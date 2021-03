Húsvét után szökhet az egekbe a tojás ára: ezt keresik most a boltban a vásárlók

A húsvét egyik hagyományos élelmiszere a tojás. Ez kerül a sültekbe és a süteményekbe, de a hidegtálakon és főtt ételekben is egyaránt megtalálható, a tojásfestéséről nem is szólva. A Tojásszövetség mezőgazdasági titkára, Dr. Molnár Györgyi elmondta, hogy ha a húsvétkor még nem is, a következő hónapokban mindenképp emelkedni fog a tojás ára.

Dr. Molnár Györgyi elmondta, hogy idén a 9-10. héten vidéken és a nagyvárosok piacain 35-50 forintba került a tojás darabja, Budapesten pedig 45-46 forintba. Azonban az áruházláncok már elkezdték leárazni a tojást, így ezeken a helyeken ennél alacsonyabb árakat találhatnak a vásárlók. A szakember szerint a tojás idei árai valahol ott vannak, mint 2020-ban, vagy valamivel alatta - írja az Agrárszektor.

Viszont az elmúlt hónapokban óriásit nőttek a takarmányalapanyag-árak és a takarmányárak, és sajnos még további emelkedés várható - mondta Dr. Molnár Györgyi.

A Tojásszövetség mezőgazdasági titkára szerint ha életben akarnak maradni az állattenyésztésben dolgozók, akkor rövidebb és hosszabb távon is árat kell emelniük, mert az önköltséget ki kell termelniük. A takarmányos szakértők, összehasonlítva a 2020-as második félévi árakat a 2021-es várható második félévi árakkal 150-170%-os alapanyag-áremelkedést prognosztizálnak.

A méret is számít



A szakember elmondta, hogy a Tojásszövetség négy méretkategóriát különböztet meg: kicsi, közepes, nagy és nagyon nagy (S, M, L, XL). A fiatal tyúk még a kis méretű tojást termeli, majd élete nagy részében az M és az L méretűeket rak, de ennek az arányát egy kicsit lehet szabályozni a tartással és a takarmányozással. XL-es méretű tojásokat pedig az öregebb tyúkok termelik. Dr. Molnár Györgyi szerint ezek a tojásméretek évezredek óta nem változtak

A receptek is az M-es és az L-es méretű tojásokra vannak kitalálva, tehát a "végy hat tojást" instrukció az valójában azt jelenti, hogy hat darab közepes méretű tojás kell ahhoz, hogy szép nagy legyen például a piskóta - mondja a szakértő. A vásárlók ezért ezeket is keresik a boltokban.

Továbbá prioritás Magyarországon a barna héjú tojás, mert ehhez szoktak hozzá az emberek, illetve az, hogy a tojás sárgájának szép mélysárga legyen a színe, ami a kukorica alapú takarmány következménye.

Dr. Molnár Györgyi beszélt arról is, hogy a két fő szezonban (húsvét, karácsony) sosincs probléma a tojásellátással, mert a termelők úgy állítják be az állományaikat, hogy azok középkorú, "rutinos" tojókból álljanak. A szakember elárulta, hogy az a megfigyelés, hogy

húsvét előtti időszakban a vásárlók családonként 30-60 tojással térnek haza, és ez idén is meglesz. A húsvéti időszakban 100-150 millió tojás fogy, ami az éves termelésnek a 4-7%-át jelenti

- jelentette ki a Tojásszövetség mezőgazdasági titkára.

Címlapkép: Getty Images