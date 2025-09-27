2025. szeptember 27. szombat Adalbert
15 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Irán, Yazd tartomány, Yazd, pénteki mecset, általános nézet, badgirs vagy széltornyok
Világ

Irán és a Nyugat összecsapása: újabb fejezet nyílt az összetűzésben

Pénzcentrum
2025. szeptember 27. 16:01

Irán szombaton konzultációra hazarendelte Németországba, Franciaországba és Nagy-Britanniába akkreditált nagyköveteit, miután a három ország elérte, hogy a hétvégén ismét életbe lépjenek az ENSZ korábbi szankciói Teherán ellen.

A döntés hátterében az úgynevezett snapback mechanizmus áll: az Európai Hármak (E-3) harmincnapos eljárást indítottak, mert szerintük Irán megszegte a 2015-ös atomalkut, és nem működik együtt sem a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel (NAÜ), sem az Egyesült Államokkal.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szankciók vasárnap hajnali 2 órától lépnek újra hatályba. Ezek értelmében befagyasztják az iráni vagyonokat külföldön, tilos lesz a fegyverkezési együttműködés, és korlátozzák a ballisztikusrakéta-programot.

Kapcsolódó cikkeink:

Maszúd Peszeskján iráni elnök szerint Washington elfogadhatatlan feltételt szabott: az összes dúsított urán átadását kérte három hónapos szankció-felfüggesztésért cserébe. Az iráni vezető úgy vélte: „pár hónap múlva újabb követeléssel állnának elő, és ismét a snapback mechanizmushoz nyúlnának.”
Címlapkép: Getty Images
#egyesült államok #németország #ensz #nemzetközi #franciaország #világ #szankció #nagy-britannia #irán #atomenergia #szankciók #diplomácia

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:31
16:16
16:01
15:48
15:34
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 27.
Milliókat érő kincsek lapulnak sok magyar padlásán: nem is sejtik, hogy sztárbefektetésről van szó
2025. szeptember 26.
Még szinte fillérekért foglalhatsz "télből a nyárba" utakat: ennyiből egy hét Balaton sem jön ki
2025. szeptember 27.
Na, ezért nem lesz Magyarország a jövő fellegvára: erről csak nagyon kevesen beszélnek
2025. szeptember 27.
Itt a lista: ezekre az új lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt Kelet-Magyarországon
2025. szeptember 26.
Úgy húznak le a neten, hogy észre sem veszed: titokban térképezték fel a magyar vásárlókat
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 27. szombat
Adalbert
39. hét
Szeptember 27.
Idegenforgalmi világnap
Szeptember 27.
A Google születésnapja
Ajánlatunk
  • Új korszakot indít a Lidl (x)

    Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is

Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Kitört a pánik, támadás alatt Európa egyik legfontosabb repülőtere, rengeteg utas érintett
2
6 napja
Napi 40 ezres fizetéssel vadásszák a magyarokat Németországba: szállás, ellátás van, csak nyelvtudás kell
3
5 napja
Belengette a kormány a vagyonadót: milliókat érinthet a dolog, ennyivel kéne majd többet fizetni
4
6 napja
Brüsszel döntött: teljesen új pénz jön az EU-ban – mindenki életét megváltoztatja
5
4 napja
Kész, ennyi: kizárták Magyarországot ebből a fontos EU-s ügyből
PÉNZÜGYI KISOKOS
Rendelkezésre tartási időszak
Azon időszak, mely folyamán a hitelkeret az ügyfél által hozzáférhető, igénybe vehető, a hitel csak ezen időszak alatt folyósítható.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 27. 16:16
Brutális, milyen áron mennek a PamKutya koncert jegyek a másodpiacon
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 27. 15:05
Na, ezért nem lesz Magyarország a jövő fellegvára: erről csak nagyon kevesen beszélnek
Agrárszektor  |  2025. szeptember 27. 16:02
Érdekes dolog derült ki a cukkiniről: ezt jó, ha mindenki tudja