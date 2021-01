Nesze neked gyenge forint: őrület, mennyit drágultak az autók Magyarországon

Nagyon megjárták a magyar autóvásárlók a forint pokoljárását: a járvány előtt, tavaly év elején még az imporőrök sem számítottak rá, hogy az euró 30-40 forintot is drágulhat a magyar fizetőeszközhöz képest. Többek között ezért is drágultak 2020 végére az új autók több mint 10 százalékkal. A használtpiacon még ennél is rosszabb a helyzet: aki nyugatról hozta be a kocsikat, csak öregebb modelleket kapott a pénzéért, a szállítás ára pedig - szintén a gyenge forint miatt - az egekbe emelkedett. Sőt, az import használt kocsik ára húzta magával a belföldiekét is

Tavaly március óta tart a forint vesszőfutása, a magyar fizetőeszköz borzasztóan mély gödörbe került. Az alábbi ábrán látható, hogy meddig emelkedett az euró árfolyama egy év leforgása alatt. Tavaly januárban még 330 forint körül lehetett átváltani, akkor még erre is húztuk a szánkat,

nem sejtettük, hogy egy év múlva vissza fogjuk sírni a 330-as, de akár még a 340-es eurót is.

Ugyanis március közepe óta szörnyű mélyrepülésben van a magyar fizetőeszköz, október végén már a 370-es euróárfolyam sem tűnt elképzelhetetlennek. Azóta 360 körüli szinten valamelyest megragadt a forint az euróhoz képest, de ez is brutális emelkedés pár hónap alatt.

A gyenge forintot pedig közvetetten minden magyar pénztárcája megérzi, hiszen minden olyan termék drágul, amelyért te ugyan forinttal fizetsz a kasszánál, de az eladó más valutában (pl. euróban) vásárolja azt meg külföldről. A kororna-válságot és a gyenge forintot a hazai autópiac is eléggé megérezte. A KSH adatai szerint az új autók ára 10,9 százalékkal emelkedett 2020-ban, ám Gablini Gábor szerint nem csak a gyenge forint verte fel az árakat - és bizonyos márkáknál nem csak ennyivel.

Két dolog mozgatja az áremeléseket, ebből az egyik az árfolyam: tavaly pokoljáráson volt a forint, ez pedig nagyon komoly gondokat okozott az autóértékesítésnél, jelentős áremeléseket hozott. Egyes márkák esetében 10 százalékot is meghaladó mértékűt. A másik tényező a károsanyag-kibocsátási szabályozás, ami a gyártókra úgy hat vissza, hogy az egyes kategóriákban árakat is emeltek, nem csak kínálatot szűkítettek. Gyakorlatilag beárazták a büntetést: hiszen tudjuk, hogy voltak olyanok, akik a tavalyi esztedőben nem tudták elkerülni az uniós bírságot

- vázolta a Pénzcentrumnak a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke. Kérdésünkre elmondta, a várható árfolyamot szakértői előrejelzések alapján számítják az importőrök, és bizony senki nem gondolta, hogy 2020-ban beüt a krach:

2019 végén még senki nem hitte volna, hogy a forint ilyen látványos mértékben is képes lehet gyengülni, senki sem látta a COVID-hatást. Több olyan, előre nem láható elem is volt, amiket egyszerűen nem lehet beárazni, mert ha a gyártók túlságosan gyenge árfolyamon áraznak, akkor kiárazhatják magukat a piacról. Az pedig még rosszabb is, ha valaki erősebb forintra tervez, és év közben akár kétszer, háromszor is emelni kell az árakon.

Ugyanis az importőrök általában egy árfolyamsávot határóznak meg, amelyen belül nem nyúlnak az árakhoz. Ha pedig a forint valamelyest erősödik, akkor ezt akciók kereteiben adják vissza az ügyfeleknek. Gablini Gábor szerint az árfolyamsávot felfoghatjuk egyfajta biztonsági tartaléknak az importőr részéről.

A használtpiacon mégnagyobb a drágulás



Annak is sokkal többet kell fizetnie, aki külföldről behozott autót vásárolna, még több mint kétszer annival, mint az árfolyam emelkedésének mértéke.

A JóAutók.hu adatai szerint idén decemberben az első forgalomba helyezésű, tehát külföldről behozott használt autók ára már átlagosan 24 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban

- közölte megkereséünkre Halász Bertalan vezérigazgató. Hozzátette, a külföldről behozott autók árai folyamatosan emelkednek, ahogyan pedig a kínálatból folyamatosan kikopnak az olcsóbb árfolyamon vásárolt autók a piacon, úgy érvényesül egyre jobban az áremelkedés. Az árfolyam emelkedése már csak azért sem jó hír, mert így biztosan nem fog fiatalodni a hazai autópark:

Az euróárfolyam változása miatt az autók átlagéletkora nő, ha ugyanis a kereskedőnek ugyanannyi forintja van a vásárlásra, mint 1 évvel ezelőtt, akkor olcsóbb autót vesz. A behozatali költségek nőnek, hiszen akár tréleren, akár saját keréken érkezik a jármű az országba, az üzemanyag és a matrica díja forintban kifejezve magasabb lett. A tréleren szállító vállalkozók között azonban verseny van, a kereskedők közül sokan váltottak szállítót, így próbálva kikerülni a jelentősebb árváltozást

- vázolta Halász Bertalan. Sőt, a behozott autók árainak emelkedése a belföldi használt autók esetében is emelkedést eredményez, a JóAutók.hu az összes meghirdetett használt autó vonatkozásában

egy év alatt átlagosan több mint 16 százalékos áremelkedést tapasztalt.

A szállítási nehézségek, a szállítási idő drasztikus emelkedése, valamint a műszaki vizsgáztatás és okmányirodai ügyintézés extrém határidői (hónapokről beszélünk), megnőtt a kereslet a belföldi használt autók iránt is. Ez a fő oka, hogy a hazai autók árai szorosan követték az import autókét a vezérigazgató szerint.

A belföldi használtautó árakat az is hajtja felfelé, hogy nagyon jelentősen emelkednek az árak a szalonokban is: új autók esetében egyes modelleknél 1-2 millió forint is lehet az alapmodell áremelése. Ez részben szintén az árfolyam-emelkedésnek, részben pedig a szigorodó előírások miatti pótlólagos technológiai megoldások plusz költségének tudható be. Ennek hatására a volumen márkák árérzékeny vevői is inkább a használt utók felé fordultak, ez az oka, hogy a használt autók áremelkedése az euro-árfolyam változásának mértékét is meghaladja

- tette hozzá Halász Bertalan, aki szerint ugyanakkor üdvös jelenség a piacon, hogy a határzárak miatt a ,,hobbikereskedők" nem tudnak kimenni autóért, ami összességében megbízhatóbb minőségű, igaz, valamivel magasabb árazású kínálatot jelent, és amíg a védőoltás nem lesz tömeges, ez a jelenség fenn is marad.

2021-ben használt autók terén a legutóbbi trendek erősödése várható: a prémium használt autók piaca tovább gyengül, miközben az öreg, kis értékű autók értékesítési volumene változatlanul magas marad. A családi támogatások erősödése miatt van egy réteg, akinek a kereslete ugyanakkor a fiatal, kis futású, jól felszerelt kisautók, családi autók irányába generálhat valamekkora pótlólagos keresletet

- vázolta.

Címlapkép: Getty Images