Óriási tragédia: embert ölt a római látványosság
Tragikus baleset történt Rómában: életét vesztette egy 66 éves építőmunkás, aki a felújítás alatt álló középkori Torre dei Conti torony összeomlása során a romok alá szorult. A mentőcsapatok 11 órán keresztül küzdöttek a férfi kiszabadításáért, de súlyos sérülései miatt már nem tudták megmenteni - jelentette a Telex.
Octav Stroici, a 66 éves építőmunkás életéért több mint egy órán keresztül küzdöttek az orvosok, azonban az újraélesztési kísérletek eredménytelenek maradtak. A férfi spontán szívműködése nem állt helyre, így kedden 0:20-kor hivatalosan is bejelentették halálát. A baleset áldozata 11 órát töltött a középkori torony romjai alatt, miután hétfő délelőtt a felújítás alatt álló római Torre dei Conti lakótoronyból két hullámban nagyméretű törmelékdarabok zuhantak le.
A Corriere Della Sera beszámolója szerint a törmelék alatt rekedt munkás hosszú ideig kommunikált a mentésben résztvevőkkel és eszméleténél volt, azonban sérülései olyan súlyosak voltak, hogy a kórházban már nem tudták megmenteni az életét.
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök részvétét fejezte ki a tragikus esemény kapcsán: "Mély fájdalommal és részvétemmel tartozom a magam és a kormány nevében Octav Stroici, a római Torre dei Conti összeomlásában elhunyt munkás tragikus halála miatt." A kormányfő egyben köszönetet mondott "a mentőknek és mindazoknak, akik fáradhatatlanul és bátran dolgoztak" a férfi életéért.
A XIII. század elején épült Torre dei Conti egy 29 méter magas lakótorony Róma belvárosában, nem messze a Colosseumtól. Az építményt eredetileg III. Ince pápa emeltette családjának, a Contiknak. A torony kezdetben 50-60 méter magas volt, később azonban az eredeti magasság körülbelül felére csökkentették.
A baleset idején a torony – Róma számos más műemlékéhez hasonlóan – felújítási munkálatok alatt állt. November 3-án, hétfőn délelőtt 11:30 körül az épület belsejéből kődarabok kezdtek kihullani, ezután kezdett összeomlani.
Felújítási munkálatok közben részben összeomlott a Forum Romanum mellett álló, 13. században épült Torre dei Conti középkori torony.
