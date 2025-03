Beváltotta a fenyegetését Donald Trump: ezt bizony mindenki érzi majd a pénztárcáján

Donald Trump 25 százalékos vámot vetett ki Mexikóra és Kanadára, valamint megduplázta a kínai importtermékekre vonatkozó vámokat, ami jelentős gazdasági feszültségeket okoz Észak-Amerikában és várhatóan az amerikai fogyasztók számára is áremelkedést eredményez - írja a CNN.

Az új vámpolitika kedden lépett életbe, amely során Trump elnök 25 százalékos általános vámot vezetett be Mexikóval és Kanadával szemben, míg a kínai importtermékekre vonatkozó vámokat 10-ről 20 százalékra emelte. A Fehér Ház közleménye szerint a döntés hátterében az áll, hogy sem Kanada, sem Mexikó nem tett megfelelő lépéseket a kartellekkel és a kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos problémák kezelésére.

A vámok bevezetése különösen érzékenyen érinti az amerikai gazdaságot, hiszen a három ország együttesen 1,4 billió dollár értékű árut exportált az Egyesült Államokba tavaly, ami az amerikai import több mint 40 százalékát teszi ki. Az intézkedés alól csak a kanadai energiahordozók, köztük a nyersolaj képez kivételt, amelyekre 10 százalékos vám vonatkozik.

A kereskedelmi partnerek azonnal válaszlépéseket jelentettek be. Kína 15 százalékos vámot vetett ki több amerikai mezőgazdasági termékre, valamint 10 százalékos vámot számos élelmiszeripari termékre. Emellett 15 amerikai vállalatot helyezett exporttilalmi listára. Kanada Justin Trudeau miniszterelnök bejelentése szerint 30 milliárd dollárnyi amerikai termékre vet ki azonnali vámot, amit március 25-ig további 125 milliárd dollárnyi vám követ.

A szakértők figyelmeztetnek, hogy bár a vámokat közvetlenül az importőrök fizetik, a költségeket végül jellemzően a fogyasztókra hárítják át. Ez különösen problémás lehet most, amikor az amerikai gazdaság már amúgy is több kihívással küzd: a fogyasztói bizalom jelentősen csökkent, az infláció továbbra is magas, és a munkaerőpiaci mutatók is stagnálást jeleznek.

A Nemzeti Külkereskedelmi Tanács aggodalmát fejezte ki az intézkedésekkel kapcsolatban, szerintük a vámok veszélyeztetik az észak-amerikai együttműködést és kereskedelmi háborút robbanthatnak ki Amerika legközelebbi kereskedelmi partnereivel. Trump ugyanakkor további vámemeléseket helyezett kilátásba, többek között az acél, az alumínium és a mezőgazdasági termékek területén.