Filmekből májusban sem lesz hiány: mutatjuk az újdonságokat az otthoni mozizáshoz

Májusban sem maradunk új filmek nélkül, még ha a mozik nem is nyitnak ki egyhamar. Az HBO GO műsora következő hónapban is tele lesz izgalmas premierfilmekkel, és várva várt klasszikusokkal. Folytatódik az áprilisban megkezdett Marvel-film dömping: akinek eddig nem volt kedve vagy ideje (újra) megnézni a Bosszúállók összes kalandját, azoknak most akár kapóra is jöhet a kényszerű otthonlét. De nem csak szuperhősfilmek lesznek az online tékában májustól: vígjátékok, romkomok, drámák is lesznek bőven. Mutatjuk a filmlistát.

Május 1., péntek

A Marvel Cinematic Universe egyik legsikeresebb filmje a Fekete párduc a többi MCU mozival egyetemben már 1-jén felkerül a kínálatba. A történet hőse T’Challa apja halála után hazatér Wakandába, a rejtett, ám technológiailag fejlett afrikai országba, hogy elfoglalja helyét a trónon. Viszont amikor egy régi ellenség újra feltűnik a színen, nem csak királyként kell helyt állnia apja helyett, hanem szuperhősként is: a Fekete Párduc kemény próbatétel elé néz.

A szuperhősködés varázslatos oldalát megvillantó Doctor Strange drámája sem kisebb: egy balesetben használhatatlanná válik Dr. Strange, a híres idegsebész keze. A Himalája titokzatos vidékére, Kamar Tajba utazik, hogy gyógymódot találjon, viszont sokkal többet kap végül, mint amire számított. Az ősmágus segítségével elmerül a misztikus tanokban és felveszi a harcot a világot fenyegető sötét erőkkel. A karakter új filmjének premierje úgyis 2022-re csúszott a járvány miatt, így aki már tűkön ülve várta Doctor Strange kalandjait az Őrület Multiverzumában, annak azért, aki pedig még nem tudja ki is ez a furcsa doki, akkor azért érdemes megnéznie a filmet.

A Galaxis őrzői csapatának harmadik filmjére szintén várnunk kell még legalább egy évet, de addig is megnézhetjük az első és második részt, amelyben Peter Quill, avagy Űrlord birtokába jut egy titokzatos gömbnek, erre viszont Ronan, egy gonosz kék fickó is pályázik. Persze az MCU rajongók már tudják, miért is volt olyan fontos ez a gömb, és kinél fog kikötni, de ettől még Űrlord és szedet vedett csapatának viszontagságai ugyanolyan izgalmasak és viccesek maradnak. A második részben az is kiderül, hogy Peter Quill múltja is rejteget érdekes csemegéket - és hogy nem David Hasselhof az apja, ahogy gyerekkorában hitte. Pedig talán még azzal is jobban járt volna...

Május 3., vasárnap

Éppen az érettségik tervezett időpontja előtti napon válik majd elérhetővé az Érettlenségi című vígjáték, ami üdítő változatosságot jelent az utóbbi idők tinivígjátékai között. Bár azért magán viseli a műfaj megkerülhetetlen vonásait, sok esetben okosabb, mint az ilyen témájú filmek általában. A történetben Amy és Molly a két stréber a legjobb barátnők. Ám az érettségi előtt rádöbbennek, hogy a linkóci, az agyukat szétbulizó társaikat ugyanúgy felvették az egyetemre. Elhatározzák, egy éjszaka alatt bepótolják azt, amiből négy éven át kimaradtak azért, hogy tanuljanak helyette.

Vasárnap jönnek a felpaprikázott animált madárkák is a képernyőre: az Angry Birds 2-ben Piros, Chuck és Bomba ismét jót akarnak tenni, de tudjuk, az mindig balul üt ki. Amikor új fenyegetés merül fel, ami veszélybe sodorja a szigetlakókat, a dühös madarak és a zöld malacok kénytelenek összefogni, hogy megmentsék az otthonaikat. Na ne! Valahol elképesztő mekkora karriert futottak be ezek a mobiljátékos karakterek.

