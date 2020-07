Nincs mese, jócskán felment a lecsó ára: bezzeg az Aldiban, Lidlben, Sparban...

Nincs is nyár lecsó nélkül: ilyenkor érdemes minél többször főzni a magyarok egyik kedvenc ételét, hiszen az árak július-augusztus hónapban a legalacsonyabbak. Aki szemfüles, az pedig még olcsóbban be tudja szerezni az alapanyagokat, legyen szó egyszerű magyaros, tökös, vagy esetleg franciás cukkinis lecsóról.

A lecsó igazai magyar étel (bár nem csak a miénk, szinte minden nemzet konyhájában találkozunk hasonló étellel), igazán nyáron érdemes készíteni, hiszen ilyenkor a legolcsóbbak az alapanyagok hozzá. Vagy csak voltak? Az utóbbi időben azt tapasztaljuk, hogy hihetetlenül felmentek a zöldség és gyümölcs árai.

Ami a lecsó receptjét illeti, ahány ház, annyi szokás - viszont abban mindenki egyetért, hogy az étel alapja a hagyma, a lecsópaprika és a paradicsom. A puritánok ezen kívül mást nem is tesznek bele, ám sokan el sem tudják képzelni virsli, kolbász, no meg tojás nélkül. De van aki, tarhonyát, rizst tesz bele vagy mellé, a franciásabb változatba pedig cukkini, padlizsán és tök is kerülhet.

A hivatalos számok

A vöröshagyma ára nagyjából állandó. 2016 őszétől stabilan 200 forint alatt maradt a kilós átlagára 2018 nyaráig, amikor is elkezdett felmenni a hagymaár, és meg sem állt 2019 júliusáig. Onnantól ismét csökkenést mutat, de azóta sem ment 270 forint alá az átlagos kilónkénti ár. 2020 júniusában egy kiló vöröshagyma 331 forint volt.

A paradicsom árképzésén látszik, mikor van az igazi idény: évről évre júliustól szeptemberig a legalacsonyabb az ára. Hagyományosan a lecsó (be)főzésének hónapja augusztus, hiszen a paradicsom és paprika szezon ekkor van a csúcson, szeptemberben pedig már a leérés következik. Az árak hullámzásán túl az is megfigyelhető, hogy a paradicsom átlagárak 4 év alatt szépen kúsztak felfelé, 2019-ben pedig már a lecsószezonban sem volt akkora a visszaesés, mint a korábbi években.2020 júliusában a paradicsom átlagára 597 forint volt, a lecsópaprika árait a Piaci Árinformációs Rendszer heti bontásban összesíti: e szerint a 30. héten a lecsópaprika kilója 398-498 forint körül mozgott.

Fontos hangsúlyozni, hogy átlagárról beszélünk, tehát nem legalacsonyabb árról, ezekben ugyanúgy benne vannak a hipermarketek akciói, a piacok nyomottabb árai, mint a sarki kisbolt tarifája.

Így lesz a legolcsóbb

Az igazi magyar lecsó jegyében néztük át az e heti akciós újságokat, hogy megtudjuk, hol érdemes beszerezni hozzá ezen a héten az alapanyagokat. Az Aldiban a lébényi paradicsom kilója 429 forint, a lecsópaprika most 40 százalékkal olcsóbb, 299 forint.

A Lidl-ben a fürtös paradicsom 239 forint, a vendégváró műbeles virsliből egy kiló 899 forintba kerül. Az Auchanban a kápia paprika 678 forintba kerül, ezzel is fel lehet dobni egy jó lecsót, ugyanitt 198 forint a cukkini kilója, a lecsókolbászból pedig 69 forintba kerül 10 dkg.

A Tescóban a hegyes erős paprikából egy csomag 199 foritnba kerül, a Pick virsli csomagja 349 forint , a füstölt kolbászból 10 dkg 199 forint. Aki pedig tökkel szereti elkészíteni (mert ilyen is van) az a Spar áruhzaiban 199 forintért tudja megvenni kilóját akciós áron. Ugyanitt van békéscsabai parasztkolbász 299 forintért. És persze dukál hozzá még a friss, puha fehérkenyér: a Sparban 329 forint egy kiló Büki parasztkenyér.

Címlapkép: Getty Images