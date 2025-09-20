2025. szeptember 20. szombat Friderika
Richmond, 2024. március 3.A Republikánus Párt elnökjelöltségére pályázó Donald Trump volt amerikai elnök támogatóihoz beszél a Virginia állambeli Richmondban tartott kampánygyûlésén 2024. március 2-án. Virginiában március 5-én, a
Világ

Sokkoló döntés: Trump ezúttal brutális vízumdíjat vetett ki, már szombat éjjel életbe lép

Pénzcentrum
2025. szeptember 20. 12:03

Az Egyesült Államok bejelentette a H-1B munkavállalói vízumok drasztikus díjemelését, amely évi 100 000 dollárba kerülne vállalatonként minden érintett munkavállaló után. A lépés komoly kihívást jelenthet a techszektor számára, különösen a startupoknak és a kisebb cégeknek, írja a Portfolio a Reuters alapján.

A Trump-adminisztráció tervei szerint a H-1B vízumdíj évi 100 000 dollárra emelkedne, ami jelentős terhet róna a technológiai cégekre, amelyek nagymértékben támaszkodnak indiai és kínai szakemberekre. A bejelentést követően több nagyvállalat, köztük a Microsoft, JPMorgan és az Amazon, arra figyelmeztette alkalmazottait, hogy maradjanak az Egyesült Államokban, vagy térjenek vissza, mielőtt az új díjszabás életbe lép szombat éjfélkor.

Howard Lutnick kereskedelmi miniszter a bejelentés során arra ösztönözte a cégeket, hogy amerikai munkavállalókat képezzenek, és csökkentsék a külföldi munkaerő arányát. A kritikusok szerint az új díjak rontják a program vonzerejét, amely eddig lehetővé tette a cégeknek, hogy alacsonyabban tartsák a béreket, míg a támogatók szerint a program fontos a magasan képzett szakemberek bevonzásához.

Deedy Das, a Menlo Ventures partnere szerint a drasztikus díjemelés „ellenösztönzőt teremt a világ legokosabb tehetségeinek az USA-ba vonzására”. Az intézkedés különösen a kisebb cégeket és startupokat sújthatja, és egyes elemzők szerint bizonyos magas értékű munkákat külföldre kényszerítheti.

India a H-1B vízumok legnagyobb kedvezményezettje, a kérelmek 71%-ával, míg Kína a második helyen áll 11,7%-kal. Az Amazon és az AWS 2025 első felében több mint 12 000 vízumot kapott, míg a Microsoft és a Meta Platforms egyenként több mint 5 000-et.

A H-1B program évente 65 000 vízumot kínál a specializált területeken, további 20 000-et a felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek, a díjakat pedig szinte teljes egészében a munkáltatóknak kell fizetniük.

Címlapi kép: Steve Helber, MTI/MTVA
#külföldi munka #gazdaság #amazon #microsoft #díjemelés #vízum #munkavállalók #világ #donald trump #startup #kína #bevándorlás #amerikai egyesült államok

