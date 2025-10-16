Váratlan fordulat történt az Északi Áramlat felrobbantásának ügyében, ezt senki sem látta jönni

Az olasz legfelsőbb bíróság megakadályozta annak az ukrán férfi kiadatását Németországnak, akit az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantásával hoztak összefüggésbe. A döntés akár a gyanúsított szabadon engedéséhez is vezethet, írja a Portfolio a Reuters alapján.

Fordulat történt az Északi Áramlat gázvezeték elleni támadások ügyében: az olasz legfelsőbb bíróság megakadályozta annak az ukrán férfinak a kiadatását, akit a szabotázsakció megszervezésével gyanúsítanak. A döntés értelmében az ügyet újra bíróság elé kell vinni egy későbbi időpontban.

A Szerhij K. néven azonosított férfit még augusztusban tartóztatták le az olaszországi Riminiben, miután európai elfogatóparancsot adtak ki ellene. A gyanú szerint ő irányította azt az ukrán csapatot, amely 2022 szeptemberében a Balti-tengeren futó, Németországot orosz gázzal ellátó Északi Áramlat vezetéket felrobbantotta. A robbantás következtében jelentősen csökkent Európa orosz gázellátása, és tovább nőtt a feszültség az ukrajnai háború nyomán.

A férfit robbanás előidézésével, alkotmányellenes szabotázzsal és stratégiai fontosságú létesítmények megsemmisítésével vádolták meg Németországban. Az olasz legfelsőbb bíróság azonban helyt adott a védelem érvelésének, miszerint az elfogatóparancs alapjául szolgáló jogi minősítés téves volt.

„A mai eredmény fényében a következő napokban mérlegelni fogom, hogy fennállnak-e a feltételei ügyfelem szabadon bocsátása kérelmezésének, mivel fogva tartásának jogi alapja megszűnt” – mondta a gyanúsított ügyvédje, Nicola Canestrini.

A robbantásokért eddig senki nem vállalt felelősséget, Ukrajna tagadja érintettségét, Moszkva és a Nyugat pedig továbbra is szabotázsakcióként tekint az incidensre.