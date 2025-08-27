Jelentések szerint amerikai állampolgárok titkos műveleteket folytattak Grönlandon.
Ezt az egész világ megérezheti: egy teljes ország kereskedelmét verheti szét Donald Trump
Az Egyesült Államok által bevezetett 50%-os vámok súlyos csapást mérhetnek az indiai exportra, veszélyeztetve az ország amerikai piacra irányuló kivitelének több mint felét.
Szerdán lépnek életbe az amerikai vámok az indiai termékek széles körére. Donald Trump elnök kezdetben 25%-os vámot jelentett be, de a hónap elején aláírt egy végrehajtási rendeletet, amely további 25%-os vámot vezetett be India orosz olajvásárlásai miatt, így a teljes vámteher 50%-ra emelkedett - mutatott rá a Euronews.
Az indiai kormány becslései szerint a vámok 48,2 milliárd dollár (41,5 milliárd euró) értékű exportot érintenek. A tisztviselők figyelmeztetnek, hogy az új vámok kereskedelmileg életképtelenné tehetik az amerikai szállítmányokat, ami munkahelyek elvesztéséhez és a gazdasági növekedés lassulásához vezethet.
A Global Trade Research Initiative nevű újdelhi székhelyű agytröszt becslései szerint a munkaerő-intenzív ágazatok, mint a textilipar, drágakövek és ékszerek, bőráruk, élelmiszerek és autóipar szenvedik el a legnagyobb károkat. Az Egyesült Államok egyelőre mentesítette a gyógyszeripari és elektronikai termékeket a további vámoktól.
Puran Dawar, egy észak-indiai bőrcipő-exportőr szerint az iparág jelentős veszteségeket szenvedhet el a közeljövőben, hacsak nem erősödik a belföldi kereslet és más külföldi piacok nem vásárolnak több indiai terméket. Az exportőröket képviselő csoportok figyelmeztetnek, hogy az új importvámok különösen az amerikai piacra erősen támaszkodó kis- és középvállalkozásokat sújthatják.
A vámok bevezetése közben az amerikai kormányzat továbbra is nagyobb hozzáférést követel India mezőgazdasági és tejtermék-szektoraihoz. India és az USA már öt tárgyalási fordulót tartott egy kétoldalú kereskedelmi megállapodásról, de még nem jutottak egyezségre, mivel Újdelhi ellenáll a szektorok megnyitásának az olcsóbb amerikai import előtt.
Narendra Modi miniszterelnök fogadalmat tett, hogy nem enged a nyomásnak, és kijelentette, hogy kormánya biztosítani fogja, hogy a mezőgazdasági termelők, kisvállalkozások és tejtermelők ne szenvedjenek károkat. Egy amerikai delegáció lemondta a tervezett újdelhi látogatását, ahol a hatodik tárgyalási fordulóra került volna sor.
Az indiai kormány már dolgozik olyan reformokon, amelyek növelnék a helyi fogyasztást és védenék a gazdaságot. Tervezi az áru- és szolgáltatási adó csökkentését a biztosítások, autók és háztartási készülékek esetében az októberi Diwali ünnep előtt. A kereskedelmi és pénzügyminisztérium kedvező banki hitelkamatok bevezetését is fontolgatja az exportőrök számára.
A kereskedelmi minisztérium emellett mérlegeli az export bővítését más régiók, különösen Latin-Amerika, Afrika és Délkelet-Ázsia felé. Az Európai Unióval folyamatban lévő kereskedelmi tárgyalások új lendületet kaphatnak, mivel India igyekszik csökkenteni az amerikai piactól való függőségét.
