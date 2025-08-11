Kínában egyre több fiatal fizet azért, hogy úgy tűnjön, mintha dolgozna – a jelenség mögött komoly társadalmi okok állnak.
Dél-Korea hadserege drámai fordulóponthoz érkezett – még mindig meg tudják védeni magukat?
Dél-Korea hadserege hat év alatt 20 százalékkal csökkent, ami komoly védelmi kihívásokat jelent az ország számára a rekordalacsony születési ráta miatt, közölte a BBC.
A dél-koreai védelmi minisztérium vasárnap nyilvánosságra hozott jelentése szerint az ország hadserege körülbelül 450 000 főre zsugorodott, ami 20 százalékos csökkenést jelent az elmúlt hat évben. A hatóságok szerint a visszaesés fő oka az ország rendkívül alacsony születési rátája, amely 0,75 gyermek/nő értékkel jelenleg a legalacsonyabb a világon.
Dél-Korea továbbra is fenntartja a kötelező katonai szolgálatot, mivel technikailag még mindig háborúban áll nukleáris fegyverekkel rendelkező szomszédjával, Észak-Koreával.
Egy júliusban közzétett dél-koreai kutatás szerint az országnak legalább 500 000 katonára lenne szüksége, hogy megvédje magát egy esetleges észak-koreai támadástól, ahol becslések szerint 1,3 millió aktív szolgálatot teljesítő katona van.
A tanulmány szerint a haderők méretének különbsége Dél-Koreát "strukturálisan nehéz helyzetbe hozza a sikeres védekezés szempontjából", és "döntő nemzeti szintű intézkedésekre" van szükség a legalább 500 000 fős haderő fenntartásához.
A védelmi minisztérium jelentése szerint, amelyet Choo Mi-ae demokrata párti képviselő hozott nyilvánosságra, a dél-koreai hadsereg hadosztályainak száma 2006 óta 59-ről 42-re csökkent, mivel egységeket oszlattak fel vagy vontak össze.
Dél-Korea a régióban növekvő geopolitikai feszültségek miatt növeli védelmi költségvetését. A 2025-ös védelmi büdzsé több mint 60 billió won (43 milliárd dollár; 32 milliárd font), ami meghaladja Észak-Korea GDP-jét.
Dél-Koreában minden egészséges férfinak 18 hónapos katonai szolgálatot kell teljesítenie,
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
bár ritka kivételek előfordulnak, és néha halasztást is engedélyeznek.
A katonai szolgálat népszerűtlen sok férfi körében, egyes kritikusok szerint a rendszer megszakítja a fiatal férfiak karrierjét. A téma körüli vita szorosan összekapcsolódott a nemek közötti egyenlőségről szóló beszélgetésekkel is.
Egyes konzervatívok azzal érvelnek, hogy a közelgő demográfiai válság miatt a női állampolgárokat is be kellene sorozni.
Az ország többször is megdöntötte saját rekordját a világ legalacsonyabb születési rátájával kapcsolatban: 2018-ban 0,98, 2020-ban 0,84, 2023-ban 0,72 és 2024-ben 0,75 gyermek/nő értékkel. Ha ez a tendencia folytatódik, a szakértők figyelmeztetnek, hogy az ország 50 milliós népessége 60 év alatt a felére csökkenhet.
Európai vezetők sürgetik, hogy az USA konzultáljon velük Ukrajna jövőjéről a Trump-Putyin csúcstalálkozó előtt.
A világ kilenc nukleáris hatalma soha nem látott ütemben költ fegyverarzenáljára, miközben a geopolitikai feszültségek és a katonai incidensek is veszélyesen szaporodnak.
Egy budapesti nő halála előtt néhány nappal rózsadombi lakását és milliókat hagyott szomszédjára, amit a rokonok megtámadtak, de a bíróság első fokon elutasította keresetüket.
Elaltattak három szibériaitigris-kölyköt a lipcsei állatkertben néhány nappal születésük után, mert anyjuk nem foglalkozott velük.
Megszólalt Trump béketervéről JD Vance: Putyin és Zelenszkij sem lesz elégedett, de közel a tűzszünet
JD Vance amerikai alelnök szerint az orosz-ukrán konfliktus lezárását célzó békemegállapodás várhatóan kompromisszumos lesz.
Miközben sokan még mindig Trump ingatlanbirodalmát emlegetik, a volt amerikai elnök már régen más terepen keresi a nagy pénzt.
Újabb ország fekszik keresztbe Trump béketervének: Az országok határait nem lehet erőszakkal megváltoztatni!
Csehország békét szeretne Ukrajnában, de annak feltételeit kizárólag Ukrajnának kell elfogadnia, hangsúlyozta Jan Lipavsky cseh külügyminiszter.
Európai vezetők közös nyilatkozatban álltak ki Ukrajna mellett, hangsúlyozva, hogy az Oroszországgal folytatott béketárgyalásokból nem hagyható ki Kijev.
Donald Trump új vámintézkedései jelentősen átalakítják a globális kereskedelmet, miközben az USA átlagos vámszintje közel egy évszázados csúcsra emelkedett.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyértelműen elutasította az Egyesült Államok azon felvetését, hogy az oroszokkal kötendő békemegállapodás területcserét tartalmazzon.
Vlagyimir Putyin telefonon egyeztetett Kína, India és több volt szovjet állam vezetőivel.
Magyarország, Svájc, Olaszország és az Egyesült Arab Emírségek is szóba került a Trump-Putyin csúcs helyszíneként.
Fehéroroszország elnöke, Alekszandr Lukasenko közölte, hogy nem tervezi újraválasztását, és cáfolta, hogy fiát készítené elő utódjaként.
Az Egyesült Államok és Oroszország között formálódó megállapodás ukrán területek orosz fennhatóság alá helyezéséről szólhat.
Itt a dátum, tárgyalni fog Trump és Putyin: tényleg tűzszünet jöhet Ukrajnában, Zelenszkij is megszólalt
Augusztus 15-én Alaszkában találkozik Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök – erősítette meg mindkét fél.
Oroszország megkezdte pénteken az első atomerőmű építését a világ elsőszámú urántermelőjének számító Kazahsztánban.
Az elnök határozottan cáfolta a régóta tartó spekulációkat, miszerint fiát, Nyikolajt készítené fel utódjának.
A vállalat törölte a tervezett németországi és lengyelországi gyárprojekteket, és konszolidálta a vietnami és malajziai tesztelési és összeszerelési műveleteket.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.
-
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.