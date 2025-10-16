2025. október 16. csütörtök Gál
Oroszország, Moszkva - 2022. október 14.: Gazprom logó és stop tábla. Európa csökkenti a földgázfogyasztási koncepciót
Mérföldkőhöz ért az orosz gázról való leválás: itt a bejelentés, nagymértékben csökken a függőség

2025. október 16. 09:22

A Bulgargaz sikeresen lezárta nemzetközi LNG-beszállítói tenderét, amely jelentős lépés az ország orosz gázfüggőségének csökkentése felé. A tender eredményeként amerikai forrásból származó szállítmányok érkeznek majd a görögországi Alexandroupolis terminálra 2025-2026 során - írta meg a Portfolio.

A bolgár állami gázvállalat, a Bulgargaz bejelentette, hogy 37 nemzetközi vállalat részvételével sikeresen lezárult az LNG-beszállítói tendere a görögországi Alexandroupolis terminálra. Ez a lépés tovább diverzifikálja az ország gázimport-forrásait, és lehetőséget teremt arra, hogy Bulgária két éven belül teljesen függetlenedjen az orosz gázszállításoktól.

A tender a 2025 októberi és decemberi, valamint a 2026 januári és márciusi LNG-szállításokra vonatkozott. A 2025-ös időszakra a TotalEnergies és a Metlen Energy & Metals, míg a 2026-os szállításokra a Metlen Energy & Metals és a Shell nyerte el a megbízást. A nyertes ajánlatok értelmében valamennyi szállítmány az Egyesült Államokból érkezik majd.

A pályázat a bolgár kormány 2025-2029-es időszakra vonatkozó kormányzati programjának energiabiztonsági stratégiáját valósítja meg. A Bulgargaz szeptember 16-án hirdette meg a tendert összesen 4 rakomány (4 millió MWh) LNG szállítására az alexandroupolisi terminálra korábban lefoglalt kapacitásának keretében. A szállítmányok a Gastrade LNG-terminálüzemeltető és a Bulgargaz között egyeztetett ütemterv szerint érkeznek majd.

Kapcsolódó cikkeink:

Szeptember végén Rozen Zseljazkov bolgár miniszterelnök bejelentette, hogy Bulgária két éven belül felmondja az orosz földgáz felhasználására és tranzitjára vonatkozó szerződéseit. Az ország jelenleg még jelentős mértékben támaszkodik a Török Áramlaton keresztül érkező orosz gázforrásokra.

A bolgár döntés nemcsak az ország saját gázfogyasztásában zárja ki az orosz földgázt, hanem a területén áthaladó tranzitot is megszünteti, ami Magyarország orosz földgázimportját is ellehetetlenítené.
