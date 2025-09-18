Az Egyesült Államok teljes mértékben helyreállítja Magyarország részvételét a vízummentességi programban, miután a két ország közötti biztonsági együttműködés megerősödött.
Centiken múlt, hogy balesetezzen Donald Trump repülőgépe: súlyos helyzetben volt az Air Force One
Légiforgalmi incidens történt Donald Trump amerikai elnök repülőgépe közelében, amikor a Spirit Airlines egyik járata veszélyes röppályán haladt. Az éber légiforgalmi irányítás közbelépésének köszönhetően sikerült elkerülni a komolyabb bajt - tudósított a Bloomberg.
A Bloomberg beszámolója szerint az amerikai elnök Air Force One gépe és egy kereskedelmi járat között alakult ki feszült helyzet a légtérben. Az eset akkor történt, amikor Donald Trump New York légterén keresztül Londonba tartott.
A Spirit Airlines utasszállító repülőgépe olyan útvonalon haladt, amely keresztezte volna az elnöki különgép röppályáját. A veszélyes helyzetet a légiforgalom-irányító észlelte, aki azonnal kapcsolatba lépett a Spirit Airlines személyzetével.
A pilóta kezdetben nem reagált a figyelmeztetésekre, ezért a toronynak többször is meg kellett ismételnie az utasítást. Végül határozott hangnemben adták ki a parancsot: "Spirit Wings 1300, forduljon el 20 fokot jobbra, azonnal!"
A harmadik figyelmeztetés után a pilóta végre módosította a repülési irányt. A légiforgalmi irányító ezt követően nem rejtette véka alá nemtetszését, és megjegyezte: "biztos ön is látja, kinek a gépe ez", utalva az elnöki repülőgép jellegzetes megjelenésére. Majd hozzátette: "Figyeljen oda és ne az iPadet nyomkodja!"
A Bloomberg kiemeli, hogy a két gép között több kilométeres távolság volt, amikor a Spirit Airlines járata irányt változtatott, így közvetlen ütközésveszély nem állt fenn.
Az első Trump által jóváhagyott fegyverszállítmány úton van Ukrajnába: légvédelmi és levegő-föld rakéták várhatók.
Ennyi volt, vörös vonalat lép át Brüsszel Oroszországgal szemben: ez eldöntheti az ukrajnai háborút?
Az Európai Unió tervet dolgoz ki, amely lehetővé tenné, hogy Oroszország befagyasztott eszközeiből 170 milliárd eurós 'jóvátételi kölcsönt' nyújtsanak Ukrajnának.
Donald Trump amerikai elnök kedden jelentette be a megállapodást, amely lezárhatja a közel egy éve húzódó ügyet.
Vlagyimir Putyin orosz elnök személyesen vett részt a Zapad–2025 (Nyugat–2025) hadgyakorlat zárónapján, amelyet a Nyizsnyij Novgorod-i régió mulinói lőterén tartottak kedden.
Kína először került be az ENSZ éves innovációs rangsorának első tíz helyezettje közé, miközben a pekingi cégek jelentős összegeket fektetnek kutatás-fejlesztésbe.
Donald Trump amerikai elnök kedden érkezik az Egyesült Királyságba második állami látogatására, ami példa nélküli eseménynek számít, hiszen a második ciklusukat töltő elnökök általában csak...
Egy ukrán férfi, akit az Északi Áramlat gázvezetékek elleni támadások koordinálásával gyanúsítanak, Olaszország legfelsőbb bíróságához fordul a Németországnak való kiadatása ellen.
Trump azt követeli, hogy az európai országok 50-100%-os vámokat vessenek ki Kínára, de az EU több okból is elutasítja ezt a radikális javaslatot.
Kaja Kallas megerősítette, hogy az Európai Unió felfüggesztené az Izraellel kötött kereskedelmi megállapodás egyes részeit, ami jelentős gazdasági hatással járna Izrael számára.
III. Károly király hivatalos meghívólevelét Keir Starmer brit miniszterelnök februárban nyújtotta át Washingtonban Trumpnak.
Az Egyesült Államok betiltja a TikTokot, ha Kína nem mond le a vámcsökkentési követeléseiről.
A Fitch hitelminősítő leminősítette Franciaországot, ami komoly kihívás elé állítja az újonnan kinevezett Sebastien Lecornu miniszterelnököt
A Kreml a háború kezdete óta azt hangoztatja, hogy Oroszország valójában védekező háborút folytat Ukrajna területén a Nyugat ellen.
„Azt hittem, könnyű lesz” – vallotta be az amerikai elnök, aki szerint az orosz és ukrán vezető annyira utálja egymást, hogy képtelenek tárgyalni.
Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter szerint Oroszország vészesen közeledik a NATO 5. cikkelyének aktiválásához szükséges határvonalhoz.
Donald Trump amerikai elnök szombaton közösségi oldalán bejelentette: készen áll arra, hogy jelentős szankciókat vezessen be Oroszország ellen.
Kiderültek az első részletek Charlie Kirk merénylőjéről: itt van minden, amit eddig lehet tudni róla
Elfogták Charlie Kirk gyilkosát, a 22 éves Tyler Robinsont, aki Utah államban, egy családtagja segítségével került rendőrkézre.
Észak-Korea egyre gyakrabban alkalmazza a halálbüntetést, akár külföldi filmek és tévéműsorok nézéséért és megosztásáért is kiszabhatják.
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
Szeptember 12-22. között a BÁV ART Bécsi utcai galériájának története új fejezethez érkezik: elstartol az I. Bécsi utcai kamara aukció.