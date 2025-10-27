Újabb fegyveres összecsapások törtek ki Pakisztán és Afganisztán között a fennálló tűzszünet ellenére.
Új biztonsági előírás élesedik, sok turista bánja: érzékeny adatokat kell átadnia annak, aki itt lépné át a határt
Az Egyesült Államok új szabályt vezetett be, amely szerint minden külföldi állampolgárt lefotóznak a határátkelőhelyeken és repülőtereken be- és kilépéskor. A biometrikus adatokat akár 75 évig is megőrizhetik - számolt be a Telex.
A pénteken bejelentett intézkedés értelmében az Egyesült Államok Vám- és Határvédelmi Hivatala (CBP) kötelezően lefényképez minden nem amerikai állampolgárt, amikor belép az országba vagy elhagyja azt. A CBC beszámolója szerint már most is előfordult, hogy kanadai utasokat rendőrök fotóztak le a repülőtéren, anélkül hogy elmagyarázták volna az intézkedés okát.
A CBP közel egy évtizede alkalmaz biometrikus arcfelismerő rendszert, amely összehasonlítja az utazók arcát az útlevelükben szereplő fényképpel. Az új szabályozás ezt a gyakorlatot terjeszti ki minden nemzetközi amerikai repülőtérre. A december 26-án életbe lépő rendelkezés teljes körű bevezetése azonban várhatóan évekig eltarthat.
Jessica Turner, a hivatal szóvivője szerint az intézkedés a kongresszus azon elvárását teljesíti, hogy az Egyesült Államokba érkező és onnan távozó külföldi állampolgárokat biometrikusan azonosítsák. A program célja "a biztonság fokozása és a bevándorlási törvények betartásának biztosítása".
A képrögzítéshez korábban a CBP által telepített, de nem a hivatal tulajdonában lévő kamerákat használták, ami szükségessé tette, hogy a tisztviselők is készítsenek felvételeket az utasokról. Bár az arcfelismerő technológia egyre több országban terjed, szakértők figyelmeztetnek, hogy a rendszer komoly adatvédelmi aggályokat vet fel a visszaélések lehetősége miatt.
Boldoggá avatás Veszprém 2025: tudd meg, mik a boldoggá avatás feltételei, illetve hogy mik a szentté avatás feltételei. Kik szerepelnek a magyar szentek és boldogok...
A venezuelai elnök péntek este elítélte az amerikai csapatok mozgósítását a Karib-tenger térségében.
Az SMMT adatai szerint a Nagy-Britanniában gyártott járművek 73,9 százaléka exportpiacokon talált gazdára a múlt hónapban.
Az eset nyomán a NATO Balti Légirendőrségének spanyol Eurofighter Typhoon vadászgépeit riasztották.
Az AI-generált megtévesztő tartalmak választási időszakban történő terjesztése sértheti az EU mesterséges intelligenciáról szóló törvényét.
Elemzők szerint kulcskérdés, hogy Donald Trump amerikai elnök milyen szigorral fogja betartatni a másodlagos szankciókat.
Korábban bűnösnek vallotta magát pénzmosás elleni szabályok megsértésében.
Az Ursula von der Leyen bizottsági elnök által szeptemberben bejelentett 140 milliárd eurós "jóvátételi hitelt" erőteljesen támogatja Németország, Franciaország és a balti államok.
A feketepiacon értékük jelentősen csökken, mindössze 10-30 százalékát érhetnék el eredeti értéküknek a magas kockázat miatt.
Éleződik a feszültség az USA és Oroszország között: Moszkva szerint, amit Trump művel, háborús provokáció
Az amerikai pénzügyminisztérium közleménye szerint a szankciókat azért vezették be, mert Putyin elutasítja az "értelmetlen háború" befejezését Ukrajnában.
Az EU is becsatlakozott Trump mellé: satuba fogták az oroszokat, most tényleg lefőtt a kávé Putyinnak?
Az Európai Unió elfogadta 19. szankciós csomagját Oroszország ellen.
Donald Trump egyben megerősítette, hogy jövő héten Dél-Koreában tárgyalóasztalhoz ül Hszi Csi-ping kínai elnökkel.
Leváltották a vízzel elárasztott parajdi sóbányát is működtető román Országos Sóipari Társaság (Salrom) vezetőségét.
Zelenszkij szerint Trump javaslata a jelenlegi frontvonalak befagyasztására jó kompromisszum lenne.
Az euróövezet második legnagyobb gazdaságának instabilitása nyugtalanítja a befektetőket
Az amerikai elnök szerint nincs értelme olyan találkozónak, amely nem hoz kézzelfogható eredményt.
A klímamodellek szerint a jégesők ritkábbak de olykor hevesebbek, a zivatarok pedig gyakoribbak lehetnek
A NASA vezetője jelezte, hogy a SpaceX helyett más céget választhatnak a holdra szálláshoz, mivel az Elon Musk cége által fejlesztett Starship űrhajó késésben van.
-
Dübörög az energiaátmenet a kkv-szektorban - akár félmilliárd forint hitel is igényelhető
A kkv-szektor gyorsan igyekszik alkalmazkodni az új energiapiaci környezethez, de ez rendkívül tőkeigényes. Pánikra nincs ok: a cégeknek csak válogatnia kell a pályázatok között.
-
Nem csak lakástakarék: így hódítja meg az ingatlanpiacot a Fundamenta (x)
A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált.