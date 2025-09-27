Irán és a Nyugat összecsapása: újabb fejezet nyílt az összetűzésben

Irán szombaton konzultációra hazarendelte Németországba, Franciaországba és Nagy-Britanniába akkreditált nagyköveteit, miután a három ország elérte, hogy a hétvégén ismét életbe lépjenek az ENSZ korábbi szankciói Teherán ellen.

A döntés hátterében az úgynevezett snapback mechanizmus áll: az Európai Hármak (E-3) harmincnapos eljárást indítottak, mert szerintük Irán megszegte a 2015-ös atomalkut, és nem működik együtt sem a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel (NAÜ), sem az Egyesült Államokkal.

A szankciók vasárnap hajnali 2 órától lépnek újra hatályba. Ezek értelmében befagyasztják az iráni vagyonokat külföldön, tilos lesz a fegyverkezési együttműködés, és korlátozzák a ballisztikusrakéta-programot.

Maszúd Peszeskján iráni elnök szerint Washington elfogadhatatlan feltételt szabott: az összes dúsított urán átadását kérte három hónapos szankció-felfüggesztésért cserébe. Az iráni vezető úgy vélte: „pár hónap múlva újabb követeléssel állnának elő, és ismét a snapback mechanizmushoz nyúlnának.”