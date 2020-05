Rengeteg magyar veszi most ezt a gyerekének: kicsik, nagyok egészsége a tét

Nagyon sok dolgozó már a hetedik hetét töltötte el kényszerből home office-ban, és mostanra sokan kezdik belátni, tapasztalták: mi az, amivel meg kell küzdeniük ebben a helyzetben, és min kell változtatni, hogy könnyebb legyen. Az egyik ilyen oldala az állandó otthonlétnek, távmunkának, hogy az emberek szeme elfáradt. A képernyők előtt töltött idő drasztikusan megugrott, és ezt a szemünk is megérzi, ezért sokan próbálnak védekezni a látásromlás, és a számítógépes látás szindróma ellen. Például monitor szemüveg vásárlással. Te is gondolkozol rajta, hogyan óvhatnád jobban a szemed? A Pénzcentrum kérdéseire most olyan optikákat válaszoltak, ahol kifejezetten képernyő előtti munkához alkalmas szemüvegeket is árulnak. Elmondták kinek és miért ajánlott ez a termék.

Rengeteg magyar kényszerült arra az utóbbi 45 napban, hogy otthonról dolgozzon, ami néhány - szó szerint is - fájdalmas körülményre világított rá. Ezekre muszáj valamilyen megoldást találni, még ha kényszerből is, hiszen nem tudjuk, meddig tart még a távmunka. Sokan felfedezhették: ha huzamosabb ideig van mindenki otthon a családból, a tér elég szűkössé válik egy idő után, ahogy azt is, hogy az otthoni székek alkalmatlanok arra, hogy munkaidő kezdetétől végéig üljünk rajta, vagy azt, hogy az otthoni számítógép sokkal jobban terheli a szemüket, mint az irodai tette.

Ez csak néhány azok közül a problémák közül, amivel a dolgozók szembesültek.

Különösen sokan szenvednek most az úgynevezett számítógépes látás szindrómától (Computer Vision Syndrome, CVS) is, amely a monitor előtt dolgozók gyakori szemészeti és mozgásszervi (pl. nyakfájdalom) összefoglaló diagnózisa. Korábbi évek kutatásai szerint a világban már a járvány előtt 60 millióan szenvedtek a tünetegyüttestől, és egy vagy több tünet a monitor előtt dolgozók 64−90 százalékánál jelentkezett. Ezek a számok minden bizonnyal csak nőttek az elmúlt években, és az utóbbi egy hónapban pedig olyanok is megtapasztalhatták ezt, akik korábban egyáltalán nem voltak szokva ahhoz, hogy huzamosabb ideig monitor előtt dolgozzanak.

Nem elég, hogy amiatt tölt sok dolgozó most több időt monitor előtt, mert onnan kell végeznie a munkáját, hanem ez lett a személyes kapcsolattartás tere, és a kikapcsolódás is gyakran képernyő előtt történik. Hiszen ha valaki betartja a #maradjotthon kampány és a kijárási korlátozás szabályait, nem sok lehetősége marad, hogy elfoglalja magát. Ez azt eredményezi, hogy

olyanok töltenek most 10-16 órákat képernyő előtt, akik korábban maximum 8-9 voltak kénytelenek csak egy monitort nézni.

Ehhez pedig még hozzájön az is, hogy elkezdődött az allergiaszezon, amely sokaknál szemviszketést okoz - ha a munkánkat egy légkondicionált irodában végezzük, jelentősen lecsökken az az idő is, amíg a pollenek irritálják a szemet, míg hogyha a nyitott nappali ablak előtt ülünk egész nap, mert hiányzik a napfény, és az is, hogy kimozdulhassunk, fokozottan jelentkezhetnek az allergiás tünetek.

A szemnek az is megterhelő lehet, hogy jelenleg sokkal erősebb a napsütés, májusban jelentősen emelkedik majd az UV sugárzás is, és nem az egész nap sötétített ablaküveg, vagy elhúzott szalagfüggönyök mellett dolgoznak a munkavállalók. Ahogy az sem segít, hogy az optikák, szemészetek zárva vannak, így ha valaki épp szemüvegcsere előtt állt, most várnia kell.

A járvány kezdete óta ezek az együttes hatások mind azt eredményezik, hogy a szemünk fáradt, gyakran viszket, vagy ég, ki van száradva. Látásunk homályos, és szemünkben a szúró, kellemetlen, fájdalmas érzés csak fokozódik. Emellett még jelentkezhet fejfájás, nyak- és vállfájdalom és kimerültség is.

Mit tehetünk szemünk védelmében?

Az általunk megkérdezett optikák közül az egyik visszaesést tapasztalt a szemüvegek forgalmában, míg a másik helyen a monitor szemüvegekre megháromszorozódott a kereslet. Ahogy az irodai székek, IT-eszközök, íróasztalok, háttámaszok iránt megnőtt a kereslet, úgy a szemfáradtsággal, -fájdalommal is igyekeznek a dolgozók felvenni a harcot. Azonban nem könnyű így látatlanban dönteni: aki már eddig is szemüveget viselt, érdemes-e egy speciálisabb szemüveget vennie kifejezetten a megváltozott körülmények miatt? Aki nem hord szemüveget, annak mit ér egy monitorszemüveg? Ezekre, és sok más fontos kérdésre Szalay Szabolcs, a Rapidus Optika, illetve Valner Szabolcs, eOptika ügyvezetője válaszoltak.

