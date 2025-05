Cselt vetett vagy valódi békét hirdetett Vlagyimir Putyin? Minden szem rá szegeződik most

Életbe lépett a Kreml által meghirdetett háromnapos tűzszünet Ukrajnában, miközben a felek továbbra is egymást vádolják a béketárgyalások akadályozásával - írta a Reuters.

Csütörtök reggel életbe lépett az Oroszország által bejelentett háromnapos tűzszünet, amelynek következtében Ukrajna nagyvárosai felett nyugalom honolt, ellentétben az előző éjszakák orosz drón- és rakétatámadásaival.

Az ukrán légierő azonban arról számolt be, hogy a tűzszünet kezdete után orosz repülőgépek kétszer is irányított bombákat vetettek be Ukrajna északi részén található Szumi régióban. A károkról nem érkezett jelentés, ám a Reuters nem tudta független forrásból ellenőrizni a támadások hírét.

A moszkvai idő szerint éjfélkor (közép-európai idő szerint 21:00-kor) kezdődő orosz tűzszünet a náci Németország második világháborús legyőzésének 80. évfordulójával esik egybe. Az évforduló eseményeinek részeként Vlagyimir Putyin orosz elnök Hszi Csin-ping kínai elnököt és más vezetőket fogad Moszkvában, és május 9-én katonai díszszemlét tart a Vörös téren.

Ukrajna nem kötelezte el magát a Kreml tűzszünetének betartása mellett, azt Putyin cselének nevezve, amellyel azt a látszatot akarja kelteni, hogy véget akar vetni a 2022 februárjában kezdődött háborúnak. Putyin állítása szerint elkötelezett a béke elérése mellett.

Ukrajna az elmúlt napokban több dróntámadást is végrehajtott Moszkva ellen, ami a repülőterek bezárásához és a légi járatok leállításához vezetett az orosz fővárosban. A tűzszünet kezdete óta azonban nem érkezett jelentés orosz távolsági drónok vagy rakéták indításáról ukrán városok ellen.

Csütörtök hajnali 3:45-kor (00:45 GMT) Kijev csendes volt, ellentétben az előző 24 órával, amikor a város visszhangzott az orosz légitámadások robbanásaitól és az ukrán légvédelmi tűztől. Az azonban a tudósítás szerint volt azonnal egyértelmű, hogy a frontvonalakon is szünetel-e a harc az orosz és ukrán erők között.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán kijelentette, hogy országa továbbra is kitart az Oroszországgal folytatott háborúban bevezetendő 30 napos tűzszünetre tett ajánlata mellett. "Nem vonjuk vissza ezt a javaslatot, amely esélyt adhatna a diplomáciának" - mondta esti videóüzenetében.

Oroszország, mint mondta, nem válaszolt a 30 napos ajánlatra, csak újabb csapásokkal. "Ez világosan és nyilvánvalóan megmutatja mindenkinek, ki a háború forrása" - tette hozzá az ukrán elnök.

Az Egyesült Államok márciusban javasolta a 30 napos tűzszünetet, amelyet Ukrajna elfogadott. Oroszország szerint egy ilyen intézkedés csak a végrehajtását és fenntartását biztosító mechanizmusok bevezetése után léphetne életbe.

Marija Zaharova orosz külügyminisztériumi szóvivő meglepetését fejezte ki Keith Kellogg amerikai megbízott azon megjegyzései kapcsán, miszerint Putyin akadályozhatja az átfogó tűzszünetet. "A tűzszünet egyetlen akadálya Kijev, amely megszegi a megállapodásokat, és nem hajlandó komolyan megvitatni egy hosszú távú tűzszünet feltételeit" - mondta Zaharova.