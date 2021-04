Újra lecsaphat Európára a tojásvész? Húsvéttól horror árakra kell készülni

Húsvét előtt nem csak a tojásfestés hagyománya növeli meg a keresletet a tyúktojás iránt, hanem a levesekben, főtt és sült főételekben és a sütemények elkészítésében is sokkal gyakoribb alapanyag ebben az időszakban. Családonként 30-60 tojás is elfogy az ünnep alatt, ezért sem mindegy, milyen áron adják a boltok. A Pénzcentrum utánajárt, hogyan nőtt az évek alatt a magyar vásárlók tojásfogyasztása, és hogy várhatóan hogyan alakulnak majd a tojásárak. Az sem kizárt, hogy drasztikusan megdrágul az alapvető élelmiszer.

A húsvéti időszakban Magyarországon 100-150 millió tojás fogy, ami az egész évi termelés 4-7 százalékát teszi ki, közölte a Tojásszövetség. Annak ellenére, hogy még mindig tart a koronavírus-járvány, és az idei húsvétot sem ünnepelhetik a családok a megszokott módon, a pánikvásárlás 2021-ben elmaradt. A szövetség szerint attól sem kell tartani, hogy a boltok kifogynának a tojásból, hiszen a termelők és az üzletek is felkészültek a kiugró keresletre, akárcsak karácsony előtt.

Az éves szinten termelt tojásmennyiség egyébként még mindig felette van az egy főre jutó tojásfogyasztásnak. A legtöbb tojás még a 80-as és 90-es években jutott egy főre: átlagosan 300-nál is több fejenként. 2010-re viszont már 250 alá süllyedt az egy főre jutó megtermelt tojásmennyiség. A fogyasztás azonban ettől már akkor is elmaradt: egy bő évtizede 150 tojás/fő fogyott éves szinten Magyarországon. A 2010-es évek közepén ez 140-re süllyedt, azóta viszont ismét emelkedés tapasztalható.

Az éves kereslet növekedése természetesen az árakra is hatással van. Már csak távoli múltnak tűnik, amikor még kb. 20 forint volt egy tyúktojás a boltokban, piacoko, pedig nem is volt az olyan régen: 2005-ben éves átlagban ennyi volt ára. Azóta a vásárlók többször is átélhettek viszont drasztikus emelkedést: ilyen volt a 2012-es év, amikor hirtelen felugrott az átlag 31-32-ről 40 forint fölé - az annak volt köszönhető, hogy az EU megszigorította a tyúktartás szabályait. Aztán következett a 2017-es év végi tojásvész: ez akkor a 2016-os évi madárinfluenza pusztítása és a a 2017. nyári fipronil-botrány következménye volt.

Így 2017 decemberére 54 forintra nőtt a tojás átlagára, mely még 2018 januárjában tovább emelkedett 55 forintra.

Aztán 2018. júliusra visszaálltak az árak egy normál szintre, és először -2018 áprilisa óta - 2020 novemberére emelkedett a tojás havi átlagára 44 forint fölé. Tojásbotrány tavaly nem volt, viszont madárinfluenza igen, ráadásul - mondanunk sem kell - a koronavírus-járvány is belezavart az élelmiszerárakba.

Azt már most lehet sejteni, hogy még a jelenlegi tojásárak sem lesznek tarthatók húsvét után, drágulás következhet. Ennek fő oka jelenleg, hogy az elmúlt hónapokban óriásit nőttek a takarmányalapanyag-árak és a takarmányárak, és sajnos még további emelkedés várható - mondta el Dr. Molnár Györgyi, a Tojásszövetség mezőgazdasági titkára. A drágulás nem csak a tojásárakra fog hatni, hanem a hús- és tejtermékek drágulását is magával hozza.

