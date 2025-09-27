Diplomácia vagy eszkaláció? Történelmi döntés született Irán ügyében

Újabb fordulatot vett az Egyesült Államok belpolitikai drámája: szövetségi esküdtszék vádat emelt James Comey, az FBI korábbi igazgatója ellen.
Az ENSZ Biztonsági Tanácsa pénteken elutasította Oroszország és Kína indítványát, amely fél évvel elhalasztotta volna az Irán elleni nemzetközi szankciók újbóli életbe léptetését. A 15 tagú testületben négyen támogatták a halasztást, kilencen ellene szavaztak, ketten tartózkodtak.
A döntés értelmében vasárnap hajnali 2 órától ismét érvényben lesznek az Irán elleni ENSZ-szankciók. Az úgynevezett „snapback” eljárást az európai hármak – Franciaország, Németország és Nagy-Britannia – indították el, arra hivatkozva, hogy Teherán megsértette a 2015-ben kötött atomalkut. A megállapodás októberben járt volna le.
Barbara Woodward, az Egyesült Királyság ENSZ-nagykövete kijelentette: a Tanács elvégezte a szükséges lépéseket, így a szankciók visszaállnak. Ugyanakkor hangsúlyozta, London nyitott a tárgyalások folytatására, ha Irán érdemi engedményeket tesz az atomprogramja átláthatóságában.
Teherán viszont „jogilag semmisnek” nevezte a döntést. Abbász Aragcsi külügyminiszter szerint a snapback „politikai baklövés”, és Irán „soha nem fog engedni a nyomásnak”. Szerinte az Egyesült Államok elárulta, az európai hármak pedig „eltemették” a diplomáciát.
Mahmúd Peszeskján iráni elnök közben New Yorkban jelezte: országa nem akar kilépni az atomsorompó-szerződésből, és kész átláthatóvá tenni a dúsított uránkészleteit.
Moszkva ezzel szemben azt közölte, nem ismeri el a szankciók visszaállítását. Dmitrij Poljanszkij orosz ENSZ-nagykövet-helyettes szerint „nincs és nem is lesz snapback”.
Az atomalku 2015-ben jött létre Irán és a nagyhatalmak között, de az Egyesült Államok 2018-ban Donald Trump döntésével kilépett belőle, és újra szankciókat vezetett be. Azóta a felek között folyamatos a bizalmatlanság, amely most újabb fordulóponthoz érkezett.
Trump aláírta a TikTok amerikai működését szabályozó rendeletet.
Európai miniszterek sürgős tervet dolgoznak ki egy kontinens-szintű 'drónfal' létrehozására Moszkva légi behatolásainak elhárítására.
Ennek a fele se tréfa: orosz katonai repülő miatt riasztották a magyar Gripeneket, mire készül Moszkva?
Az azonosított orosz légijárművek között három MiG-31-es, egy Szu-30-as és egy Szu-35-ös vadászrepülőgép volt.
Kínát és az oroszokat is satuba fogná Donald Trump: újabb válságot szabadít a világra az USA elnöke?
Donald Trump újra keményebb hangot üt meg Oroszországgal szemben, miközben Kínára is nyomást gyakorolna az orosz olajimport korlátozásán keresztül.
Dél-Korea haditengerészete figyelmeztető lövéseket adott le egy észak-koreai kereskedelmi hajóra.
Donald Trump amerikai elnök októbertől jelentős importvámokat vezet be az Egyesült Államokban.
A román Legfelsőbb Védelmi Tanács mai ülésén kiegészítette a szabályozást az engedély nélkül a román légtérbe behatoló katonai drónok és repülőgépek lelövésére vonatkozóan.
Több mint ezer gyermek betegedett meg Indonéziában az ingyenes iskolai étkeztetési program miatt.
Újabb orosz–NATO légügyi incidens borzolta a kedélyeket: öt orosz vadászgép közelítette meg Dánia légterét, ami miatt a siauliai légibázisról két magyar Gripen szállt fel.
Párizsi bíróság bűnösnek találta Sarkozy volt francia elnököt bűnszövetkezetben való részvétel miatt, miközben felmentette a líbiai kampányfinanszírozási ügy több vádpontja alól.
Kijárási tilalmat rendeltek el Leh városában, Ladak fővárosában, miután legalább négy ember életét vesztette a rendőrség és a tüntetők közötti összecsapásokban.
A Fehér Ház utasította a szövetségi ügynökségeket, hogy készüljenek fel tömeges elbocsátásokra, amennyiben a Kongresszus nem hárítja el a kormányzati leállást a jövő héten.
Kína bejelentette első kibocsátáscsökkentési tervét, miszerint 2035-ig 7-10 százalékkal mérsékli szén-dioxid-kibocsátását, ami jelentős lépés a klímaváltozás elleni globális küzdelemben.
Az Európai Bizottság elnöke szerint a NATO-nak joga van a légtérsértő orosz harci repülőgépek lelövésére.
A Föld működését szabályozó kilenc létfontosságú környezeti folyamat közül hét már átlépte a biztonságos működés határát - derül ki a Potsdami Klímakutató Intézet friss jelentéséből.
Az Egyesült Államokban 20,5 százalékkal emelkedett az új lakások eladása augusztusban az előző hónaphoz képest.