Május 8., péntek

Az MCU-filmek tovább záporoznak májusban, és nem is egy, hanem rögtön három Bosszúállók-filmet nézhetünk végig akár egyvégtében. Az első film sztorija szerint Nick Fury, a nemzetközi békefenntartó ügynökség vezetője új fenyegetést észlel a Földet illetően. Az ellenfél minden eddiginél nagyobb veszélyt jelenthet, így kézenfekvő, hogy csak a szuperhősök segíthetnek. Hamarosan összeáll az addig még sosem látott szupercsapat. A második részben a mesterséges intelligencia vezérelte Ultron akarja elpusztítani a világot. Ilyen az, amikor Vasember ki akar bújni a hősködés feladata alól: Ultront Tony Stark alkotta meg, hogy a szuperhősök helyett védelmezze az emberiséget, csak egy kicsit félresikerült a dolog. Így muszáj lesz felvenni a vashacukát és kimenni hősködni.

A Végtelen háborúban viszont a szuperhőscsapat már olyan feladatot kap, amivel szinte képtelenség megbirkózni: az eddig látott legeslegdurvább szupergonosz, Thanos a fejébe vette ugyanis, hogy összegyűjti az összes végtelen követ, és egy kesztyűre applikálva az összes kő erejét egyszerre felhasználva kiirtja az univerzum lakosságának felét - pusztán környezet-gazdasági megfontolásokból. Ezt igyekszenek megakadályozni a Bosszúállók, miközben összefognak az MCU eddig megismert összes hősével, Pókembertől kezdve, Vízión keresztül, a Galaxis őrzőin át, a Tél katonájáig mindenkivel. A Végjátékból, amely még decemberben került a műsortárba, kiderül minden.

A kilenc évvel ezelőtt bemutatott, nagy nevekkel fémjelzett (Marion Cotillard, Matt Damon, Laurence Fishburne, Jude Law, Gwyneth Paltrow) Fertőzés az a film, amire most valaki vagy nagyon kíváncsi, vagy messziről elkerüli témája miatt. Steven Soderbergh filmjében járvány tör ki Amerikában, az orvosok tehetetlenül állnak az ismeretlen virus előtt. Miközben a kutatóintézet orvosai megpróbálják megfejteni a vírus kódját, Dr. Orantes, az Egészségügyi Világszervezet munkatársa a járvány forrását keresi.

Május 17., vasárnap

Az idei Oscar egyik nagy esélyese volt idegen nyelvű film kategóriában a Fájdalom és dicsőség - de az, hogy Élősködőket idén semmilyen film nem tudta lekörözni, nem ennek a filmnek a hiányossága. Pedro Almodóvar filmjében a rendező, Salvador visszatekint életére. A 60-as évekre, amikor szüleivel egy faluban telepedtek le. Az első, már felnőttkori szerelemre a 80-as évek Madridjában. Az írás felfedezésére és a mozi varázsára, ami segített túlélni a szakítást.

Május 24., vasárnap

Az online tékából nem fogynak ki a szuperhősfilmek a hónap második felére sem, igaz a Shazam! másik univerzumhoz tartozik, de sokkal kevésbé drámai mint bármelyik DC-film. A történetben a tinédzser Billy nevelőszülőknél nőtt fel, és a suliban sem ő legmenőbb. Az öreg varázsló mégis őt választja. Amikor Billy hangosan kimondja a mágus nevét, igazi szuperhős lesz belőle. Hamarosan bizonyítania kell.. és vajon hogyan? Hát nyilván nem kisebb lesz a feladata, mint megmenteni a világot.

Május 30., szombat

A Családi bunyó egy igaz történeten alapul, amelyben a pankrátor szülők gyermekeinek álmáról szól. Ricky, az egykori pankrátor és felesége Julia az országot járva családi vállalkozásban lépnek fel kisebb rendezvényeken a lányukkal és a fiúkkal. Paige és Zak arról álmodnak, hogy egyszer a World Wrestling Entertaintment szupersztárjai lesznek. Amikor lehetőségük nyílik arra, hogy ott bizonyítsanak, csak Paige-nek sikerül bejutnia a programba. El kell hagynia a családját, és egyedül kell szembenézni ezzel a kemény, férfias világgal. A WWE szupersztár Paige hihetetlen, de igaz története.