A magyarországi állattenyésztést, hús- és tejfeldolgozást sem hagyták érintetlenül a koronavírus-járvány által egy év alatt okozott nehézségek. Emellett a húságazatot az afrikai sertéspestis és a baromfiinfluenza is sújtja. A takarmányok árának mostani, hónapok óta tartó emelkedése hatványozottan nehézségek elé állítja mind az állattartókat, mind a vágóhidakat, tejfeldolgozóüzemeket. Ez a trend nem csupán hazánkban várható, hanem nemzetközi kitekintésben is

- ismertette a hónap elején a Nemzeti Agárgazdasági Kamara. A takarmányok világszerte tapasztalható 30-50 százalékos drágulása miatt azt prognosztizálják, hogy a vágóállatok és állati termékek - mint a tej, vagy a tojás - drágulásával a megnövekedett költség a hús- és tejfeldolgozókra is áttevődik. Ez pedig Magyarországon is a hús-, és tejtermékek kiskereskedelmi fogyasztói árának fokozatos emelkedéséhez és tartósan magasabb szinten maradásához vezethet. A bolti, piaci tojás árak is nőni fognak tehát - ezt jósolja a Tojásszövetség is.

Húsvét előtt az akcióknak, és a nagy keresletnek hála egyébként kissé nyomottabb tojásárakkal is találkozhatunk, a héten pl. a Lidlben a 30 darabos tálcás tojás 930 forint volt akciósan (31 forint/darab), de a piacokon is kedvező árakkal lehet számolni. Tavaly a húsvétot (2020. április 12-13.) megelőző héten és a rákövetkezőn sem változott különösebben a piacon az átlagos tojásár a Piaci Árinformációs Rendszer (PÁIR) adatai szerint, sőt még egy forinttal csökkent is 38-ről 37 forintra. Míg a KSH szerint 2020 áprilisában átlagosan 43 forintot kellett fizetni a bolti tojásért.

Az áraknak már csak ilyen a természetük, hogy emelkednek évről évre. Ezzel nem is lenne gond, ha nem kevesebb pénzből kellene kigazdálkodni a rezsit, a lakhatást, vagy éppen az élelmiszerköltségeket. Elviekben egyébként az átlagbérek nagyobb ütemben emelkednek, mint az infláció, valamint a nyugdíjkorrekció, és az éves nyugdíjemelés lényege is az lenne, hogy kompenzálja ezt a korosztályt a fogyasztói árak emelkedéséért.

Ha pedig megvizsgáljuk, hogy egy (éves átlagban számolt) havi nettó keresetből, illetve nyugdíjból mennyi tojást lehetne venni - tehát gyakorlatilag átszámítjuk, mennyit ért az adott évben egy havi bér, öregségi nyugellátás összege tojásban, azt látjuk, hogy sem az aktív keresők, sem az idősek nem panaszkodhatnak:

Több tojást lehet venni ugyanis ma egy nyugdíjból, mint az elmúlt években. 2012-ben volt a mélypont a magas árak miatt, amikor a tojás átlagosan 42 forintba került, ekkor 2680 tojás lehetett venni egy havi nyugdíjból. Ehhez képest 2020-ban 43 forintos átlagos tojásár mellett már 822-vel többet, 3502-t. Az átlagkeresetek pedig ma még ennél is többet érnek (tojásban): 2012-ben 3088, 2020-ban már 5788 tojásra lett volna elég egy átlagos havibér. Ez 87,4 százalékos növekedés 8 év alatt.

Természetesen tudható, hogy 2012-ben a kiugróan magas tojásárak a "bűnösök", viszont ha el is felejtjük a grafikon megbicsaklását ezen az éven, akkor is látható, hogy nő a tojás-index, vagyis tojásra számítva egyre nő a nyugdíjak és bérek értéke. Valamint az is látszik, hogy ettől függetlenül nyílik az olló az aktív keresők és az idősek között: a nyugdíjból érők korántsem tapasztalnak akkora növekedés a tojásra költhető keretükben, mint az aktív keresők.

