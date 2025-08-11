Dél-Korea hadserege drámai fordulóponthoz érkezett – még mindig meg tudják védeni magukat?

Dél-Korea hadserege hat év alatt 20 százalékkal csökkent, ami komoly védelmi kihívásokat jelent az ország számára a rekordalacsony születési ráta miatt, közölte a BBC.

A dél-koreai védelmi minisztérium vasárnap nyilvánosságra hozott jelentése szerint az ország hadserege körülbelül 450 000 főre zsugorodott, ami 20 százalékos csökkenést jelent az elmúlt hat évben. A hatóságok szerint a visszaesés fő oka az ország rendkívül alacsony születési rátája, amely 0,75 gyermek/nő értékkel jelenleg a legalacsonyabb a világon.

Dél-Korea továbbra is fenntartja a kötelező katonai szolgálatot, mivel technikailag még mindig háborúban áll nukleáris fegyverekkel rendelkező szomszédjával, Észak-Koreával.

Egy júliusban közzétett dél-koreai kutatás szerint az országnak legalább 500 000 katonára lenne szüksége, hogy megvédje magát egy esetleges észak-koreai támadástól, ahol becslések szerint 1,3 millió aktív szolgálatot teljesítő katona van.

A tanulmány szerint a haderők méretének különbsége Dél-Koreát "strukturálisan nehéz helyzetbe hozza a sikeres védekezés szempontjából", és "döntő nemzeti szintű intézkedésekre" van szükség a legalább 500 000 fős haderő fenntartásához.

A védelmi minisztérium jelentése szerint, amelyet Choo Mi-ae demokrata párti képviselő hozott nyilvánosságra, a dél-koreai hadsereg hadosztályainak száma 2006 óta 59-ről 42-re csökkent, mivel egységeket oszlattak fel vagy vontak össze.

Dél-Korea a régióban növekvő geopolitikai feszültségek miatt növeli védelmi költségvetését. A 2025-ös védelmi büdzsé több mint 60 billió won (43 milliárd dollár; 32 milliárd font), ami meghaladja Észak-Korea GDP-jét.

Dél-Koreában minden egészséges férfinak 18 hónapos katonai szolgálatot kell teljesítenie,

bár ritka kivételek előfordulnak, és néha halasztást is engedélyeznek.

A katonai szolgálat népszerűtlen sok férfi körében, egyes kritikusok szerint a rendszer megszakítja a fiatal férfiak karrierjét. A téma körüli vita szorosan összekapcsolódott a nemek közötti egyenlőségről szóló beszélgetésekkel is.

Egyes konzervatívok azzal érvelnek, hogy a közelgő demográfiai válság miatt a női állampolgárokat is be kellene sorozni.

Az ország többször is megdöntötte saját rekordját a világ legalacsonyabb születési rátájával kapcsolatban: 2018-ban 0,98, 2020-ban 0,84, 2023-ban 0,72 és 2024-ben 0,75 gyermek/nő értékkel. Ha ez a tendencia folytatódik, a szakértők figyelmeztetnek, hogy az ország 50 milliós népessége 60 év alatt a felére csökkenhet.