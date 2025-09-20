A támadás miatt az automatizált rendszerek működésképtelenné váltak, így csak manuális becsekkolás lehetséges.
Sokkoló döntés: Trump ezúttal brutális vízumdíjat vetett ki, már szombat éjjel életbe lép
Az Egyesült Államok bejelentette a H-1B munkavállalói vízumok drasztikus díjemelését, amely évi 100 000 dollárba kerülne vállalatonként minden érintett munkavállaló után. A lépés komoly kihívást jelenthet a techszektor számára, különösen a startupoknak és a kisebb cégeknek, írja a Portfolio a Reuters alapján.
A Trump-adminisztráció tervei szerint a H-1B vízumdíj évi 100 000 dollárra emelkedne, ami jelentős terhet róna a technológiai cégekre, amelyek nagymértékben támaszkodnak indiai és kínai szakemberekre. A bejelentést követően több nagyvállalat, köztük a Microsoft, JPMorgan és az Amazon, arra figyelmeztette alkalmazottait, hogy maradjanak az Egyesült Államokban, vagy térjenek vissza, mielőtt az új díjszabás életbe lép szombat éjfélkor.
Howard Lutnick kereskedelmi miniszter a bejelentés során arra ösztönözte a cégeket, hogy amerikai munkavállalókat képezzenek, és csökkentsék a külföldi munkaerő arányát. A kritikusok szerint az új díjak rontják a program vonzerejét, amely eddig lehetővé tette a cégeknek, hogy alacsonyabban tartsák a béreket, míg a támogatók szerint a program fontos a magasan képzett szakemberek bevonzásához.
Deedy Das, a Menlo Ventures partnere szerint a drasztikus díjemelés „ellenösztönzőt teremt a világ legokosabb tehetségeinek az USA-ba vonzására”. Az intézkedés különösen a kisebb cégeket és startupokat sújthatja, és egyes elemzők szerint bizonyos magas értékű munkákat külföldre kényszerítheti.
India a H-1B vízumok legnagyobb kedvezményezettje, a kérelmek 71%-ával, míg Kína a második helyen áll 11,7%-kal. Az Amazon és az AWS 2025 első felében több mint 12 000 vízumot kapott, míg a Microsoft és a Meta Platforms egyenként több mint 5 000-et.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A H-1B program évente 65 000 vízumot kínál a specializált területeken, további 20 000-et a felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek, a díjakat pedig szinte teljes egészében a munkáltatóknak kell fizetniük.
Címlapi kép: Steve Helber, MTI/MTVA
Az Európai Unió újabb szankciós csomagot készít elő Oroszország ellen, amely az energiaeladásokat, az árnyékflottát, a pénzügyi kiskapukat és a kriptovalutákat is célba veszi.
Afrika gazdasági integrációja évtizedek óta a kontinens vezetőinek és közgazdászainak egyik legfontosabb célkitűzése.
Szaúd-Arábia és Pakisztán stratégiai védelmi megállapodást kötött.
A szocialisták a szupergazdagok megadóztatását és a 2023-as nyugdíjreform visszavonását követelik.
Az ukrán Különleges Műveleti Erők csütörtök éjjel támadást hajtottak végre a Lukoil orosz vállalat volgográdi olajfinomítója ellen
Az izraeli védelmi minisztérium bejelentette, hogy az új, lézersugaras rakétaelhárító rendszer, az Iron Beam sikeresen teljesítette a teszteket, és még idén hadrendbe állítják.
Oroszország kész kompromisszumos békemegállapodást kötni Ukrajnával, amennyiben Kijev figyelembe veszi Moszkva biztonsági érdekeit - ezt az orosz külügyminiszter jelentette be.
Oroszország javára végzett kémtevékenység gyanújával vettek őrizetbe három embert Angliában.
A Fed kamatcsökkentéssel reagált a munkaerőpiaci kockázatokra, miközben az amerikai gazdaság jövője továbbra is bizonytalan.
Négy utas családja perelte be a Boeingot és a Honeywell vállalatot az Air India júniusi légikatasztrófája miatt, amelyben 260 ember vesztette életét.
Légiforgalmi incidens történt Donald Trump amerikai elnök repülőgépe közelében, New Yorkban.
III. Károly király méltatta Donald Trump elnök személyes elkötelezettségét a világ legbonyolultabb konfliktusainak megoldása iránt.
Narva folyó, Peipus-tó és most már tankcsapdák: Észtország több fronton készül az esetleges támadások kivédésére.
Az Aldi vezetője figyelmeztet, hogy a novemberi költségvetés bizonytalanságot okozhat a karácsonyi szezonban.
A konfliktus 2021-ben kezdődött, amikor a Ben & Jerry's bejelentette, hogy nem árusítja tovább termékeit a megszállt Ciszjordániában és Kelet-Jeruzsálemben.
Az első Trump által jóváhagyott fegyverszállítmány úton van Ukrajnába: légvédelmi és levegő-föld rakéták várhatók.
Ennyi volt, vörös vonalat lép át Brüsszel Oroszországgal szemben: ez eldöntheti az ukrajnai háborút?
Az Európai Unió tervet dolgoz ki, amely lehetővé tenné, hogy Oroszország befagyasztott eszközeiből 170 milliárd eurós 'jóvátételi kölcsönt' nyújtsanak Ukrajnának.
Donald Trump amerikai elnök kedden jelentette be a megállapodást, amely lezárhatja a közel egy éve húzódó ügyet.
-
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
-
Új befektetési lehetőségek a műtárgypiacon (x)
Szeptember 12-22. között a BÁV ART Bécsi utcai galériájának története új fejezethez érkezik: elstartol az I. Bécsi utcai kamara aukció.