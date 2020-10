Tízezreket is spórolhatsz ezen évente: kevesen lépik meg, pedig megéri

Ahogy közeledünk a karácsonyhoz, egyre több lesz akció, leárazás, kuponnap, így ilyenkor akár 50-70 százalékkal olcsóbban juthatnak hozzá a vevők azokhoz a termékekhez, amelyre egész évben vágytak. Így van ez a könyvekkel, és kütyükkel is. A legtöbben karácsony előtt gondolkodnak el azon is: megéri-e beruházni egy e-könyv olvasóra, vagy sem. Mennyi idő alatt térül meg egy 30-40 ezer forintos eBook reader ára, ha az e-könyvek sem kerülnek sokkal kevesebbe, mint a papír alapú könyvek? A Pénzcentrum most kiszámolta ezt, hogy könnyebb legyen a döntés.

Az éves nagy könyvvásárlási láz általában a nagy könyves rendezvények, vásárok táján szokott fellángolni, azonban a karácsonyt semmi sem fölözheti: a könyvkiadók éves árbevételének mintegy 30 százaléka decemberben keletkezik. Idén is hasonlóak a várakozások, így feltételezhetően idén is számíthatunk leárazásokra, akciókra az adventi időszakban, ahogy a kütyük terén is.

A Pénzcentrum most azt számolta ki, hogy megéri-e e-könyv olvasóval kiváltani a papír alapú könyvek vásárlását, hiszen karácsony táján, amikor az ebook readereket is olcsóbban lehet megvenni, gondolkodik el a vásárló, a digitális váltáson. Viszont nyilvánvaló, hogy mindenki a saját könyvfogyasztási szokásai alapján tudja biztosan eldönteni, megéri-e majd számára, és mennyi idő alatt hozza vissza az árát az e-könyvolvasó.

Mennyit is olvasunk évente?

A Tárki, eleve csak a könyvolvasókra fókuszáló online kérdőívének kitöltői - nyilván ők fognak előbb e-könyv olvasót is venni, mint azok, akik nem is olvasnak - átlagosan 37 könyvet olvasnak egy évben, ez az átlagérték azonban nagy eltéréseket takar: az olvasást hobbiként űzők (21%) legfeljebb 10 könyvet olvasnak évente, azonban a könyvmolyok (18%) akár ötvennél is több könyvet olvasnak el egy év alatt.

A kitöltők között kissé nagyobb arányban vannak azok, akik egyszerre egy könyvet (54%) olvasnak azokhoz képest, akik egyszerre több könyvet is olvasnak (46%).

2020-ban a kifejezetten könyvszerető online válaszadók közel fele, 46%-a évente legalább egy idegennyelvű könyvet elolvas. Messze az angol nyelvű könyvek a legkedveltebbek: az idegennyelven olvasók 90%-a angolul olvas. Azonban az olvasás még nem minden, ettől még lehetséges, hogy kölcsönkönyveket, könyvtári könyveket olvasunk, filléres antikvár köteteket szerzünk be.

A e-könyv olvasó megtérülése attól függ a leginkább, mennyi új könyvet vásárolunk.

Mennyi könyvet veszünk évente és milyen összegben?

A kutatás a könyvvásárlási szokásokra is kiterjedt: 2020-ban a magyarországi felnőtt népesség több mint fele (58%) soha vagy szinte soha nem vásárol könyvet. A lakosság negyede (25%) évente néhány alkalommal, 9%-a legalább félévente, 7%-a legalább negyedévente vásárol könyvet, és csupán 1% azoknak az aránya, akik havi rendszerességgel teszik ezt. Ugyanakkor a könyvolvasó felnőtt népesség több mint kétharmada (69%) legalább egy alkalommal vásárolt könyvet az elmúlt egy évben.

A könyvkedvelő vásárlók - és háztartásaik - átlagosan 12 661 forintot költöttek könyvre a kitöltést megelőző egy hónapban. Legkevesebbet a községekben élő, legtöbbet pedig a budapesti háztartások költenek könyvre egy évben. A leginkább vásárlásra ösztönző akciók közé tartoznak az egyszeri leértékelések, szezonális kiárusítások, melyeket a kifejezetten könyvkedvelő online válaszadók 85%-a használ ki tudatosan.

Több mint a válaszadók felére (55%) pedig jellemző a vásárlás elhalasztása az időszakos akciók idejére.

Az online kitöltők közel fele (49%) elsősorban akciós áron vásárol (könyvesboltban vagy interneten) új kiadású könyveket, miközben egyhatoduknak (18%) a könyvtári kölcsönzés az elsődleges könyvszerzési stratégiája. A hagyományos nyomtatott könyvet a teljes népesség 34 százaléka (a könyvvásárlók 94 százaléka), e-könyvet 2% (a könyvvásárlók 6%-a), hangoskönyvet pedig 1% (a könyvvásárlók 3%-a) vásárolt az elmúlt évben.

Kinek éri meg az e-könyv és mennyi idő alatt térül meg?

Látható, hogy viszonylag kicsi még a magyar e-könyv fogyasztók bázisa, és azok körében is, akik szeretnek olvasni, főként a hagyományos könyveknek nagy a népszerűsége. Aztán az is látható, hogy a könyvolvasók közül sokan ha új könyvet is vesznek, azt is akciós áron szerzik be.

