Irán, Teherán nemzeti hivatalos állami zászló a számítástechnika világában
Diplomácia vagy eszkaláció? Történelmi döntés született Irán ügyében

Pénzcentrum
2025. szeptember 27. 09:31

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa pénteken elutasította Oroszország és Kína indítványát, amely fél évvel elhalasztotta volna az Irán elleni nemzetközi szankciók újbóli életbe léptetését. A 15 tagú testületben négyen támogatták a halasztást, kilencen ellene szavaztak, ketten tartózkodtak.

A döntés értelmében vasárnap hajnali 2 órától ismét érvényben lesznek az Irán elleni ENSZ-szankciók. Az úgynevezett „snapback” eljárást az európai hármak – Franciaország, Németország és Nagy-Britannia – indították el, arra hivatkozva, hogy Teherán megsértette a 2015-ben kötött atomalkut. A megállapodás októberben járt volna le.

Barbara Woodward, az Egyesült Királyság ENSZ-nagykövete kijelentette: a Tanács elvégezte a szükséges lépéseket, így a szankciók visszaállnak. Ugyanakkor hangsúlyozta, London nyitott a tárgyalások folytatására, ha Irán érdemi engedményeket tesz az atomprogramja átláthatóságában.

Teherán viszont „jogilag semmisnek” nevezte a döntést. Abbász Aragcsi külügyminiszter szerint a snapback „politikai baklövés”, és Irán „soha nem fog engedni a nyomásnak”. Szerinte az Egyesült Államok elárulta, az európai hármak pedig „eltemették” a diplomáciát.

Mahmúd Peszeskján iráni elnök közben New Yorkban jelezte: országa nem akar kilépni az atomsorompó-szerződésből, és kész átláthatóvá tenni a dúsított uránkészleteit.

Moszkva ezzel szemben azt közölte, nem ismeri el a szankciók visszaállítását. Dmitrij Poljanszkij orosz ENSZ-nagykövet-helyettes szerint „nincs és nem is lesz snapback”.

Az atomalku 2015-ben jött létre Irán és a nagyhatalmak között, de az Egyesült Államok 2018-ban Donald Trump döntésével kilépett belőle, és újra szankciókat vezetett be. Azóta a felek között folyamatos a bizalmatlanság, amely most újabb fordulóponthoz érkezett.
Címlapkép: Getty Images
#egyesült államok #németország #oroszország #ensz #franciaország #világ #donald trump #nagy-britannia #kína #irán #szankciók

