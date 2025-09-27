2025. szeptember 27. szombat Adalbert
Piros és kék villogó rendőrségi fények egy bűncselekmény helyszínén.
Világ

Filmbe illő hajsza a fővárosban: betontömb állította meg a száguldó autóst

Pénzcentrum
2025. szeptember 27. 15:34

Látványos rendőri üldözés zajlott péntek éjjel Budapesten: egy 27 éves sofőr Csepelről indult menekülni, miután a rendőrök igazoltatni akarták.

Az autó nyomában nyolc rendőrautó haladt, az üldözés során több kerületet is érintettek, majd az M51-esen a forgalommal szemben közlekedett, az M0-son pedig Csepel felé hajtott vissza.

A mintegy 20 perces, 50 kilométeres hajsza Szigetszentmiklóson ért véget, ahol a jármű egy betontömbnek ütközött. A sofőr könnyebb sérülést szenvedett, a mentők kórházba vitték. Kiderült, hogy eltiltás hatálya alatt vezetett, ezért közúti veszélyeztetés és egyéb bűncselekmények miatt indult ellene eljárás.

Az autó utasa, egy 20 éves nő a gyorsteszt szerint kokaint fogyasztott, őt kábítószer-birtoklás miatt hallgatták ki a rendőrök.

 
Címlapkép: Getty Images