Nagyobb figyelmet kell-e jelen helyzetben fordítani a szem egészségére a megváltozott munkakörülményekre való tekintettel?

Azok, akik a munkájukból adódóan a munkahelyükön is számítógép előtt végezték munkájukat, azoknál a home office kevésbé változtatta meg a munkavégzés folyamatát. Azonban sokan most kényszerültek úgy kialakítani a munkájukat, hogy azt számítógép segítségével otthonról végezzék azt - mondta el lapunknak Szalay Szabolcs, a Rapidus Optika ügyvezetője, és hozzátette:

Gondoljunk itt például a pedagógusokra. Ők most nem személyesen tartják a kapcsolatot a diákokkal, hanem online oktatás keretében tanítanak napi szinten.

Az eOptika ügyvezetője Valner Szabolcs pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy most egyszerre jelentkezik az otthon képernyők, mint a TV, telefonkijelző, monitor, de akár a LED-világítás előtt töltött 10-16 orák, és más, a szem egészségét érintő problémák együttes hatása. Elmondta:

Rengetegen keresnek meg minket olyan problémákkal, amely túlzott képernyőhasználatra utalnak. Vannak szülők, akik gyermekeiknek vesznek monitorszemüveget, mert a gyerek panaszkodik, hogy fáj a szeme egy napnyi távoktatás után. Távmunkázó felnőttek panaszkodtak nekünk olyan mértékű szemszúrásra, szemfájdalomra, amit korábban nem éreztek.

Valner Szabolcs arra is rávilágított, hogy azok, akik korábban halogatták, hogy bevallják maguknak: szemüvegre van szükségük a munkához vagy olvasáshoz, most kénytelenek ezt megtenni. Vannak olyanok is, akiknek most tört el a szemüvegük, esett ki a lencséjük de a boltok zárva tartása miatt nincs hová fordulniuk a problémájukkal. Azt is elmondta, hogy

a szemüvegrendelések mellett rengeteg szemcseppet is vásárolnak az emberek.

Az eOptika ezekre az új igényekre reagálva például ingyenes "táv-konzultációt" indított, amely keretében lehetőség van optometrista tanácsait kérni látásegészség, szemegészség, szúró szem és éleslátás témakörökben.

Szeretnénk, ha vevőnk es a magyar lakosság érezné, hogy ilyenkor is mellettük állunk. Sokkal szelesebb termékpalettát sorakoztatunk fel az otthoni munkavégzés, otthoni szemproblemák kezelésére. Például "kék fény szűrős" monitor-szemüvegekhez most már 10 ezer féle keret rendelhető

- mondta el az ügyvezető.

Szalay Szabolcs, a Rapidus Optika ügyvezetője ismertette, hogy vannak kifejezetten a számítógép előtti munkavégzéshez kifejlesztett kékfény szűrő rétegek, melyek szemüveglencsére rendelhetőek. A kék szűrő élesebb látást biztosíthat és jobb látáskomfortot jelent mindenkinek, aki védelmet szeretne beltérben a kék fénnyel szemben anélkül, hogy a 450 és 500 nm között kék fény jótékony hatásairól lemondana.

A kékszűrő réteggel ellátott szemüveget egész nap viselhetjük. Ezen kívül fontosnak tartjuk a rendszeres szünet beiktatását számítógépes munka közben. Ilyenkor érdemes távolra tekinteni, tudatosan pislogni, mozogni, folyadékot pótolni

- mondta el a szakember.

A megnövekedett terhelés elleni védekezésben a szem pihentetésének fontosságát Valner Szabolcs is kiemelte: a 20-20-10 néven ismert szabályt érdemes betartani. Ez alapján 20 percenként 20 másodpercre egy legálabb 10 méterre levő tárgyat vagy tájat ajánlott nézni. A szabadban es napfényen tartózkodás továbbá azt is segít megelőzni, hogy a gyermekek túl korán szemüvegesek legyenek.

Ezen túl természetesen érdemes lehet monitor-szemüveget használni, amely segít csökkenteni az estére általában jelentkező szem-fáradtságot, jobb alvást es valószínűleg hosszabb távon jobb szem-egészséget is tesz lehetővé azzal, hogy csökkenti a szemünkbe jutó "kék fény" terhelést. A közhiedelemmel ellentétben a kék fény minden LED-technológiás eszközből folyamatosan bombázza szemünket, es a karantén alatt döbbenetesen sok időt toltunk ilyen eszközök: TV, számítógép, okostelefon, okoseszközök vagy LED-világítás előtt

- mondta az ügyvezető.

Kik azok, akiknek érdemes monitor szemüveget vásárolniuk?

