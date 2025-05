Drasztikus parancsot adott ki hadseregének Vlagyimir Putyin: itt a kemény fordulat a háborúban?

Vlagyimir Putyin biztonsági ütközőövezet létrehozását jelentette be az orosz–ukrán határ mentén, amelynek kialakításán már dolgozik az orosz hadsereg. Az elnök szerint az ukrán támadások elsősorban civil célpontokat érintenek, ezért sürgeti a határ menti megyék aknamentesítését és újjáépítését. Putyin közben Volodimir Zelenszkijt azzal vádolta, hogy félrevezeti a közvéleményt az orosz területeken zajló harcokról.

Vlagyimir Putyin bejelentette, hogy Oroszország biztonsági ütközőövezet kialakítását kezdi meg Ukrajna határánál. Az orosz elnök erről egy kormányzati tanácskozáson beszélt, hangsúlyozva, hogy a hadsereg már dolgozik a terv megvalósításán.

„Döntés született egy szükséges védelmi zóna létrehozásáról a határ mentén” – mondta Putyin. Hozzátette: „Fegyveres erőink jelenleg ezen a feladaton dolgoznak, és aktívan semlegesítik az ellenség tűzfészkeit.”

Kiemelte továbbá a határ menti területek – köztük Kurszk, Brjanszk és Belgorod megyék – aknamentesítésének fontosságát, ahol korábban harcok zajlottak. Szerinte az ukrán támadások gyakran nem katonai célpontokat, hanem civileket, lakóépületeket és infrastruktúrát érintenek. „Drónok és felderítő csoportok támadnak civil járművekre, mentőkre és mezőgazdasági eszközökre. Nők és gyerekek esnek áldozatul” – fogalmazott.

Putyin utasítást adott egy széles körű újjáépítési program elindítására is azokban a dél-oroszországi régiókban, amelyeket ukrán drón- és tüzérségi csapások értek. Hangsúlyozta, hogy az érintett megyékben – például Kurszkban, Brjanszkban és Belgorodban – már most meg kell kezdeni a helyreállítást, hogy az emberek visszatérhessenek otthonaikba, amint a biztonsági helyzet lehetővé teszi. Az infrastrukturális hálózat újjáépítése és a gazdasági tevékenységek újraindítása is kulcsfontosságú.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Putyin a hét elején személyesen is ellátogatott Kurszk megyébe. Az ukrán elnököt, Volodimir Zelenszkijt azzal vádolta, hogy valótlanságokat állít, amikor azt mondja, hogy ukrán csapatok még jelen vannak az orosz határ menti megyék egyes területein.