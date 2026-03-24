Óriási trükkre jöttek rá a hazai kerttulajdonosok: így ússzák meg a több százezres kiadásokat idén tavasszal

Miközben a nagyáruházak tavaszi árai sokakat visszatartanak, egyre többen fordulnak olcsóbb megoldások felé a kertjük felújításakor. A Jófogás adatai szerint az apróhirdetési piac már nem csak kiegészítő lehetőség, hanem sokak számára elsődleges választás lett. A kínálat jelentősen bővült, ráadásul egyre több profi kereskedő is megjelent a platformon.

A kert átalakítása továbbra is költséges, különösen a bútorok, pergolák és grillsütők esetében. Egy prémium szett ára könnyen elérheti a több százezer forintot. Ezzel szemben a Jófogáson sokan alig használt, jó állapotú termékeket kínálnak jóval alacsonyabb áron. Gyakran teljes kültéri szettek, grillek vagy kerti eszközök jelennek meg a bolti ár töredékéért.

A kínálat széles. Egyszerű faasztalok, modern grillsütők, medencekarbantartó eszközök is elérhetők. Ez a rendszer nemcsak olcsóbb, hanem csökkenti a hulladék mennyiségét is, mert a már nem használt tárgyak új gazdához kerülnek.

A növények piacán is változás látszik. Egyre többen rendelnek online facsemetéket és cserjéket. A kínálatban kiemelt helyen szerepel a leylandi ciprus, amely gyors növekedése miatt népszerű sövényként. Emellett sokan keresik a babérmeggyet is, amely örökzöld, könnyen gondozható és esztétikus megoldást kínál.

Ezeket a növényeket gyakran magáneladóktól is be lehet szerezni, így a vásárlók sok esetben olcsóbban jutnak hozzá, ráadásul a hazai körülményekhez már alkalmazkodott példányokhoz.