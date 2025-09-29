Egyedülálló régészeti felfedezés történt a Komárom-Esztergom vármegyei Dad határában: egy karddal eltemetett avar férfi maradványait tárták fel a szakemberek.
Trumpék új terve visszaüthet: kutatók százai hagyják ott Amerikát
Egyre több neves amerikai kutató és tudós választja Kínát az Egyesült Államok helyett, miközben a Trump-adminisztráció kutatási támogatások csökkentését tervezi.
Az idei év kezdete óta tucatnyi tudós és kutató hagyta el amerikai intézményeit, hogy teljes munkaidős állást vállaljon Kínában. A listán olyan kiemelkedő szakemberek szerepelnek, mint princetoni atomfizikus, a NASA-val együttműködő gépészmérnök, az amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézet (NIH) neurobiológusa, elismert matematikusok és több mint fél tucat mesterséges intelligencia szakértő - írja a CNN.
Ez az úgynevezett "fordított agyelszívás" nem új jelenség, de különös jelentőséget kap most, amikor a Trump-adminisztráció a szövetségi kutatási támogatások csökkentését szorgalmazza, miközben Kína igyekszik megerősíteni globális tudományos és technológiai pozícióját.
Az európai munkavállalók hetente átlagosan fél munkanapnyi időt töltenek ingázással, miközben a hibrid munkavégzés terjedése némileg enyhíti a hosszú utazással járó terheket.
A Starbucks bejelentette, hogy bezárja alulteljesítő kávézóit, főként Észak-Amerikában.
Az SK On Hungary másfél hónapra felfüggeszti a termelést iváncsai akkumulátorgyárában.
A bértranszparencia nem azt jelenti, hogy bárki szabadon böngészheti a kollégája fizetését Szakértő mutatja be, mit jelent a bérek átláthatósága a gyakorlatban
Már most látszik, hogy Ausztriában elkezdődött a felkészülés a téli szezonra, a vendéglátóhelyek és a síparadicsomok tömegével keresik a magyar munkaerőt.
Durva fordulat a munkaerőpiacon: 36 ezerrel kevesebben dolgoznak, egyre többen ragadnak az út szélén
4 millió 676 ezer fő volt a foglalkoztatottak száma, a munkanélküliségi ráta 4,4%.
Milliós fizetést ígértek a svájci ötcsillagos szállodában, végül mentális és fizikai problémákkal tért haza.
NAV első házasok kedvezménye 2025: így történik az első házasok kedvezménye igénylése. Tudd meg, mennyi az első házasok adókedvezménye, milyen nyilatkozat kell hozzá!
Idén is rengeteg melóst keresnek a Magyar Postánál: nőttek a bérek, 470 ezret is fizetnek ezért a munkáért
Bár a KSH szerint 2025 júliusában a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 693 700, nettó 479 500 forint volt, a szállítószektorban pedig 632 800 forintot...
A BKK-nak takarító MasterClean Kft. vezetőségét a NAV őrizetbe vette, ami után a cég szolgáltatása ellehetetlenült.
Utánaszámoltunk, részmunkaidőben 25 év alatti diákként 210 ezer fölötti fizetést hoz akár már havi néhány éjszaka elvállalásával.
Megérkeztek az iPhone 17 hivatalos magyarországi árai, miközben a KSH a legfrissebb, júliusi kereseti adatokat is közzétette, nézzük hogy vehetünk-e új modellt magunknak.
A munkavállalók sokszor csak később szembesülnek azzal, hogy a többletmunka aránytalanul kevesebbet hoz a konyhára, mint gondolták.
A „Monday blues”-ként emlegetett jelenség csendben szedi áldozatait: hétfőnként 19 százalékkal nő a szívrohamok száma, friss kutatások pedig erre most rátettek egy lapáttal.
Ha valaki Magyarországról külföldön keresne új lehetőséget, legtöbbször Németország, Ausztria vagy Svájc jut először eszébe.
A pontos hazai jogkeret még nem ismert, de szakemberek összegyűjtötték a legfontosabb információkat,
A gyógyszeripar szinte minden végzettségi szint számára kínál karrierlehetőséget, legyen szó gyógyszerészekről vagy gépkezelőkről.
Ennek a hibrid munkavégzésnek komoly veszélyei is vannak, esetleges munkahelyi baleset során például komplikáltabb lehet a megítélés.
