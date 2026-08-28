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Rangadókkal teli péntek: a Bayern, a PSG és a Manchester City is pályára lép
A hétvége nyitónapján Európa-szerte izgalmas futballrangadók várják a szurkolókat: a Bundesliga, a Ligue 1 és a Premier League csúcsmeccsei mellett az OTP Bank Ligában a Debrecen fogadja az MTK-t.
A hétvége nyitónapján Európa-szerte izgalmas összecsapások várnak a labdarúgás szerelmeseire. A Bundesliga, a Ligue 1 és a Premier League is rangadóval jelentkezik, miközben az OTP Bank Ligában a Debrecen fogadja az MTK-t.
Az augusztus végi péntek esti program kifejezetten változatos kínálatot tartogat. A nagy ligák szezonja még gyerekcipőben jár, így a csapatok formája most kezd kirajzolódni, a tabellák pedig még korántsem tükrözik a valós erőviszonyokat.
Éppen ezért különösen értékesek az ilyen korai rangadók, ahol a bajnokaspiránsok már az idény legelején jelezhetik szándékaikat. A német, francia és angol élvonalból is topmérkőzést kapunk, ráadásul az olasz és spanyol bajnokság is rajtol, így a szurkolók bőven válogathatnak.
Bundesliga | Németország
A német élvonal egy váratlanul pikáns párosítással nyit: a Bayern München a tavalyi idény meglepetéscsapatát, a VfB Stuttgartot fogadja. A két együttes legutóbb májusban találkozott, amikor a bajorok 3-0-ra nyertek hazai pályán. Akkor az összes gól a második félidőben született.
A szezonnyitón mindkét csapat tiszta lappal indul, ezért az előző idény statisztikái most kevésbé mérvadóak. A Stuttgart tavaly sokáig versenyben volt a bajnoki címért, és most bizonyítania kell, hogy a kiugró teljesítmény nem egyszeri fellángolás volt.
Ligue 1 | Franciaország
Lille-ben francia rangadó várja a nézőket: a hazaiak a Paris Saint-Germaint fogadják. A LOSC győzelemmel kezdte a szezont, míg a párizsiak meglepetésre csak döntetlent értek el első bajnokijukon. A két csapat januári összecsapását a PSG simán, 3-0-ra nyerte meg. A Lille saját pályáján mindig veszélyes ellenfél. A fővárosi sztárcsapat számára fontos lenne, hogy minél előbb lendületbe kerüljön, a jó rajtot vett lille-iek pedig szeretnék meglepni a favoritot.
Premier League | Anglia
A Crystal Palace a címvédő Manchester Cityt fogadja a Selhurst Parkban. A szezon első fordulójában a londoni együttes vereséggel kezdett, míg a City győzelemmel nyitott. Legutóbb májusban találkoztak, akkor Pep Guardiola csapata magabiztosan, 3-0-ra győzött hazai pályán. A Palace-re nehéz feladat vár, ha pontot szeretne szerezni, de hazai közönség előtt mindig bármi megtörténhet.
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Serie A | Olaszország
A Serie A második fordulójában az AC Milan hazai pályán a Veneziát fogadja. A rossoneriek győzelemmel kezdték a bajnokságot, míg az újonc velenceiek vereséget szenvedtek nyitómeccsükön. A tavaszi találkozón a Milan idegenben is simán, 2-0-ra nyert. Papíron egyértelmű az erősorrend, a hazaiak számára pedig kötelező a győzelem, ha a bajnoki címért szeretnének harcba szállni.
La Liga | Spanyolország
A spanyol élvonalban két mérkőzést rendeznek péntek este. A késő esti összecsapáson a Deportivo Alavés a Villarreal CF-et látja vendégül. Az Alavés az előző fordulóban előbb döntetlent játszott, majd győzni tudott, míg a Villarreal két döntetlen után érkezik. A tavaszi bajnokin Vitoriában 1-1-es döntetlen született a felek között. A korábbi kezdésű mérkőzésen a Racing Santander az Elche CF-et fogadja, a találkozó 19:00 órakor kezdődik.
OTP Bank Liga | Magyarország
A magyar élvonal pénteki játéknapján a Debreceni VSC az MTK Budapestet fogadja a Nagyerdei Stadionban. A hazaiak az utóbbi hetekben hullámzó formát mutattak: két vereség után két döntetlen és egy győzelem következett. Az MTK teljesítménye szintén változó, legutóbb azonban győzelemmel zártak.
A műsort érdemes a 19 órakor kezdődő Racing Santander–Elche találkozóval indítani, majd 20 órától a Debrecen–MTK mérkőzésre váltani.
A februári bajnokin a két csapat 2-2-es döntetlent játszott, és akkor is minden gól a második félidőben esett. A DVSC hazai pályán mindig kemény ellenfél, az MTK pedig bizonyítani szeretné, hogy a fővárosi csapatok közül ők is komoly tényezőnek számítanak.
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