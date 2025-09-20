Sokkoló döntés: Trump ezúttal brutális vízumdíjat vetett ki, már szombat éjjel életbe lép

Az Egyesült Államok bejelentette a H-1B munkavállalói vízumok drasztikus díjemelését, amely évi 100 000 dollárba kerülne vállalatonként minden érintett munkavállaló után. A lépés komoly kihívást jelenthet a techszektor számára, különösen a startupoknak és a kisebb cégeknek, írja a Portfolio a Reuters alapján.

A Trump-adminisztráció tervei szerint a H-1B vízumdíj évi 100 000 dollárra emelkedne, ami jelentős terhet róna a technológiai cégekre, amelyek nagymértékben támaszkodnak indiai és kínai szakemberekre. A bejelentést követően több nagyvállalat, köztük a Microsoft, JPMorgan és az Amazon, arra figyelmeztette alkalmazottait, hogy maradjanak az Egyesült Államokban, vagy térjenek vissza, mielőtt az új díjszabás életbe lép szombat éjfélkor.

Howard Lutnick kereskedelmi miniszter a bejelentés során arra ösztönözte a cégeket, hogy amerikai munkavállalókat képezzenek, és csökkentsék a külföldi munkaerő arányát. A kritikusok szerint az új díjak rontják a program vonzerejét, amely eddig lehetővé tette a cégeknek, hogy alacsonyabban tartsák a béreket, míg a támogatók szerint a program fontos a magasan képzett szakemberek bevonzásához.

Deedy Das, a Menlo Ventures partnere szerint a drasztikus díjemelés „ellenösztönzőt teremt a világ legokosabb tehetségeinek az USA-ba vonzására”. Az intézkedés különösen a kisebb cégeket és startupokat sújthatja, és egyes elemzők szerint bizonyos magas értékű munkákat külföldre kényszerítheti.

India a H-1B vízumok legnagyobb kedvezményezettje, a kérelmek 71%-ával, míg Kína a második helyen áll 11,7%-kal. Az Amazon és az AWS 2025 első felében több mint 12 000 vízumot kapott, míg a Microsoft és a Meta Platforms egyenként több mint 5 000-et.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A H-1B program évente 65 000 vízumot kínál a specializált területeken, további 20 000-et a felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek, a díjakat pedig szinte teljes egészében a munkáltatóknak kell fizetniük.

Címlapi kép: Steve Helber, MTI/MTVA