A Pénzcentrum megvizsgálta a nagyobb könyvterjesztők árszabását kötetenként, ahol a mű megtalálható volt e-könyvként és hagyományos formában is. Azt láthattuk, hogy az e-könyvek több mint 50 százalékkal olcsóbbak a nyomtatottaknál, sőt akár fele annyiért megvehetjük digitálisan a könyveket. Ez azonban csak akkor igaz, ha a teljes árat nézzük akciók nélkül.

Az akciós nyomtatott könyvek és a teljes árú e-könyvek között nagyjából 30 százalékos árkülönbség mutatkozott.

A korábban említett felmérés szerint átlagosan 37 könyvet olvasnak azok a magyarok, akiknek ez a hobbijuk. A számítás kedvéért tegyük fel, hogy van az átlagos Könyvkedvelő, aki évi 10 könyvet olvas, és van a könyvmoly, aki 50-et is. Az olvasott könyvek egy része lehet könyvtári vagy ajándékba kapott, vagy kölcsönkönyv, antikvár, stb.

A Könyvkedvelőről viszont feltételezem, hogy évi 4 könyvet megvesz újonnan, a Könyvmolyról pedig, hogy 50-ből 15-öt megvásárol. Nyilvánvalóan azoknak éri meg jobban az eBook olvasó, akik több könyvet vásárolnak (nem biztos, hogy annak, aki amúgy is a legtöbb könyvet könyvtárból veszi ki).

A könyvek átlagára három évvel ezelőtt 3090 forint volt a Könyvhéten, azóta valamennyit biztosan nőtt. Viszont tételezzük fel, hogy a nagy karácsonyi akciók alatt szerezzük be az évi könyvadagot: tehát 3000 forint lesz az átlagos kedvezményes ára a köteteknek. Ha ennél az e-könyvek 30 százalékkal olcsóbbak lesznek, akkor minden megvásárolt könyvön 900 forintot spórolhat meg a vevő.

Egy átlagos Könyvkedvelő 3600 forintot, míg egy Könyvmoly 13500 forintot is megspórolhat egy évben e-könyvvel.

Ez mind szép és jó, de még kell hozzá egy e-köny olvasó kütyü is, ami nem is olcsó. Átfésültük az árakat: akciósan a legolcsóbb darabokat már 20 ezer forintért megkaphatjuk, a márkásabb eBook readerek 30-40 ezer forintba kerülnek kedvezményesen, de akár 90-100 ezer forintot is elkérhetnek a spécibb típusokért. Ebből az következik, hogy

a kevesebb könyvet (évi 4 új kötet) vásárló átlagos Könyvekedvelő számára egy olcsóbb e-könyv olvasó 7-8 év alatt hozza vissza az árát, míg a rendszeresen olvasó és vásárló Könyvmolynak már kevesebb mint 2,5 év alatt.

Ez persze csak akkor igaz, ha nem változtatnak a vásárlási, és olvasási szokásaikon sem. Ahhoz, hogy valaki megtudja, hogy neki mennyi idő alatt térülne meg egy e-könyv olvasó, gondolja végig:

hány olyan könyvet vásárol egy évben, amelyet eBook formában is megvehetne?

ezeken mennyit spórolhatna egy év alatt, ha átlagosan 30 százalékkal olcsóbb egy e-könyv?

milyen típusú és árú e-könyv olvasót szeretne?

mennyi év alatt gyűlne össze az e-könyv olvasó ára az e-könyveken megspórolt összegekből?

Az alapján már könnyebb a döntés. Viszont nyilván egy ilyen digitális váltásnak nem csak anyagi vonzata van. Sok más előnye is lehet egy eBook olvasó vásárlásának. A felmérésből kiderült, hogy azok közül, akik nem olvasnak, sokan időhiányra panaszkodtak. Egy e-könyv olvasó sokkal könnyebb és kisebb helyen elfér viszont, mint egy vaskos könyv, bármikor, bárhol gyorsan elő lehet venni, ha van egy negyed órája az embernek kicsit olvasni.

Az emberek próbálnak helygazdaságosak lenni, illetve környezettudatosabbak: kevesebb dolgot felhalmozni. A print formátum rengeteg helyet foglal, egy esetleges költözésnél az embernek nincs szíve megválni a könyvektől. Főleg a fiatalabbaknál ez is egy tényező, hogy minél kompaktabb legyen az életük

- mesélte el korábban tapasztalatait Jentetics Kinga, a PublishDrive CEO-ja, és társalapítója a Pénzcentrumnak. (A vele készült interjú az e-könyvek térhódításáról itt olvasható.) Az e-könyvek könnyebben hozzáférhetőek - amelyre a karanténidőszak alatt sokat rá is döbbentek. Nem kell érte elmenni a boltba, se futárral találkozni. Ugyanez igaz az idegen nyelvű kiadványokra is, könyebben hozzá lehet jutni, mindegy, hogy Budapesten él-e valaki, vagy olyan községben, ahol könyvesbolt sincs.

Tehát egy ilyen döntést nem csak anyagi alapon kell meghozni, végig kell gondolni, hogy az életmódját is szeretné-e vagy át tudja-e alakítani és járhat-e olyan előnyökkel, amelyek miatt megéri a kiadás. Persze az is kérdés, az olvasó le akar-e, le tud-e majd mondani a papír alapú könyvek vásárlásáról. Erre mindenki csak önmagának tud választ adni.

Címlapkép: Getty Images