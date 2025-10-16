Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy Narendra Modi indiai miniszterelnök ígéretet tett az orosz olajvásárlások leállítására.
Mérföldkőhöz ért az orosz gázról való leválás: itt a bejelentés, nagymértékben csökken a függőség
A Bulgargaz sikeresen lezárta nemzetközi LNG-beszállítói tenderét, amely jelentős lépés az ország orosz gázfüggőségének csökkentése felé. A tender eredményeként amerikai forrásból származó szállítmányok érkeznek majd a görögországi Alexandroupolis terminálra 2025-2026 során - írta meg a Portfolio.
A bolgár állami gázvállalat, a Bulgargaz bejelentette, hogy 37 nemzetközi vállalat részvételével sikeresen lezárult az LNG-beszállítói tendere a görögországi Alexandroupolis terminálra. Ez a lépés tovább diverzifikálja az ország gázimport-forrásait, és lehetőséget teremt arra, hogy Bulgária két éven belül teljesen függetlenedjen az orosz gázszállításoktól.
A tender a 2025 októberi és decemberi, valamint a 2026 januári és márciusi LNG-szállításokra vonatkozott. A 2025-ös időszakra a TotalEnergies és a Metlen Energy & Metals, míg a 2026-os szállításokra a Metlen Energy & Metals és a Shell nyerte el a megbízást. A nyertes ajánlatok értelmében valamennyi szállítmány az Egyesült Államokból érkezik majd.
A pályázat a bolgár kormány 2025-2029-es időszakra vonatkozó kormányzati programjának energiabiztonsági stratégiáját valósítja meg. A Bulgargaz szeptember 16-án hirdette meg a tendert összesen 4 rakomány (4 millió MWh) LNG szállítására az alexandroupolisi terminálra korábban lefoglalt kapacitásának keretében. A szállítmányok a Gastrade LNG-terminálüzemeltető és a Bulgargaz között egyeztetett ütemterv szerint érkeznek majd.
Szeptember végén Rozen Zseljazkov bolgár miniszterelnök bejelentette, hogy Bulgária két éven belül felmondja az orosz földgáz felhasználására és tranzitjára vonatkozó szerződéseit. Az ország jelenleg még jelentős mértékben támaszkodik a Török Áramlaton keresztül érkező orosz gázforrásokra.
A bolgár döntés nemcsak az ország saját gázfogyasztásában zárja ki az orosz földgázt, hanem a területén áthaladó tranzitot is megszünteti, ami Magyarország orosz földgázimportját is ellehetetlenítené.
Így múlik ki szép csendben Oroszország gazdasága: ha belerokkannak is, folytatják a háborút Ukrajnában?
Az orosz gazdaság a háború árnyékában gyakorlatilag hadigazdasági pályára állt: a költségvetés militarizált, a magánszektor pedig fokozatosan kiszorul a piacról.
A korábban szegénynek tartott területek GDP-növekedése és munkahelyteremtése immár felülmúlja az északi országrészt.
Az iráni külügyminisztérium kemény hangvételű közleményben reagált Donald Trump amerikai elnök legutóbbi, párbeszédre utaló nyilatkozataira.
Sikeresen teljesítette tizenegyedik tesztrepülését a SpaceX Starship űrhajója, a valaha épített legnagyobb űrrakétarendszer - közölte hétfőn a magán űrvállalat.
Az Egyesült Államok és Kína kölcsönösen új kikötői díjakat vezetnek be egymás hajóira,
Hát elkezdődött, példátlan mennyiségű olcsó ázsiai ruha áraszthatja el Európát: nincs minek örülni, komoly következménye lehet
Az indiai textilexportőrök Európa felé fordulnak, hogy ellensúlyozzák az akár 50%-os amerikai vámokat.
Október 21-én megkezdi börtönbüntetése letöltését Nicolas Sarkozy volt francia elnök a párizsi La Santé fegyintézetben – igazságügyi források ezt hétfőn erősítették meg.
Zelenszkij kemény javaslatokat visz Washingtonba Trump elé: ez mindent megváltoztathat, amit eddig a háborúról gondoltunk
Donald Trump amerikai elnök pénteken fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt a washingtoni Fehér Házban.
Venezuela bezárja oslói nagykövetségét, miután a Nobel-békedíjat María Corina Machado ellenzéki vezetőnek ítélték oda
Kimondta Donald Trump, amit mindenki várt: lezárult a háború és a terror kora, új építkezést hirdetett az USA elnöke
„A háborúnak vége, új hajnal nyílik a Közel-Keleten” – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök az izraeli kneszetben tartott beszédében.
Kimondták Brüsszelben: katonai terveket kell készíteni Oroszországgal szemben, hamar szintet léphet a konfliktus
Az Európai Unió védelmi terveket dolgoz ki arra az esetre, ha Oroszország tovább fokozná hibrid támadásait az uniós tagállamokkal szemben.
Ez lenne Moszkva és Kijev új, mindent eldöntő fegyvere? Elképesztő sorminta rajzolódik a háborúban - kérdés, ki bírja tovább
Ukrajna és Oroszország között egyre intenzívebb energiaháború zajlik, melynek során mindkét fél kritikus energetikai létesítményeket támad, ami súlyos ellátási problémákhoz vezet.
Donald Trump amerikai elnök fontolgatja, hogy Tomahawk cirkálórakétákat küld Ukrajnának, ami jelentős eszkalációt jelentene az orosz-ukrán konfliktusban.
Folytatódik Nagy-Britanniában az úgynevezett "dízelbotrány": 1,6 millió brit autótulajdonos indított pert neves autógyártók ellen a londoni Legfelsőbb Bíróságon.
Emmanuel Macron francia elnök pénteken ismét Sébastien Lecornut bízta meg kormányalakítással.
Pénteken életbe lépett az amerikai közvetítéssel létrejött tűzszünet a Gázai övezetben.
Az Egyesült Államok további 100 százalékos vámot vet ki minden kínai árura a már meglévő 30 százalékos vám fölött november 1-től,
Kína bejelentette, hogy október 14-től többletdíjat vet ki az amerikai hajókra, válaszul az Egyesült Államok által bevezetendő hasonló intézkedésekre.
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
