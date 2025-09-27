Diplomácia vagy eszkaláció? Történelmi döntés született Irán ügyében

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa pénteken elutasította Oroszország és Kína indítványát, amely fél évvel elhalasztotta volna az Irán elleni nemzetközi szankciók újbóli életbe léptetését. A 15 tagú testületben négyen támogatták a halasztást, kilencen ellene szavaztak, ketten tartózkodtak.

A döntés értelmében vasárnap hajnali 2 órától ismét érvényben lesznek az Irán elleni ENSZ-szankciók. Az úgynevezett „snapback” eljárást az európai hármak – Franciaország, Németország és Nagy-Britannia – indították el, arra hivatkozva, hogy Teherán megsértette a 2015-ben kötött atomalkut. A megállapodás októberben járt volna le.

Barbara Woodward, az Egyesült Királyság ENSZ-nagykövete kijelentette: a Tanács elvégezte a szükséges lépéseket, így a szankciók visszaállnak. Ugyanakkor hangsúlyozta, London nyitott a tárgyalások folytatására, ha Irán érdemi engedményeket tesz az atomprogramja átláthatóságában.

Teherán viszont „jogilag semmisnek” nevezte a döntést. Abbász Aragcsi külügyminiszter szerint a snapback „politikai baklövés”, és Irán „soha nem fog engedni a nyomásnak”. Szerinte az Egyesült Államok elárulta, az európai hármak pedig „eltemették” a diplomáciát.

Mahmúd Peszeskján iráni elnök közben New Yorkban jelezte: országa nem akar kilépni az atomsorompó-szerződésből, és kész átláthatóvá tenni a dúsított uránkészleteit.

Moszkva ezzel szemben azt közölte, nem ismeri el a szankciók visszaállítását. Dmitrij Poljanszkij orosz ENSZ-nagykövet-helyettes szerint „nincs és nem is lesz snapback”.

Az atomalku 2015-ben jött létre Irán és a nagyhatalmak között, de az Egyesült Államok 2018-ban Donald Trump döntésével kilépett belőle, és újra szankciókat vezetett be. Azóta a felek között folyamatos a bizalmatlanság, amely most újabb fordulóponthoz érkezett.