Mérföldkőhöz ért az orosz gázról való leválás: itt a bejelentés, nagymértékben csökken a függőség

A Bulgargaz sikeresen lezárta nemzetközi LNG-beszállítói tenderét, amely jelentős lépés az ország orosz gázfüggőségének csökkentése felé. A tender eredményeként amerikai forrásból származó szállítmányok érkeznek majd a görögországi Alexandroupolis terminálra 2025-2026 során - írta meg a Portfolio.

A bolgár állami gázvállalat, a Bulgargaz bejelentette, hogy 37 nemzetközi vállalat részvételével sikeresen lezárult az LNG-beszállítói tendere a görögországi Alexandroupolis terminálra. Ez a lépés tovább diverzifikálja az ország gázimport-forrásait, és lehetőséget teremt arra, hogy Bulgária két éven belül teljesen függetlenedjen az orosz gázszállításoktól.

A tender a 2025 októberi és decemberi, valamint a 2026 januári és márciusi LNG-szállításokra vonatkozott. A 2025-ös időszakra a TotalEnergies és a Metlen Energy & Metals, míg a 2026-os szállításokra a Metlen Energy & Metals és a Shell nyerte el a megbízást. A nyertes ajánlatok értelmében valamennyi szállítmány az Egyesült Államokból érkezik majd.

EZ IS ÉRDEKELHET Így múlik ki szép csendben Oroszország gazdasága: ha belerokkannak is, folytatják a háborút Ukrajnában? Az orosz gazdaság a háború árnyékában gyakorlatilag hadigazdasági pályára állt: a költségvetés militarizált, a magánszektor pedig fokozatosan kiszorul a piacról.

A pályázat a bolgár kormány 2025-2029-es időszakra vonatkozó kormányzati programjának energiabiztonsági stratégiáját valósítja meg. A Bulgargaz szeptember 16-án hirdette meg a tendert összesen 4 rakomány (4 millió MWh) LNG szállítására az alexandroupolisi terminálra korábban lefoglalt kapacitásának keretében. A szállítmányok a Gastrade LNG-terminálüzemeltető és a Bulgargaz között egyeztetett ütemterv szerint érkeznek majd.

Szeptember végén Rozen Zseljazkov bolgár miniszterelnök bejelentette, hogy Bulgária két éven belül felmondja az orosz földgáz felhasználására és tranzitjára vonatkozó szerződéseit. Az ország jelenleg még jelentős mértékben támaszkodik a Török Áramlaton keresztül érkező orosz gázforrásokra.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A bolgár döntés nemcsak az ország saját gázfogyasztásában zárja ki az orosz földgázt, hanem a területén áthaladó tranzitot is megszünteti, ami Magyarország orosz földgázimportját is ellehetetlenítené.