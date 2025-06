Elképesztő dolgot mondott az ukrán háborúról Donald Trump: tényleg ennyi a megoldás?

Trump szerint hagyni kell, hogy Ukrajna és Oroszország egy ideig még harcoljon, mielőtt békét kötnének, miközben a német kancellár az amerikai elnököt kulcsfontosságú személynek nevezte, aki nyomást gyakorolhat Putyinra a háború befejezése érdekében - írta a NPR.

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön kijelentette, hogy talán jobb lenne hagyni, hogy Ukrajna és Oroszország "egy ideig még harcoljon", mielőtt szétválasztanák őket és békét keresnének. Eközben Friedrich Merz német kancellár a világ "kulcsfontosságú személyének" nevezte Trumpot, aki képes lenne megállítani a vérontást Vlagyimir Putyinra gyakorolt nyomással.

Az Ovális Irodában tartott találkozón Trump a 2022 februárjában kezdődött ukrajnai háborút két olyan gyerek közötti verekedéshez hasonlította, akik gyűlölik egymást. "Néha jobb hagyni, hogy egy ideig verekedjenek, mielőtt szétválasztod őket" - mondta, hozzátéve, hogy ezt az analógiát a héten Putyinnal folytatott telefonbeszélgetésében is említette.

"Azt mondtam az elnöknek, hogy talán tovább kell harcolniuk és szenvedniük, mert mindkét fél szenved, mielőtt szétválaszthatók lennének" - magyarázta Trump. "Láthatod a jégkorongban, láthatod a sportban. A bírók hagyják, hogy egy ideig menjen, mielőtt szétválasztanák őket."

Merz óvatosan elkerülte Trump állításainak kommentálását, és hangsúlyozta, hogy az USA és Németország egyetért abban, "milyen szörnyű ez a háború". Egyértelműen Putyint tette felelőssé az erőszakért, és kiemelte, hogy Németország Ukrajna mellett áll.

"Mindketten keressük a módját, hogyan állíthatnánk meg ezt nagyon hamar" - mondta Merz az Ovális Irodában. "Elmondtam az elnöknek, mielőtt bejöttünk, hogy ő az a kulcsfontosságú személy a világon, aki valóban képes erre most, ha nyomást gyakorol Oroszországra."

EZ IS ÉRDEKELHET Közelebb a világháború, mint eddig gondoltuk? Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese Hiába hittük, hogy a világháborúk kora végleg lezárult, egyre több jel utal arra, hogy a világ újraírhatja a 20. századot.

A csütörtöki találkozó volt az első személyes megbeszélésük. Trump és Merz kölcsönös udvariassággal kezdték a találkozót - Merz egy aranykeretes születési bizonyítványt adott Trumpnak, amely az elnök Kallstadtból Amerikába emigrált nagyapjáé, Friedrich Trumpé volt.

Trump a szankciók lehetőségét is napirenden tartotta - de mind Oroszország, mind Ukrajna esetében. "Amikor úgy látom, hogy nem fog megállni... nagyon, nagyon kemények leszünk" - mondta Trump. "És ez mindkét országra vonatkozhat, hogy őszinte legyek. Kettőn áll a vásár."

Merz a D-nap évfordulóját használta fel arra, hogy Trumpot egy újabb európai háború befejezésében való segítségnyújtásra kérje. Megjegyezte, hogy 1944. június 6-án kezdődött Németország felszabadítása a náci diktatúra alól, és hogy "Amerika ismét erős pozícióban van, hogy tegyen valamit ezzel a háborúval kapcsolatban és véget vessen neki".

A találkozón szó esett a védelmi kiadásokról is. Trump korábban kritizálta Berlint, amiért nem teljesítette a NATO 2%-os GDP-arányos védelmi költségvetési célját, most pedig már 5%-ot követel a szövetségesektől. A nyilvános beszélgetés során azonban Trump dicsérte Németországot: "Tudom, hogy most több pénzt költenek védelemre, és elég sok pénzt. Ez pozitív dolog."

A kereskedelmi kapcsolatok is napirendre kerültek. Németország tavaly 160 milliárd dollár értékben exportált árukat az USA-ba, ami körülbelül 85 milliárd dollárral több, mint amit az USA Németországba szállított - ezt a kereskedelmi deficitet Trump szeretné megszüntetni. Az amerikai elnök különösen a német autóipart vette célba, amely olyan nagy márkákat foglal magában, mint az Audi, a BMW, a Mercedes Benz, a Porsche és a Volkswagen. Trump 25%-os vámja az autókra és alkatrészekre kifejezetten a német gyártmányú gépjárművek költségeinek növelésére irányul.

Trump nemrég elhalasztotta az Európai Unióból érkező árukra tervezett 50%-os vámot, amely egyébként ebben a hónapban lépett volna életbe. A kereskedelmi helyzet kapcsán megjegyezte: "Remélhetőleg kereskedelmi megállapodással zárjuk. Vagy teszünk valamit. Bevezetjük a vámokat."