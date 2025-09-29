Trumpék új terve visszaüthet: kutatók százai hagyják ott Amerikát

Egyre több neves amerikai kutató és tudós választja Kínát az Egyesült Államok helyett, miközben a Trump-adminisztráció kutatási támogatások csökkentését tervezi.

Az idei év kezdete óta tucatnyi tudós és kutató hagyta el amerikai intézményeit, hogy teljes munkaidős állást vállaljon Kínában. A listán olyan kiemelkedő szakemberek szerepelnek, mint princetoni atomfizikus, a NASA-val együttműködő gépészmérnök, az amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézet (NIH) neurobiológusa, elismert matematikusok és több mint fél tucat mesterséges intelligencia szakértő - írja a CNN.

Ez az úgynevezett "fordított agyelszívás" nem új jelenség, de különös jelentőséget kap most, amikor a Trump-adminisztráció a szövetségi kutatási támogatások csökkentését szorgalmazza, miközben Kína igyekszik megerősíteni globális tudományos és technológiai pozícióját.