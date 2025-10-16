A queenslandi erdőkből származó adatokat vizsgáló kutatás megállapította, hogy a szélsőséges hőmérséklet több fa pusztulását okozta, mint ahány új fa nőtt.
Váratlan fordulat történt az Északi Áramlat felrobbantásának ügyében, ezt senki sem látta jönni
Az olasz legfelsőbb bíróság megakadályozta annak az ukrán férfi kiadatását Németországnak, akit az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantásával hoztak összefüggésbe. A döntés akár a gyanúsított szabadon engedéséhez is vezethet, írja a Portfolio a Reuters alapján.
Fordulat történt az Északi Áramlat gázvezeték elleni támadások ügyében: az olasz legfelsőbb bíróság megakadályozta annak az ukrán férfinak a kiadatását, akit a szabotázsakció megszervezésével gyanúsítanak. A döntés értelmében az ügyet újra bíróság elé kell vinni egy későbbi időpontban.
A Szerhij K. néven azonosított férfit még augusztusban tartóztatták le az olaszországi Riminiben, miután európai elfogatóparancsot adtak ki ellene. A gyanú szerint ő irányította azt az ukrán csapatot, amely 2022 szeptemberében a Balti-tengeren futó, Németországot orosz gázzal ellátó Északi Áramlat vezetéket felrobbantotta. A robbantás következtében jelentősen csökkent Európa orosz gázellátása, és tovább nőtt a feszültség az ukrajnai háború nyomán.
A férfit robbanás előidézésével, alkotmányellenes szabotázzsal és stratégiai fontosságú létesítmények megsemmisítésével vádolták meg Németországban. Az olasz legfelsőbb bíróság azonban helyt adott a védelem érvelésének, miszerint az elfogatóparancs alapjául szolgáló jogi minősítés téves volt.
„A mai eredmény fényében a következő napokban mérlegelni fogom, hogy fennállnak-e a feltételei ügyfelem szabadon bocsátása kérelmezésének, mivel fogva tartásának jogi alapja megszűnt” – mondta a gyanúsított ügyvédje, Nicola Canestrini.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A robbantásokért eddig senki nem vállalt felelősséget, Ukrajna tagadja érintettségét, Moszkva és a Nyugat pedig továbbra is szabotázsakcióként tekint az incidensre.
Az amerikai kormány több mint 14 milliárd dollár értékű bitcoint foglalt le és vádat emelt a kambodzsai Prince Group alapítója, Chen Zhi ellen.
Európa kikötői a kokainkartellek új célpontjaivá váltak, a francia vámhatóságok rekordmennyiségű kábítószert foglalnak le.
Az Egyesült Államok védelmi minisztere, Pete Hegseth bejelentette, hogy Ukrajna hamarosan jelentős tűzerőhöz jut az európai országok amerikai fegyverbeszerzései révén.
Így múlik ki szép csendben Oroszország gazdasága: ha belerokkannak is, folytatják a háborút Ukrajnában?
Az orosz gazdaság a háború árnyékában gyakorlatilag hadigazdasági pályára állt: a költségvetés militarizált, a magánszektor pedig fokozatosan kiszorul a piacról.
A korábban szegénynek tartott területek GDP-növekedése és munkahelyteremtése immár felülmúlja az északi országrészt.
Az iráni külügyminisztérium kemény hangvételű közleményben reagált Donald Trump amerikai elnök legutóbbi, párbeszédre utaló nyilatkozataira.
Sikeresen teljesítette tizenegyedik tesztrepülését a SpaceX Starship űrhajója, a valaha épített legnagyobb űrrakétarendszer - közölte hétfőn a magán űrvállalat.
Az Egyesült Államok és Kína kölcsönösen új kikötői díjakat vezetnek be egymás hajóira,
Hát elkezdődött, példátlan mennyiségű olcsó ázsiai ruha áraszthatja el Európát: nincs minek örülni, komoly következménye lehet
Az indiai textilexportőrök Európa felé fordulnak, hogy ellensúlyozzák az akár 50%-os amerikai vámokat.
Október 21-én megkezdi börtönbüntetése letöltését Nicolas Sarkozy volt francia elnök a párizsi La Santé fegyintézetben – igazságügyi források ezt hétfőn erősítették meg.
Zelenszkij kemény javaslatokat visz Washingtonba Trump elé: ez mindent megváltoztathat, amit eddig a háborúról gondoltunk
Donald Trump amerikai elnök pénteken fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt a washingtoni Fehér Házban.
Venezuela bezárja oslói nagykövetségét, miután a Nobel-békedíjat María Corina Machado ellenzéki vezetőnek ítélték oda
Kimondta Donald Trump, amit mindenki várt: lezárult a háború és a terror kora, új építkezést hirdetett az USA elnöke
„A háborúnak vége, új hajnal nyílik a Közel-Keleten” – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök az izraeli kneszetben tartott beszédében.
Kimondták Brüsszelben: katonai terveket kell készíteni Oroszországgal szemben, hamar szintet léphet a konfliktus
Az Európai Unió védelmi terveket dolgoz ki arra az esetre, ha Oroszország tovább fokozná hibrid támadásait az uniós tagállamokkal szemben.
Ez lenne Moszkva és Kijev új, mindent eldöntő fegyvere? Elképesztő sorminta rajzolódik a háborúban - kérdés, ki bírja tovább
Ukrajna és Oroszország között egyre intenzívebb energiaháború zajlik, melynek során mindkét fél kritikus energetikai létesítményeket támad, ami súlyos ellátási problémákhoz vezet.
Donald Trump amerikai elnök fontolgatja, hogy Tomahawk cirkálórakétákat küld Ukrajnának, ami jelentős eszkalációt jelentene az orosz-ukrán konfliktusban.
Folytatódik Nagy-Britanniában az úgynevezett "dízelbotrány": 1,6 millió brit autótulajdonos indított pert neves autógyártók ellen a londoni Legfelsőbb Bíróságon.
Emmanuel Macron francia elnök pénteken ismét Sébastien Lecornut bízta meg kormányalakítással.
-
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
-
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
-
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.