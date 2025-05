Vallott Warren Buffett: ezért vonul nyugdíjba a befektetők királya, mi lesz a dollármilliárdos örökségével?

Warren Buffett 94 éves korában lemond a Berkshire Hathaway vezérigazgatói posztjáról, de továbbra is elnök marad a haláláig. Utódja Greg Abel lesz 2026 elejétől - jelentette a CNN.

Buffett a The Wall Street Journalnak adott szerdai interjújában elmondta, hogy nem volt egy adott pillanat, ami a döntését kiváltotta. "Honnan tudod, melyik nap öregszel meg?" – tette fel a kérdést a legendás befektető. Korábban a Pénzcentrum is beszámolt róla, hogy Buffett az idei év végén lemond.

"Valamilyen furcsa oknál fogva csak 90 éves korom körül kezdtem el öregedni" – folytatta Buffett. "De amikor elkezdesz öregedni, az visszafordíthatatlan." Az öregedés jelei között említette az egyensúlyvesztést, a nevek felidézésének nehézségét és az újságolvasás nehezebbé válását.

A 62 éves Greg Abel, aki jelenleg a Berkshire Hathaway Energy vezérigazgatója és a vállalat nem biztosítási üzletágainak alelnöke, már 2021-ben ki lett jelölve Buffett utódjának. Az edmontoni születésű üzletember 2026 elején veszi át a vezérigazgatói pozíciót.

Buffett, aki 1965 óta dolgozik a Berkshire Hathaway-nél, a bejelentést a vállalat éves részvényesi közgyűlésén tette meg, amelyet gyakran a "Kapitalisták Woodstockjának" is neveznek.

A befektetési guru a lapnak elmondta, hogy továbbra is dolgozni szándékozik, és befektetési képességei továbbra is kiválóak. "Az egészségem rendben van, abban az értelemben, hogy minden nap jól érzem magam. Itt vagyok az irodában, és olyan emberekkel dolgozhatok, akiket szeretek, akik elég jól kedvelnek engem, és jól érezzük magunkat." Nyugdíjas terveivel kapcsolatban Buffett határozottan kijelentette: "Nem fogok otthon ülni és szappanoperákat nézni... Az érdeklődési köröm továbbra is ugyanaz marad."