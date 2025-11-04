Most érkezett! Meghalt az amerikai alelnök: 84 évesen érte a halál

Elhunyt Dick Cheney, az Egyesült Államok egykori alelnöke, aki George W. Bush mellett szolgált 2001 és 2009 között. A 84 éves politikus, aki a terrorizmus elleni háború egyik fő építésze volt, hosszú szívbetegség után távozott az élők sorából.

Cheney, aki a Bush-adminisztráció második embereként rendkívüli befolyással bírt, meghatározó szerepet játszott az Egyesült Államok Irak elleni háborújának elindításában. Bár gyakran ábrázolták őt a háttérből irányító valódi hatalomként, a Bush-kormányzat belső dinamikája ennél összetettebb volt - jelentette a CNN.

A 2001. szeptember 11-i terrortámadások alapvetően megváltoztatták Cheney világlátását. A Fehér Házban tartózkodott, amikor a második repülőgép becsapódott a World Trade Centerbe, és később úgy nyilatkozott, hogy abban a pillanatban eltökélte: mindent megtesz, hogy hasonló támadás ne ismétlődhessen meg.

Az alelnök kulcsszerepet játszott az afganisztáni és iraki háborúk előkészítésében. Irak esetében határozottan állította, hogy az ország tömegpusztító fegyverekkel rendelkezik és kapcsolatban áll az al-Kaidával - olyan állítások, amelyekről később kiderült, hogy téves hírszerzési információkon alapultak. Cheney azonban élete végéig kitartott amellett, hogy a döntések helyesek voltak.

A terrorizmus elleni háború részeként támogatta a vitatott kihallgatási módszereket és a guantánamói fogolytábor működtetését is, amit sokan az amerikai értékekkel ellentétesnek tartottak. Hivatali ideje végén, 2009-ben mindössze 31%-os támogatottsággal távozott.

Bár egész életében konzervatív politikus maradt, utolsó éveiben élesen szembefordult Donald Trumppal. 2022-ben nyilvánosan kijelentette: "Nemzetünk 246 éves történelmében soha nem volt olyan személy, aki nagyobb fenyegetést jelentett volna köztársaságunkra, mint Donald Trump." A 2024-es elnökválasztáson a demokrata Kamala Harrist támogatta.

Cheney politikai pályafutása Wyomingból indult, ahol hat cikluson át volt kongresszusi képviselő, majd George H. W. Bush védelmi minisztere lett. Később a Halliburton vezérigazgatójaként dolgozott, mielőtt az ifjabb Bush alelnökjelölt-keresését vezette, ami végül saját alelnöki kinevezéséhez vezetett.

Egészségi problémái 1978-ban kezdődtek, amikor 37 évesen átesett első szívinfarktusán. Összesen öt szívrohamot élt túl, 2012-ben pedig szívátültetésen esett át. Halálát családja jelentette be.

Cheney-t felesége, Lynne, lányai, Liz és Mary, valamint hét unokája gyászolja.