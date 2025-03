Kiderült az igazság: brutálisan odacsapnak a magyar gazdaságnak Trump vámjai, oda lehet a növekedés

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Donald Trump 25%-os vámot vetne ki az Európai Unióból érkező importtermékekre, ami az S&P Global szerint a közép-európai növekedést is visszavetheti, különösen a német autóiparon keresztül. Magyarország is érintett, mivel a gépipari és közlekedési eszközök kivitele jelentős részét teszi ki az exportnak, a forint pedig már most gyengült a vámfenyegetések hatására. Az elemzők szerint a régió gazdasági növekedése akár 0,5 százalékponttal is csökkenhet, ami tovább súlyosbíthatja a már meglévő költségvetési kihívásokat.

Donald Trump amerikai elnök javaslata, miszerint 25%-os vámtarifát vetnének ki az Európai Unióból érkező importtermékekre, várhatóan visszaveti a közép-európai növekedési kilátásokat, tovább súlyosbítva az amúgy is fennálló költségvetési kihívásokat – közölte az S&P Global Ratings a Reuters hírügynökséggel. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Trump a múlt héten bejelentette, hogy kormánya hamarosan bevezeti az EU-s árukra vonatkozó vámokat, amelyeket szerinte azért hoztak létre, hogy „kiszúrjanak” az Egyesült Államokkal. Az Európai Bizottság határozott és azonnali válaszlépéseket ígért a szabadkereskedelmet korlátozó intézkedésekkel szemben, miközben kedden életbe lépnek az Egyesült Államok által Kanada és Mexikó ellen bevezetett vámok. Az S&P Global a várható hatásokról szóló kérdésekre válaszolva közölte, hogy bár Közép- és Kelet-Európa közvetlen kereskedelmi kitettsége az Egyesült Államok felé korlátozott, a német autóiparon keresztül a régió növekedési kilátásai így is csorbát szenvedhetnek. Ez különösen igaz Csehországra, Magyarországra, Szlovákiára, Szlovéniára és Romániára – közölte a hitelminősítő, hozzátéve, hogy ezen országok teljes exportjának több mint tizedét a Németországba irányuló gépipari és közlekedési eszközök kivitele teszi ki. Közép-európai országok az EU leginkább exportorientált gazdaságai közé tartoznak: 2023-as Eurostat-adatok szerint az export az össztermelés 92%-át tette ki Szlovákiában, 69%-át Csehországban, míg Románia 39%-os aránya az egyetlen, amely elmarad az uniós átlagtól. A régió legnagyobb gazdaságának számító Lengyelország kevésbé kitett a nyugat-európai kereslet csökkenésének, mivel kisebb mértékben függ az autóipari exporttól, jelentős belső piaccal rendelkezik, és milliárdokat kap az EU helyreállítási alapjából. Ezzel szemben Magyarország forintja és a cseh korona pénteken kulcsszintek alá gyengült, míg a lengyel zloty tízéves csúcsáról húzódott vissza, miután a vámfenyegetések nyomás alá helyezték a piacokat. Nicholas Farr, a Capital Economics feltörekvő európai piacokkal foglalkozó elemzője szerint egy 25%-os amerikai vám az EU-s importárukra átlagosan 0,5%-kal vetné vissza Közép-Európa GDP-növekedését, ami nagyobb csökkenés, mint a korábban feltételezett enyhébb vámintézkedések esetében. NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Ez tovább fékezheti a régió gazdasági kilábalását, amely már így is jelentősen lelassult az infláció megugrása, Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója és a német gazdaság gyengesége miatt. Az S&P Global azonban megjegyezte, hogy a kínai kereslet visszaesése a német autók iránt várhatóan nagyobb hatással lesz a közép-európai növekedésre, mint az amerikai vámok, mivel a Volkswagen, a Mercedes és a BMW esetében a kínai eladások az összforgalom mintegy harmadát teszik ki, míg az amerikai piac részesedése csupán 10-15%. Aközép- és kelet-európai országok lassuló növekedése tovább súlyosbíthatja a már meglévő költségvetési kihívásokat, amelyeket régóta a térség egyik fő kockázatának tekintünk – figyelmeztetett a hitelminősítő. Az Európai Bizottság tavaly fegyelmi eljárást indított hét uniós tagállam ellen túlzott költségvetési hiány miatt, köztük Magyarország, Lengyelország és Szlovákia ellen, míg Románia a blokk legnagyobb deficitjével küzd.

Címlapkép: Getty Images