Valner Szabolcs elmondása szerint nem csak olyanok vásárolnak monitorszemüveget, akik eleve szemüveget hordanak: a legtöbb monitor-szemüveget nullás dioptriával értékesítik, bár legtöbben csak akkor szánják rá magukat a vásárlásra, amikor már elviselhetetlenek a tünetek.

Az előrelátóbbak, egészségtudatosabbak megelőző célból vásárolnak: mert jobban akarják magukat érezni egy képernyő előtt töltött nap után is, és nem akarnak később komoly egészségügyi problémákat. Mi azt mondjuk, hogy monitor-szemüvegre minden okostelefon- es számítógép-használónak es TV-nézőnek van szüksége

- mondta el a szakember és hozzátette, hogy azok aránya is jelentősen nőtt, akik szemüveget hordanak a mindennapokban, de ha újat vesznek már kék vény védő réteggel kérik.

Szalay Szabolcs azt is elmondta lapunknak, hogy akik beltérben dolgoznak, azoknak is érdemes olyan szemüveglencsét választani, ami kifejezetten a beltéri munkavégzéshez lett kifejlesztve és adott esetben számítógépes munkavégzéshez is megfelelő.

Kiknek nem ajánlott a monitorszemüveg?

Valner Szabolcs szerint ellenjavallat nem igazán létezik a monitor-szemüvegre. Azoknak jelenthet egyedül korlátozó tényezőt, akiknek a munkájához fontosak a színek, mint a grafikusok vagy a webdesignerek. A kék fény szurok réteg ugyanis értelemszerűen megszűri a kék fény látható részét is, a mélykék es ibolya tartományban akár jelentős mértékben is.

Így ők nem szín-helyesen látják készülő munkájukat.

Szalay Szabolcs kiemelte, hogy a számítógépes munkához kifejlesztett szemüveglencsék autóvezetésre nem alkalmasak.

Mi alapján válasszunk szemüveget?

A számítógép előtti munkavégzéshez kifejlesztett szemüveglencséknél, általában a munkatávolságot és az egyéni paramétereket vesszük figyelembe a termék kiválasztásához. Nem mindegy, hogy valaki csak monitor távolságra fogja használni a szemüvegét és olvasni is szeretne vele, esetleg 3-4 méterre is élesen szeretne látni az irodán belül. Mindenképpen fontos a vásárlóval megbeszélni, hogy pontosan mihez szeretné használni a szemüveget

- mondta el a szakember.

Mennyibe kerülnek a monitor-szemüvegek?

Mint ahogy bármilyen termék esetében, ezeknek esetében is akadnak olcsó, kevésbé tartós, rosszabb minőségű szemüvegek, amelyeknek az ára 10 ezer forint alatt van, ezt a szakemberek nem ajánlják. Vannak azonban 10-15 ezer forint között mozgó monitorszemüvegek, amelyek hatékonyan képesek védeni a szemet.

A Rapidus Optika ügyvezetője elmondta azt is, hogy nagyon sok mindentől függhet egy személyre szabottan készülő szemüveg ára: a lencse dioptriájától, a kiválasztott rétegtől, a lencse vékonyítástól, a kiválasztott kerettől, lencse alapanyagától.

Az eOptika szerint pedig már 20 ezer forint alatt is elérhetőek monitorszemüvegek, akár márkás kerettel is, azonban a nagy lencsegyártók lencséivel egy tipikus szemüvegár 40-200 ezer forint között is mozoghat.

A szakemberek "digitális mentőcsomagot" ajánlanak a járvány idejére a szemegészség védelmében.

Valner Szabolcs elmondta, a monitor-szemüveg mellé mindenkinek azt javasolják, vegyenek szemcseppet is. Ezt a termékkapcsolást digitális mentőcsomagnak nevezik, mivel nem csak a speciális szemüveg, hanem a szemcsepp is nagyon hasznos eleme a számítógépes látás szindróma kezelésének. A megterhelően sok képernyőidő alatt ugyanis pislogni is elfelejtünk.

Erre rájön még a 40 év felett gyakori szemszárazság is, valamint a tavasz beköszöntével a száraz, napos időjárás is. Ezek miatt rengetegen élnek meg "száraz szem" élményt. Ennek sok megjelenési formája lehet, a reggeli szemszúrástol, az indokolatlan könnyezésen keresztül a fájdalomig vagy szempirosodásig is

- mondta el a szakember.

Szalay Szabolcs pedig egy másik problémára, és annak megoldására hívta fel a figyelmet, amely a járványhelyzetben különösen fontos: a maszkviselés következtében bepárásodó szemüvegek okozta kellemetlenségre.

A szemüvegesek biztosan tapasztalják, hogy maszk viselésénél a szemüveg bepárásodhat, ami igen kellemetlen. A probléma megoldására javasoljuk olyan tisztítóeszköz használatát, ami akár 72 órás páramentesítést biztosít a szemüveglencsén. Az ilyen tisztító sprayk nem csak maszk viselésénél előnyős a szemüvegviselő számára: ha visszatér minden a régi kerékvágásba motorozásnál, búvárkodásnál, síelésnél is élvezhetjük előnyét

- mondta el az ügyvezető.

Címlapkép: Getty Images