Általános nézet egy hátsó kertről, amely gyepre, fűre, födémes teraszra, kerti bútorokkal, asztallal és székekkel, kanapéval, napernyővel, fából készült fészerrel és kerítéssel van kirakva.
Vásárlás

Óriási trükkre jöttek rá a hazai kerttulajdonosok: így ússzák meg a több százezres kiadásokat idén tavasszal

Pénzcentrum
2026. március 24. 17:01

Miközben a nagyáruházak tavaszi árai sokakat visszatartanak, egyre többen fordulnak olcsóbb megoldások felé a kertjük felújításakor. A Jófogás adatai szerint az apróhirdetési piac már nem csak kiegészítő lehetőség, hanem sokak számára elsődleges választás lett. A kínálat jelentősen bővült, ráadásul egyre több profi kereskedő is megjelent a platformon.

A kert átalakítása továbbra is költséges, különösen a bútorok, pergolák és grillsütők esetében. Egy prémium szett ára könnyen elérheti a több százezer forintot. Ezzel szemben a Jófogáson sokan alig használt, jó állapotú termékeket kínálnak jóval alacsonyabb áron. Gyakran teljes kültéri szettek, grillek vagy kerti eszközök jelennek meg a bolti ár töredékéért.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kínálat széles. Egyszerű faasztalok, modern grillsütők, medencekarbantartó eszközök is elérhetők. Ez a rendszer nemcsak olcsóbb, hanem csökkenti a hulladék mennyiségét is, mert a már nem használt tárgyak új gazdához kerülnek.

Kapcsolódó cikkeink:

A növények piacán is változás látszik. Egyre többen rendelnek online facsemetéket és cserjéket. A kínálatban kiemelt helyen szerepel a leylandi ciprus, amely gyors növekedése miatt népszerű sövényként. Emellett sokan keresik a babérmeggyet is, amely örökzöld, könnyen gondozható és esztétikus megoldást kínál.

Ezeket a növényeket gyakran magáneladóktól is be lehet szerezni, így a vásárlók sok esetben olcsóbban jutnak hozzá, ráadásul a hazai körülményekhez már alkalmazkodott példányokhoz.
1
4 hete
Hivatalos bejelentés! Emelt összegű élelmiszerutalványt kapnak az öregségi nyugdíjasok idén tavasszal
2
3 hete
Így veszik az élelmesek most harmadáron a méregdrága Pick szalámit - A magyaroknak tényleg mindent el lehet adni?
3
2 hete
Nincs apelláta, jön a kötelező vasárnapi boltzár: nincs kivétel, változik az Aldi, Lidl, Spar nyitvatartása is
4
2 hete
Így vertük át a magyar boltok kasszáit: pár nap alatt rengeteget spóroltunk a Lidl, Tesco, Spar, DM applikációival
5
2 hete
Rengeteg magyar kaphat váratlan pénzt a számlájára: indul az utalás, ez nem átverés
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 24. 16:46
Kiderült a Lidl, Aldi féltve őrzött titka: ezért tarolnak Magyarországon is
Pénzcentrum  |  2026. március 24. 16:27
Brutálisan lehúzta az idei kilátásokat az MNB: megint lenullázódhat a magyar gazdaság, ha ez így megy tovább
Agrárszektor  |  2026. március 24. 17:37
Sokan hibáznak a tavaszi fűnyíráskor: mutatjuk, hogy csináld helyesen