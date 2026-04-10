2026. április 10. péntek Zsolt
Lidl szupermarket a lengyelországi Bytomban. A Lidl az egyik legnagyobb élelmiszerüzletlánc Lengyelországban.
Ledobta a bombát a Lidl, egymillió magyar várt erre az akcióra: miért pont most sütik el a csodafegyvert?

2026. április 10. 06:28

Több mint egymillió horgásszal Magyarország már valódi pecás nagyhatalommá vált - erre pedig a kereskedelmi láncok is rámozdultak. A dráguló felszerelések közepette most a Lidl próbálja megfogni az árérzékeny horgászokat: friss akciójában botokkal, orsókkal és komplett felszerelésekkel árasztja el a polcokat, kifejezetten kedvező árakon.

 Magyarország mára igazi horgásznemzetté vált: a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) legfrissebb, 2025-ös adatai szerint a regisztrált horgászok száma már meghaladta az 1 millió főt, ami azt jelenti, hogy tízből egy magyar hódol ennek a szenvedélynek.

Bár a horgászat közismerten drága hobbi - a területi jegyek árai sok helyen emelkedtek, a felszerelésekről nem is beszélve -, a nagy diszkontláncok is felismerték ezt a hatalmas vásárlóerőt. Egyre gyakrabban kínálnak megfizethető alternatívát a belépő szintű vagy hobbihorgászok számára, lehetővé téve, hogy a felszerelések beszerzése ne terhelje meg elviselhetetlenül a családi kasszát.

Most a Lidl robbantott szezonális horgász-akciót: az április 9-től, csütörtöktől érvényes kiadvány szerint most a Crivit márka horgászfelszerelései és szabadidős kiegészítői kerülnek a polcokra. A kínálatban többféle horgászbot és orsó szerepel: a különböző zsinórkapacitású horgászorsók 6 999 forintba kerülnek, míg a prémium karbon- vagy üvegszálas horgászbotkészlet 14 999 forintos áron érhető el. A parafa markolattal ellátott horgászbotkészlet ára 11 999 forint, a kisebb helyet foglaló Traveler horgászbotkészletek pedig 4 999 forintért vásárolhatóak meg.

A Lidl horgász-akciója. Forrás: akciós kiadvány

A horgászat kényelmét és praktikumát szolgáló kiegészítők között találunk összecsukható kempingszéket 2 499 forintos áron, valamint horgászdobozokkal felszerelt horgásztáskát 7 999 forintért. A horgászathoz elengedhetetlen zsebkések ára 1 999 forint, az italok hidegen tartásához pedig 35 vagy 40 literes hűtőtáskákat kínálnak 3 999 forintért.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A technikai eszközök sorát az alumínium horgászbot-tartó vagy merítőszák folytatja 5 999 forintos áron. A kisebb kiegészítőkre is nagy hangsúlyt fektetnek: a különböző típusú műcsalikészletek egységesen 1 999 forintba kerülnek, a gazdagabb tartalmú, 59, 78 vagy 115 részes horgászkészleteket pedig 4 999 forintos szuper áron kínálják.