Május 31., vasárnap

Pünkösdkor érkeznek a Csaló csajok. Ha emlékszünk még az 1988-as A Riviéra vadorzói című klasszikusra, akkor máris tudjuk, miről szól a film, csak ezúttal a két öltönyös úriembert Anne Hathawayre és Rebel Wilsonra cserélték. A genderswap következtében a történet is változott: ebben a filmben a két szélhámosnő egyaránt a férfiak pénzére utazik. A nagypályás angol Josephine és a kisstílű ausztrál Penny útja a francia tengerparti városban keresztezi egymást, ahol versenybe szállnak egy fiatal tech milliárdos átveréséért.

HBO GO premierek és exkluzív bemutatók

Május 2., szombat

Elég drámainak ígérkezik a szombati kínálat. Érkezik az online tékába az Életem fénye című horror-thriller, melynek története szerint egy járvány majdnem minden nőt kiirtott a Földön. Apa és a lánya próbál életben maradni a megváltozott körülmények között. Az apa minden erejével azért küzd, hogy megvédje a lányát, Rag ártatlanságát, közben kapcsolatukat is próbára teszi a helyzet.

A Rozsda című filmdrámában a középiskolás Tati és Renet a közösségi médián közel kerül egymáshoz. A bimbózó kapcsolatuk azonban már másnap elakad, mikor Tati rájön, az elveszett telefonjáról valaki feltöltött egy intim videót a netre, amit az egész iskola láthatott.

Május 6., szerda

Hét közepére jut egy kis vidámság is, bár a cím nem teljesen ezt sugallja a Méltatlan a szerelemre egy vígjáték, amelyben a szexfüggő Joy egy öngyilkossági kísérletet követően beleegyezik, hogy 30 napra mellőzi életéből a szexet. Találkozik a zenész Jimmel, és garázszenekart alakítanak. Együtt fedezik fel a plátói barátság szépségét, a zenét és önkifejezést.

Május 9., szombat

A Madárdal című filmben Asuka története bontakozik ki, aki egy fiatal, éjszakás takarítónő, Tokióban él és dolgozik. A legfőbb vágya, hogy énekesnő legyen. A napi rutinfeladatokba belefáradva azt hiszi, hogy a zene felszabadítja őt. Mindent hajlandó megadni azért, hogy valóra váltsa az álmát. Sikerül is bekerülnie az egyik televíziós tehetségkutató műsorba, azonban minden összeesküszik ellene, és visszafelé sül el: hamarosan azon találja magát, hogy gyilkossággal vádolják. Asuka arra kényszerül, hogy mindent felfedjen sötét múltjáról.

Május 10., vasárnap

Vasárnapra garantált a borzongás: a Luz című misztikus-horrorban Norát egy gonosz entitás szállta meg, aki egy másik nő, a taxisofőr Luz után vágyakozik. Nora egy éjszakai klubban csábosan beszédbe elegyedik a rendőrségi pszichiáterrel, Dr. Rossinivel. A doktor könnyű préda Nora számára, de hamarosan elhívják, hogy vizsgálja meg Luzt, aki a rendőrségen talált menedéket Nora elől. Az orvos hipnotizálja Luzt, aminek következtében emlékképek jönnek elő, és kibontakozik a történet. De az entitás, ami átvette az irányítást az orvos fölött, többet akar.

Még egy thriller jutott vasárnapra: az Azok, kik követik sztorija szerint az Appalache-hegységben él egy elszigetelt közösség. A szekta vezetője Lemuel Childs lelkész, aki mérges kígyókat használ arra, hogy hívei bizonyítsák hitük erejét. Miközben a lánya, Mara az esküvőjére készül, veszélyes titokra derül fény.

