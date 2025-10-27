Új biztonsági előírás élesedik, sok turista bánja: érzékeny adatokat kell átadnia annak, aki itt lépné át a határt

Az Egyesült Államok új szabályt vezetett be, amely szerint minden külföldi állampolgárt lefotóznak a határátkelőhelyeken és repülőtereken be- és kilépéskor. A biometrikus adatokat akár 75 évig is megőrizhetik - számolt be a Telex.

A pénteken bejelentett intézkedés értelmében az Egyesült Államok Vám- és Határvédelmi Hivatala (CBP) kötelezően lefényképez minden nem amerikai állampolgárt, amikor belép az országba vagy elhagyja azt. A CBC beszámolója szerint már most is előfordult, hogy kanadai utasokat rendőrök fotóztak le a repülőtéren, anélkül hogy elmagyarázták volna az intézkedés okát.

A CBP közel egy évtizede alkalmaz biometrikus arcfelismerő rendszert, amely összehasonlítja az utazók arcát az útlevelükben szereplő fényképpel. Az új szabályozás ezt a gyakorlatot terjeszti ki minden nemzetközi amerikai repülőtérre. A december 26-án életbe lépő rendelkezés teljes körű bevezetése azonban várhatóan évekig eltarthat.

EZ IS ÉRDEKELHET Brutál értékes irat lapul rengeteg magyar fiókjában: sokan nem is sejtik, mit birtokolnak Mennyit ér a magyar útlevél? Nézd meg a világ legértékesebb útleveleinek listáját és a CHART by Pénzcentrum elemzését! Katt a videóért!

Jessica Turner, a hivatal szóvivője szerint az intézkedés a kongresszus azon elvárását teljesíti, hogy az Egyesült Államokba érkező és onnan távozó külföldi állampolgárokat biometrikusan azonosítsák. A program célja "a biztonság fokozása és a bevándorlási törvények betartásának biztosítása".

A képrögzítéshez korábban a CBP által telepített, de nem a hivatal tulajdonában lévő kamerákat használták, ami szükségessé tette, hogy a tisztviselők is készítsenek felvételeket az utasokról. Bár az arcfelismerő technológia egyre több országban terjed, szakértők figyelmeztetnek, hogy a rendszer komoly adatvédelmi aggályokat vet fel a visszaélések lehetősége miatt.