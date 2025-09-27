Látványos rendőri üldözés zajlott péntek éjjel Budapesten: egy 27 éves sofőr Csepelről indult menekülni, miután a rendőrök igazoltatni akarták.
Irán és a Nyugat összecsapása: újabb fejezet nyílt az összetűzésben
Irán szombaton konzultációra hazarendelte Németországba, Franciaországba és Nagy-Britanniába akkreditált nagyköveteit, miután a három ország elérte, hogy a hétvégén ismét életbe lépjenek az ENSZ korábbi szankciói Teherán ellen.
A döntés hátterében az úgynevezett snapback mechanizmus áll: az Európai Hármak (E-3) harmincnapos eljárást indítottak, mert szerintük Irán megszegte a 2015-ös atomalkut, és nem működik együtt sem a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel (NAÜ), sem az Egyesült Államokkal.
A szankciók vasárnap hajnali 2 órától lépnek újra hatályba. Ezek értelmében befagyasztják az iráni vagyonokat külföldön, tilos lesz a fegyverkezési együttműködés, és korlátozzák a ballisztikusrakéta-programot.
Maszúd Peszeskján iráni elnök szerint Washington elfogadhatatlan feltételt szabott: az összes dúsított urán átadását kérte három hónapos szankció-felfüggesztésért cserébe. Az iráni vezető úgy vélte: „pár hónap múlva újabb követeléssel állnának elő, és ismét a snapback mechanizmushoz nyúlnának.”
Franciaországban ismét előkerült a vagyonadó ötlete, de most nem a teljes középosztályt céloznák, hanem kifejezetten az ultra-gazdagokat.
Péntek este meghibásodott a Paksi Atomerőmű 4. blokkjának egyik generátor segédrendszere, emiatt a blokk teljesítménye átmenetileg a felére esett.
A 15 tagú testületben négyen támogatták a halasztást, kilencen ellene szavaztak, ketten tartózkodtak.
Újabb fordulatot vett az Egyesült Államok belpolitikai drámája: szövetségi esküdtszék vádat emelt James Comey, az FBI korábbi igazgatója ellen.
Borongósan indul a hétvége, sokfelé erősen felhős vagy borult lesz az ég, bár napközben lassan szakadozik a felhőzet.
A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint a jelenleg kormányzó, Európa-párti Akció és Szolidaritás Párt (PAS) nehezen tarthatja meg többségét a 101 fős törvényhozásban.
Cáfolták a vádakat: nem igaz Zelenszkij állítása, miszerint magyar katonai drón volt ukrán területen
A magyar honvédelmi minisztérium határozottan cáfolta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök állítását, miszerint magyar katonai drónok sértették volna meg Ukrajna légterét.
A magyar vonatkozású állításokkal kapcsolatban a Külügyminisztérium, valamint a Honvédelmi Minisztériumhoz intézett kérdésekre egyelőre nem érkezett válasz.
Az ukrán miniszter közlése szerint ez válaszlépés arra, hogy augusztus végén a magyar kormány kitiltotta Magyarország területéről Robert Brovdi ukrán parancsnokot.
Trump aláírta a TikTok amerikai működését szabályozó rendeletet.
Európai miniszterek sürgős tervet dolgoznak ki egy kontinens-szintű 'drónfal' létrehozására Moszkva légi behatolásainak elhárítására.
Ennek a fele se tréfa: orosz katonai repülő miatt riasztották a magyar Gripeneket, mire készül Moszkva?
Az azonosított orosz légijárművek között három MiG-31-es, egy Szu-30-as és egy Szu-35-ös vadászrepülőgép volt.
Kínát és az oroszokat is satuba fogná Donald Trump: újabb válságot szabadít a világra az USA elnöke?
Donald Trump újra keményebb hangot üt meg Oroszországgal szemben, miközben Kínára is nyomást gyakorolna az orosz olajimport korlátozásán keresztül.
Dél-Korea haditengerészete figyelmeztető lövéseket adott le egy észak-koreai kereskedelmi hajóra.
Donald Trump amerikai elnök októbertől jelentős importvámokat vezet be az Egyesült Államokban.
A román Legfelsőbb Védelmi Tanács mai ülésén kiegészítette a szabályozást az engedély nélkül a román légtérbe behatoló katonai drónok és repülőgépek lelövésére vonatkozóan.
Több mint ezer gyermek betegedett meg Indonéziában az ingyenes iskolai étkeztetési program miatt.
Újabb orosz–NATO légügyi incidens borzolta a kedélyeket: öt orosz vadászgép közelítette meg Dánia légterét, ami miatt a siauliai légibázisról két magyar Gripen szállt fel.
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Új korszakot indít a Lidl (x)
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is