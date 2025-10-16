2025. október 16. csütörtök Gál
11 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Lubmin, Mecklenburg-Elő-Pomeránia / Németország - 2022. április-3-2022: Gázvezetékek, csatlakozások, berendezések és nyomáscsökkentők a Gazprom Északi Áramlat-2 gázvezeték németországi leszállóhelyén. (Nyugat-Európa)
Világ

Váratlan fordulat történt az Északi Áramlat felrobbantásának ügyében, ezt senki sem látta jönni

Pénzcentrum
2025. október 16. 16:17

Az olasz legfelsőbb bíróság megakadályozta annak az ukrán férfi kiadatását Németországnak, akit az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantásával hoztak összefüggésbe. A döntés akár a gyanúsított szabadon engedéséhez is vezethet, írja a Portfolio a Reuters alapján.

Fordulat történt az Északi Áramlat gázvezeték elleni támadások ügyében: az olasz legfelsőbb bíróság megakadályozta annak az ukrán férfinak a kiadatását, akit a szabotázsakció megszervezésével gyanúsítanak. A döntés értelmében az ügyet újra bíróság elé kell vinni egy későbbi időpontban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Szerhij K. néven azonosított férfit még augusztusban tartóztatták le az olaszországi Riminiben, miután európai elfogatóparancsot adtak ki ellene. A gyanú szerint ő irányította azt az ukrán csapatot, amely 2022 szeptemberében a Balti-tengeren futó, Németországot orosz gázzal ellátó Északi Áramlat vezetéket felrobbantotta. A robbantás következtében jelentősen csökkent Európa orosz gázellátása, és tovább nőtt a feszültség az ukrajnai háború nyomán.

Kapcsolódó cikkeink:

A férfit robbanás előidézésével, alkotmányellenes szabotázzsal és stratégiai fontosságú létesítmények megsemmisítésével vádolták meg Németországban. Az olasz legfelsőbb bíróság azonban helyt adott a védelem érvelésének, miszerint az elfogatóparancs alapjául szolgáló jogi minősítés téves volt.

„A mai eredmény fényében a következő napokban mérlegelni fogom, hogy fennállnak-e a feltételei ügyfelem szabadon bocsátása kérelmezésének, mivel fogva tartásának jogi alapja megszűnt” – mondta a gyanúsított ügyvédje, Nicola Canestrini.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A robbantásokért eddig senki nem vállalt felelősséget, Ukrajna tagadja érintettségét, Moszkva és a Nyugat pedig továbbra is szabotázsakcióként tekint az incidensre.
Címlapkép: Getty Images
#gázvezeték #bíróság #ukrajna #németország #olaszország #robbantás #világ #elfogatóparancs #szabotázs #orosz gáz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:32
16:17
16:05
15:48
15:36
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 16.
Az apa férfi, az anya főz: akkora a gazdasági krízis, hogy még a bezzegországokban sincs nemi egyenlőség
2025. október 15.
Így múlik ki szép csendben Oroszország gazdasága: ha belerokkannak is, folytatják a háborút Ukrajnában?
2025. október 16.
Ezeken a helyeken napi 1000 forintból élnek az emberek: irtózatos a szegénység, óriásiak a nyomortelepek
2025. október 16.
Buszjáratot indít a Lidl Magyarországon: mostantól így is tudnak vásárolni az itt élő magyarok
2025. október 16.
Így nyaralnak az élelmes magyarok ingyen külföldön: ez bárkinek megéri, még fizetnek is érte
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 16. csütörtök
Gál
42. hét
Október 16.
Élelmezési világnap
Október 16.
A kenyér világnapja
Október 16.
Európai újraélesztési nap
Október 16.
Blog akciónap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Rengeteg autós csinálja a Lidl, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd a boltvezetőnek
2
2 hete
A hideg futkos mindenki hátán: kemény üzenetet küldött Putyin, küszöbön a totális háború?
3
2 hete
Lerántotta a leplet a pornószínészek fizetéséről a legendás producer, Kovi: ennyi 2025-ben a gázsi
4
3 hete
Most érkezett! Megtámadták a Barátság kőolajvezetéket: veszélyben a fűtési szezon?
5
2 hete
Mi történt? Riadóztatták a vadászgépeket, súlyos a helyzet: tényleg küszöbön a totális háború?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Direkt kárrendezés
Egy baleset után a keletkezett kárt az a biztosító fizesse, akivel szerződésben állunk, aki még érdekelt is abban, hogy minél gyorsabban megoldja a dolgot, hiszen egy elégedett ügyfelet akar, aki a következő évben is neki fizeti be a csekkjeit. Az egyértelmű pozitív hatások mellett a jelenlegi rendszerhez képest díjemelkedést hozhat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 16. 16:05
Ezeken a helyeken napi 1000 forintból élnek az emberek: irtózatos a szegénység, óriásiak a nyomortelepek
Pénzcentrum  |  2025. október 16. 15:36
Itt a lista, erre a 10 településre megy először a Lidl mozgóboltja: rengeteg vidéki magyar örülhet
Agrárszektor  |  2025. október 16. 16:32
Ezen múlhat az élelmiszeripar jövője: így újulhat meg az ágazat itthon