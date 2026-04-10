Ledobta a bombát a Lidl, egymillió magyar várt erre az akcióra: miért pont most sütik el a csodafegyvert?

Több mint egymillió horgásszal Magyarország már valódi pecás nagyhatalommá vált - erre pedig a kereskedelmi láncok is rámozdultak. A dráguló felszerelések közepette most a Lidl próbálja megfogni az árérzékeny horgászokat: friss akciójában botokkal, orsókkal és komplett felszerelésekkel árasztja el a polcokat, kifejezetten kedvező árakon.

Magyarország mára igazi horgásznemzetté vált: a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) legfrissebb, 2025-ös adatai szerint a regisztrált horgászok száma már meghaladta az 1 millió főt, ami azt jelenti, hogy tízből egy magyar hódol ennek a szenvedélynek.

Bár a horgászat közismerten drága hobbi - a területi jegyek árai sok helyen emelkedtek, a felszerelésekről nem is beszélve -, a nagy diszkontláncok is felismerték ezt a hatalmas vásárlóerőt. Egyre gyakrabban kínálnak megfizethető alternatívát a belépő szintű vagy hobbihorgászok számára, lehetővé téve, hogy a felszerelések beszerzése ne terhelje meg elviselhetetlenül a családi kasszát.

Most a Lidl robbantott szezonális horgász-akciót: az április 9-től, csütörtöktől érvényes kiadvány szerint most a Crivit márka horgászfelszerelései és szabadidős kiegészítői kerülnek a polcokra. A kínálatban többféle horgászbot és orsó szerepel: a különböző zsinórkapacitású horgászorsók 6 999 forintba kerülnek, míg a prémium karbon- vagy üvegszálas horgászbotkészlet 14 999 forintos áron érhető el. A parafa markolattal ellátott horgászbotkészlet ára 11 999 forint, a kisebb helyet foglaló Traveler horgászbotkészletek pedig 4 999 forintért vásárolhatóak meg.

A Lidl horgász-akciója.

A horgászat kényelmét és praktikumát szolgáló kiegészítők között találunk összecsukható kempingszéket 2 499 forintos áron, valamint horgászdobozokkal felszerelt horgásztáskát 7 999 forintért. A horgászathoz elengedhetetlen zsebkések ára 1 999 forint, az italok hidegen tartásához pedig 35 vagy 40 literes hűtőtáskákat kínálnak 3 999 forintért.

A technikai eszközök sorát az alumínium horgászbot-tartó vagy merítőszák folytatja 5 999 forintos áron. A kisebb kiegészítőkre is nagy hangsúlyt fektetnek: a különböző típusú műcsalikészletek egységesen 1 999 forintba kerülnek, a gazdagabb tartalmú, 59, 78 vagy 115 részes horgászkészleteket pedig 4 999 forintos szuper áron kínálják.