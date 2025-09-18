2025. szeptember 18. csütörtök Diána
ennyi repülőgép áll sorban a kifutópályán felszállásra várva.
Világ

Centiken múlt, hogy balesetezzen Donald Trump repülőgépe: súlyos helyzetben volt az Air Force One

Pénzcentrum
2025. szeptember 18. 12:41

Légiforgalmi incidens történt Donald Trump amerikai elnök repülőgépe közelében, amikor a Spirit Airlines egyik járata veszélyes röppályán haladt. Az éber légiforgalmi irányítás közbelépésének köszönhetően sikerült elkerülni a komolyabb bajt - tudósított a Bloomberg.

A Bloomberg beszámolója szerint az amerikai elnök Air Force One gépe és egy kereskedelmi járat között alakult ki feszült helyzet a légtérben. Az eset akkor történt, amikor Donald Trump New York légterén keresztül Londonba tartott.

A Spirit Airlines utasszállító repülőgépe olyan útvonalon haladt, amely keresztezte volna az elnöki különgép röppályáját. A veszélyes helyzetet a légiforgalom-irányító észlelte, aki azonnal kapcsolatba lépett a Spirit Airlines személyzetével.

A pilóta kezdetben nem reagált a figyelmeztetésekre, ezért a toronynak többször is meg kellett ismételnie az utasítást. Végül határozott hangnemben adták ki a parancsot: "Spirit Wings 1300, forduljon el 20 fokot jobbra, azonnal!"

A harmadik figyelmeztetés után a pilóta végre módosította a repülési irányt. A légiforgalmi irányító ezt követően nem rejtette véka alá nemtetszését, és megjegyezte: "biztos ön is látja, kinek a gépe ez", utalva az elnöki repülőgép jellegzetes megjelenésére. Majd hozzátette: "Figyeljen oda és ne az iPadet nyomkodja!"

A Bloomberg kiemeli, hogy a két gép között több kilométeres távolság volt, amikor a Spirit Airlines járata irányt változtatott, így közvetlen ütközésveszély nem állt fenn.