Május 11. hétfő

Egy érdekes fantasy drámával kezdhetjük majd a hetet: a Bárkák vagyunk főszereplője, Francesca egy prostituált, akinek élete korai véget ér az egyik ügyfele jóvoltából. A halála után Francesca részt vesz egy túlvilági állásinterjún az "Úr"-nál, aki azzal a feladattal küldi vissza a Földre, hogy segítsen különböző embereknek. Az életek egymásba kapcsolódnak, amikor Francesca az élők világában próbál eligazodni, találkozik idegenekkel, hogy az életüket a boldogság vagy a tragikus vég felé fordítsa. Mindeközben titkon a kedvesét keresi, akitől soha nem volt alkalma elbúcsúzni.

Május 15., péntek

A tavalyi év egyik nagy sikerfilmje, A csodagyerek is felkerül a májusi műsorba. A sztori szerint Sarah-nak és Johnnak fia születik: a kis Miles gyorsan és szépen fejlődik, magas intelligencia jeleit mutatja. Ám a boldogság rémálommá változik, amikor Miles viselkedése egyre szokatlanabbá és erőszakosabbá válik. Úgy tűnik, Milest a gonosz szállta meg. A családja biztonságát féltő Sarah-nak döntenie kell: az anyai ösztöneire hallgat, és védelmezi fiát, vagy megpróbálja kideríteni, mi áll a háttérben. Miközben a válaszokat a múltban keresi, eltűnik a valóság és a képzelet közti határvonal.

Május 17., vasárnap

Az Auróra című romantikus moziban egy érdeklánykérés vesz "váratlan" fordulatot. A történet szerint egy este a finn Lappföldön, a hot-dog standnál a bulizós Aurora találkozik az iráni Dariannal. A férfi váratlanul megkéri a nő kezét. Dariannak ugyanis egy finn nővel kell összeházasodnia, hogy menedékjogot kapjon a lányával. Aurora elutasítja, mert műkörmösként keményen dolgozik, és azt tervezi, hogy Norvégiába költözik. De miután találkozik Darian lányával, beleegyezik, hogy segít a férfinak. Számos nőt bemutat neki, ám amikor megvan a tökéletes feleségjelölt, nehéz döntés elé kerülnek.

Május 23., szombat

A Cím nélküli dalban megelevenedik Peru az 1980-as években. Georgina fiatal nő, akinek újszülött lányát ellopták egy álklinikán. Kétségbeesetten próbál a gyermeke nyomára bukkanni. Találkozik Pedro Campos újságíróval, aki nyomozni kezd az ügyben. Igaz történet alapján.

Május 24. vasárnap

A Nap is csillag című romantikus drámában Natasha egy gyakorlatias lány, ám mégis első pillantásra beleszeret Danielbe. Kapcsolatuknak azonban nem sok jövője van, a lány családját ugyanis kiutasították az Egyesült Államokból, és alig néhány óra múlva vissza kell térniük Jamaicába.

Május 30., szombat

Ritka manapság a jó történelmi film, talán rácáfol erre a Romolus és Remus: Az első király. A legenda szerint Romolus és Remus a háború istenének, Marsnak és Rhea Silvia hercegnőnek az ikerfiai, akiket anyafarkas nevelt fel. 18 évesen pásztorkodnak és békében élnek a Tiberis folyó mellett. Remus meg van győződve arról, hogy többre hivatott annál, mint amit csinál, és úgy gondolja egyszer a város királya lesz, amelyet majd ő és testvére alapítanak. A két testvér megalapozza az egyik legnagyobb birodalmat, amit a világ valaha is látott: Rómát. De Remus tragikus sorsa már megíródott.

Május 31., vasárnap

Pünkösd vasárnap egy skót dráma is felkerül a kínálatba: a Búcsúpohár. Több száz éves hagyomány, hogy a baráti összejövetelek végén a skótok eléneklik a tradicionális "The Parting Glass" című dalt. Ez annak a bánatnak a kifejezése, hogy már közel az együttlét vége, de jókedvvel gondolnak vissza a közös pillanatokra. A film megmutatja, hogyan hozza össze a családtagokat a legfiatalabb nővér tragikus halála. A megtört apa csatlakozik rokonaihoz és az öregedő apjához egy utazásra, melynek végén egy fájdalmas és örömteli emlékekkel teli összetett kép marad Colleenről.

Címlapkép: Getty Images