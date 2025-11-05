Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága ma tárgyalja Donald Trump átfogó vámintézkedéseinek jogszerűségét.
Döbbenetes támadás Franciaországban: járókelők közé hajtott a sofőr, ezt mondta, mikor elfogták
Egyelőre vizsgálják a francia hatóságok, hogy miért gázolt el több embert egy helyi férfi a franciaországi Oléron szigetén, ahol tíz ember megsérült, közülük négyen súlyosan, mert a férfi szándékosan elütötte őket, egyelőre a terrorellenes ügyészség nem vizsgálja az ügyet, és gyilkossági kísérlet miatt indult eljárás.
A gyanúsított a beszámoló szerint 'Allah Akbart' kiáltott, amikor a rendőrök őrizetbe vették. Az országos terrorellenes ügyészség egyelőre nem vizsgálja az ügyet, gyilkossági kísérlet miatt indult nyomozás - közölte Arnaud Laraize, az illetékes La Rochelle-i ügyész, aki szerint a gyanúsított indítéka egyelőre nem ismert.
A gázolások reggel háromnegyed kilenc körül történtek Dolus d'Oléron és Saint-Pierre d'Oléron település között. A 35 éves francia állampolgárságú helyi lakos gépkocsijával több kilométeren keresztül szándékosan elgázolt emberek és kerékpárosokat a Dolus d'Oléron és Saint-Pierre d'Oléron közötti úton – mondta az AFP hírügynökségnek Arnaud Laraize.
Az ügyész "biztosabb és részletesebb bizonyítékokat" vár a gyanúsított profiljáról, mielőtt részletesebben nyilatkozik az ügyről. Annyit elárult, hogy a férfi ismert a rendőrség előtt köztörvényes bűncselekmények miatt. Gyilkossági kísérletek miatt indult ellene eljárás.
Az előállításkor a rendőrök elektromos sokkoló pisztolyt használtak a gyanúsított ártalmatlanítására, akinek a járműve éppen kigyulladt – mondta el az AFP-nek egy, a nyomozáshoz közel álló forrás. Dolus d'Oléron polgármestere, Thibault Brechkoff a Facebookon "szándékosan" okozott baleseteket említett a községében és a szomszédos Saint-Pierre d'Oléronban, bejelentve válságstáb létrehozását. A polgármester megerősítette az AFP-nek, hogy a gyanúsított a település lakója.
A Le Parisien című napilap által idézett Saint-Pierre d'Oléron polgármestere, Christophe Sueur szerint a férfi, aki a községhez tartozó La Cotiniere kis kikötőjében lakott, "számos botrányos viselkedéséről" volt ismert, "elsősorban rendszeres drog- és alkoholfogyasztása miatt". A francia belügyminiszter, Laurent Nunez bejelentette, hogy a miniszterelnök, Sébastien Lecornu kérésére a helyszínre utazik.
Az Európai Unió Tanácsa jóváhagyta az Ukrajna-eszköz 1,8 milliárd eurós ötödik részletének kifizetését, miután Kijev teljesítette a szükséges reformlépéseket.
Súlyos csapás érte a Rosznyeft tulajdonában lévő tuapszei olajterminált egy ukrán dróntámadás során. A legfrissebb információk szerint öt hajó szenvedett jelentős károkat.
Trump felére csökkenti a fentanillal kapcsolatos vámokat Kínával szemben, miután új munkacsoportot hoztak létre a szintetikus opioid elleni küzdelemre.
Elhunyt Dick Cheney, az Egyesült Államok egykori alelnöke, aki George W. Bush mellett szolgált 2001 és 2009 között.
Életét vesztette egy 66 éves építőmunkás a Torre dei Conti torony összeomlása során Rómában.
Ukrán dróntámadás érte az oroszországi Baskírföldön található Szterlitamak petrolkémiai üzem vízkezelő létesítményét, amely részlegesen beomlott.
A Kreml számítása szerint az energiarendszer összeomlása újabb, a második világháború óta nem látott méretű menekülthullámot indítana el nyugat felé.
Lesújtó kórkép Magyarországról: emiatt is stresszes, frusztrált rengeteg magyar - sokan észre sem veszik
A kutatásban résztvevők többsége szerint a vállalkozások nem igazán foglalkoznak azzal, hogy üzletük arculata vizuálisan illeszkedjen a környezetbe.
A Kathmandu Post értesülései szerint az áldozatok között öt hegymászó, valamint két nepáli hegyi vezető van.
"Tele vannak a raktáraink lőszerrel és folyamatosan gyártunk utánpótlást, főleg aknavető-lőszereket." - mondta az elnök.
Felújítási munkálatok közben részben összeomlott a Forum Romanum mellett álló, 13. században épült Torre dei Conti középkori torony.
Egy idős házaspárt kitiltottak egy angliai Aldi áruházból, miután vita alakult ki a pénztárnál a bevásárlókocsi kipakolása miatt.
Dél-Korea és Kína tartalomcsere-megállapodást kötött, ami új lehetőségeket nyithat a K-pop előtt.
Célkeresztbe került a kínai óriáscég, a francia kormány ultimátumot adott a Sheinnek.
Az Egyesült Államok által bejelentett atomfegyver-tesztek nem járnak majd nukleáris robbanásokkal, de tesztelni azért fognak.
Katonai támadásra készül fel Donald Trump: ez a kegyvesztett ország a célpont - senki nem lenne most a helyükben
Az Egyesült Államok nem fogja megengedni a keresztények elleni tömeges gyilkosságokat - jelentette ki Donald Trump.
A török olajfinomítók egyre több nem orosz eredetű olajat vásárolnak a legújabb nyugati szankciók hatására.
Donald Trump egyelőre nem támogatja a Tomahawk rakéták Ukrajnának történő átadását, bár nem zárja ki, hogy később változtathat álláspontján.