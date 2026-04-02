A MOHU vadonatúj, mobil visszaváltó automatája, a Fesztivál Automata bemutatatóján a Margitszigeten, a Vivicittá futóverseny nagyszínpadánál 2025. április 12-én. Az új REpont automata kifejezetten a fesztiválok és nagyrendezvények szám
Vásárlás

Nagyon fontos bejelentés jött a REpont-automatákról: erre kéri a használókat a MOHU húsvét előtt

MTI
2026. április 2. 18:33

A MOHU bár megnövelt kapacitással készül automatáinál, a vásárlókat mégis arra kérik, előzetesen tájékozódjanak.

A MOHU a megnövekedett forgalomra számítva nagyobb logisztikai kapacitással és gyakoribb elszállítással készül a húsvéti időszakra a REpont automatáknál. A vásárlóknak érdemes előre tájékozódniuk a boltok ünnepi nyitvatartásáról, emellett fel kell készülniük az esetlegesen hosszabb várakozási időre is.

A zökkenőmentes működés érdekében a vállalat a kereskedelmi partnerek igényeihez igazodik. Ennek megfelelően a megszokottnál sűrűbben gyűjti be a visszaváltott palackokat, dobozokat és üvegeket. Az automaták hibátlan üzemeléséhez ugyanakkor a boltok folyamatos közreműködésére is szükség van. A berendezések napi szintű tisztítása és a megtelt tárolók rendszeres ürítése ugyanis az ő feladatuk.

A REpont rendszer 2024-es indulása óta a vásárlók már több mint 4,65 milliárd italcsomagolást adtak le. A visszaváltási hajlandóság az előző évhez képest folyamatosan növekszik. Ezt jól mutatja, hogy idén a visszaváltások száma már a 600 milliót is meghaladta.

