícióért. Donald Trump elnök hétfőn közösségi oldalán bejelentette, hogy Andrew Cuomo megválasztását támogatja, annak érdekében, hogy megakadályozzák Zohran Mamdani polgármesterré választását.
Az elnök korábban visszalépésre kérte Curtis Sliwa-t a republikánusok hivatalos jelöltjét, aki ennek nem tett eleget. Zohran Mamdani magát "demokratikus szocialista" irányvonalat képviselő politikusként jellemzi, választási kampányában többi között a vagyonosok megadóztatását, a lakbérek befagyasztását és ingyenes felszíni tömegközlekedést ígért. New Jersey és Virginia államokban, ahol kormányzóválasztást tartottak, szintén a Demokrata Párt jelöltjei győztek.
New Jersey-ben a demokrata Mikie Sherrill meggyőző különbséggel győzte le a republikánus Jack Ciatarellit. Virginia államban a Demokrata Párt jelöltje Abigail Spanberger szintén meggyőző fölénnyel aratott győzelmet a Republikánus Párt jelöltje, és jelenlegi kormányzó-helyettes Winsome Earle-Sears-szel szemben.
A választások eredményére Donald Trump elnök Truth Social közösségi oldalán a közvélemény-kutatók véleményére hivatkozva úgy reagált: "az, hogy a Trump név nem szerepelt a szavazólapon, és a kormányzati leállás volt a két oka annak, hogy ma este a republikánusok elveszítették a választásokat".
Trump felére csökkenti a fentanillal kapcsolatos vámokat Kínával szemben, miután új munkacsoportot hoztak létre a szintetikus opioid elleni küzdelemre.
Elhunyt Dick Cheney, az Egyesült Államok egykori alelnöke, aki George W. Bush mellett szolgált 2001 és 2009 között.
Életét vesztette egy 66 éves építőmunkás a Torre dei Conti torony összeomlása során Rómában.
Ukrán dróntámadás érte az oroszországi Baskírföldön található Szterlitamak petrolkémiai üzem vízkezelő létesítményét, amely részlegesen beomlott.
A Kreml számítása szerint az energiarendszer összeomlása újabb, a második világháború óta nem látott méretű menekülthullámot indítana el nyugat felé.
Lesújtó kórkép Magyarországról: emiatt is stresszes, frusztrált rengeteg magyar - sokan észre sem veszik
A kutatásban résztvevők többsége szerint a vállalkozások nem igazán foglalkoznak azzal, hogy üzletük arculata vizuálisan illeszkedjen a környezetbe.
A Kathmandu Post értesülései szerint az áldozatok között öt hegymászó, valamint két nepáli hegyi vezető van.
"Tele vannak a raktáraink lőszerrel és folyamatosan gyártunk utánpótlást, főleg aknavető-lőszereket." - mondta az elnök.
Felújítási munkálatok közben részben összeomlott a Forum Romanum mellett álló, 13. században épült Torre dei Conti középkori torony.
Egy idős házaspárt kitiltottak egy angliai Aldi áruházból, miután vita alakult ki a pénztárnál a bevásárlókocsi kipakolása miatt.
Dél-Korea és Kína tartalomcsere-megállapodást kötött, ami új lehetőségeket nyithat a K-pop előtt.
Célkeresztbe került a kínai óriáscég, a francia kormány ultimátumot adott a Sheinnek.
Az Egyesült Államok által bejelentett atomfegyver-tesztek nem járnak majd nukleáris robbanásokkal, de tesztelni azért fognak.
Katonai támadásra készül fel Donald Trump: ez a kegyvesztett ország a célpont - senki nem lenne most a helyükben
Az Egyesült Államok nem fogja megengedni a keresztények elleni tömeges gyilkosságokat - jelentette ki Donald Trump.
A török olajfinomítók egyre több nem orosz eredetű olajat vásárolnak a legújabb nyugati szankciók hatására.
Donald Trump egyelőre nem támogatja a Tomahawk rakéták Ukrajnának történő átadását, bár nem zárja ki, hogy később változtathat álláspontján.
Megnyílt a világ legnagyobb régészeti múzeuma Egyiptomban, amely 100 000 műtárgyat mutat be, köztük Tutanhamon teljes sírjának tartalmát.
Tíz ember sérült meg abban a késeléses támadásban, amelyet egy vonaton követtek el szombat este Angliában.