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Sport

Rangadókkal teli péntek: a Bayern, a PSG és a Manchester City is pályára lép

Pénzcentrum
2026. augusztus 28. 07:00

A hétvége nyitónapján Európa-szerte izgalmas futballrangadók várják a szurkolókat: a Bundesliga, a Ligue 1 és a Premier League csúcsmeccsei mellett az OTP Bank Ligában a Debrecen fogadja az MTK-t.

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A hétvége nyitónapján Európa-szerte izgalmas összecsapások várnak a labdarúgás szerelmeseire. A Bundesliga, a Ligue 1 és a Premier League is rangadóval jelentkezik, miközben az OTP Bank Ligában a Debrecen fogadja az MTK-t.

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Az augusztus végi péntek esti program kifejezetten változatos kínálatot tartogat. A nagy ligák szezonja még gyerekcipőben jár, így a csapatok formája most kezd kirajzolódni, a tabellák pedig még korántsem tükrözik a valós erőviszonyokat.

Éppen ezért különösen értékesek az ilyen korai rangadók, ahol a bajnokaspiránsok már az idény legelején jelezhetik szándékaikat. A német, francia és angol élvonalból is topmérkőzést kapunk, ráadásul az olasz és spanyol bajnokság is rajtol, így a szurkolók bőven válogathatnak.

Bundesliga | Németország

A német élvonal egy váratlanul pikáns párosítással nyit: a Bayern München a tavalyi idény meglepetéscsapatát, a VfB Stuttgartot fogadja. A két együttes legutóbb májusban találkozott, amikor a bajorok 3-0-ra nyertek hazai pályán. Akkor az összes gól a második félidőben született.

A szezonnyitón mindkét csapat tiszta lappal indul, ezért az előző idény statisztikái most kevésbé mérvadóak. A Stuttgart tavaly sokáig versenyben volt a bajnoki címért, és most bizonyítania kell, hogy a kiugró teljesítmény nem egyszeri fellángolás volt.

Németország  |  2026-2027
Bundesliga
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Bayern München
0
2.
Borussia Dortmund
0
3.
RB Leipzig
0
4.
VfB Stuttgart
0
5.
TSG Hoffenheim
0
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
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Ligue 1 | Franciaország

Lille-ben francia rangadó várja a nézőket: a hazaiak a Paris Saint-Germaint fogadják. A LOSC győzelemmel kezdte a szezont, míg a párizsiak meglepetésre csak döntetlent értek el első bajnokijukon. A két csapat januári összecsapását a PSG simán, 3-0-ra nyerte meg. A Lille saját pályáján mindig veszélyes ellenfél. A fővárosi sztárcsapat számára fontos lenne, hogy minél előbb lendületbe kerüljön, a jó rajtot vett lille-iek pedig szeretnék meglepni a favoritot.

Premier League | Anglia

A Crystal Palace a címvédő Manchester Cityt fogadja a Selhurst Parkban. A szezon első fordulójában a londoni együttes vereséggel kezdett, míg a City győzelemmel nyitott. Legutóbb májusban találkoztak, akkor Pep Guardiola csapata magabiztosan, 3-0-ra győzött hazai pályán. A Palace-re nehéz feladat vár, ha pontot szeretne szerezni, de hazai közönség előtt mindig bármi megtörténhet.

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Serie A | Olaszország

A Serie A második fordulójában az AC Milan hazai pályán a Veneziát fogadja. A rossoneriek győzelemmel kezdték a bajnokságot, míg az újonc velenceiek vereséget szenvedtek nyitómeccsükön. A tavaszi találkozón a Milan idegenben is simán, 2-0-ra nyert. Papíron egyértelmű az erősorrend, a hazaiak számára pedig kötelező a győzelem, ha a bajnoki címért szeretnének harcba szállni.

La Liga | Spanyolország

A spanyol élvonalban két mérkőzést rendeznek péntek este. A késő esti összecsapáson a Deportivo Alavés a Villarreal CF-et látja vendégül. Az Alavés az előző fordulóban előbb döntetlent játszott, majd győzni tudott, míg a Villarreal két döntetlen után érkezik. A tavaszi bajnokin Vitoriában 1-1-es döntetlen született a felek között. A korábbi kezdésű mérkőzésen a Racing Santander az Elche CF-et fogadja, a találkozó 19:00 órakor kezdődik.

OTP Bank Liga | Magyarország

A magyar élvonal pénteki játéknapján a Debreceni VSC az MTK Budapestet fogadja a Nagyerdei Stadionban. A hazaiak az utóbbi hetekben hullámzó formát mutattak: két vereség után két döntetlen és egy győzelem következett. Az MTK teljesítménye szintén változó, legutóbb azonban győzelemmel zártak.

A műsort érdemes a 19 órakor kezdődő Racing Santander–Elche találkozóval indítani, majd 20 órától a Debrecen–MTK mérkőzésre váltani.

A februári bajnokin a két csapat 2-2-es döntetlent játszott, és akkor is minden gól a második félidőben esett. A DVSC hazai pályán mindig kemény ellenfél, az MTK pedig bizonyítani szeretné, hogy a fővárosi csapatok közül ők is komoly tényezőnek számítanak.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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