Olyat lépett Trump, amilyet amerikai elnök még soha: fény derült a Kennedy-gyilkosság részleteire

Donald Trump amerikai elnök 80 ezer oldalnyi, eddig titkos dokumentumot hozott nyilvánosságra John F. Kennedy meggyilkolásával kapcsolatban. Az anyagokat a Nemzeti Levéltár teszi elérhetővé a nagyközönség számára - írta meg a Deutsche Standard.

"Rengeteg anyagról van szó" - nyilatkozta Trump hétfőn újságíróknak a 80 ezer oldalnyi dokumentum közzétételével kapcsolatban. Egy kormányzati tisztviselő megerősítette, hogy az iratokat az amerikai Nemzeti Levéltár teszi majd hozzáférhetővé. Trump emellett Martin Luther King Jr. polgárjogi aktivista meggyilkolásával kapcsolatos titkos dokumentumokat is nyilvánosságra kíván hozni.

Kennedy 1963-as meggyilkolása évtizedek óta foglalkoztatja az amerikai közvéleményt. Bár a hivatalos vizsgálatok Lee Harvey Oswaldot nevezték meg egyedüli elkövetőként, sok amerikai összeesküvés-elméletet sejt az ügy mögött. A szakértők szerint azonban az újonnan hozzáférhetővé váló információk valószínűleg nem változtatnak majd az ügy alapvető tényein. Az University of Virginia Center for Politics igazgatója, Larry Sabato szerint, aki könyvet is írt a merényletről, "aki nagy leleplezéseket vár, az minden bizonnyal csalódni fog".

Robert F. Kennedy Jr., Trump egészségügyi és szociális minisztere, aki egyben Robert Kennedy fia és John F. Kennedy unokaöccse, úgy véli, hogy a CIA közreműködött nagybátyja halálában. A hírszerző ügynökség ezt megalapozatlan állításnak minősítette. A most nyilvánosságra hozott dokumentumokból azonban kiderülhet, hogy a CIA többet tudott Oswaldról, mint amit eddig elismertek, különös tekintettel a merénylő merénylet előtt hat héttel tett mexikóvárosi látogatására, ahol felkereste a szovjet nagykövetséget.

Trump már első, 2017-2021 közötti elnöksége alatt is ígéretet tett a Kennedy-gyilkossággal kapcsolatos dokumentumok közzétételére, és valóban nyilvánosságra is hozott néhányat. Végül azonban engedett a CIA és az FBI nyomásának, és nemzetbiztonsági okokra hivatkozva az iratok nagy részét továbbra is titkosítva tartotta.