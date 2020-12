Mutatjuk, mikor indulnak a karácsony utáni akciók, leértékelések

Készülhetnek az akcióvadászok, december 27-én, azaz vasárnap újra kinyitnak a bevásárlóközpontok, és elindulnak a leértékelések. Az akciózás mértéke ezúttal is folyamatos lesz, a kereskedők a következő hetekben fokozatosan növelik majd az árengedményeket. A legütősebb akciókat január elejétől lehet megcsípni.

Hiába a járványügyi veszélyhelyzet - és a válság miatti bizonytalanság -, az elmúlt hetekben gyakorlatilag megrohanták a magyarok a bevásárlóközpontokat (és webshopokat). Iparági információink szerint ráadásul az ünnepi láz a következő hetekben sem csillapodik, sok család ugyanis jellemzően a tetőzés utáni leértékelésekre vár, hogy beszerezzen egy-egy drágább tartós fogyasztási cikket (például nagyobb háztartási gép, drágább bútor, lapostévé, laptop, okostelefon).

A boltok nagy része természetesen igazodott a fogyasztói elvárásokhoz, és sok szezonközi akcióval, leértékeléssel várták/várják a vevőket - a nagy hipermarketektől a legkisebb ruházati üzletekig. Ilyenkor leginkább a téli ruhákat, lakberendezési tárgyakat, és műszaki cikkeket éri meg vásárolni. De a koronavírus-járvány miatt idén a karácsonyfa alá is került néhány rendkívüli tétel (a kereskedői visszajelzések szerint ilyenek voltak például a professzionális takarítógépek, légtisztító berendezések, vagy épp a digitális lázmérők), így ezeknél is lehet komolyabb diszkont.

Az igazi akciók tehát csak most robbannak: a két ünnep közötti napokban és január elejétől beindulnak a szokásos karácsony utáni leárazások.

A kereskedők ugyanis rákényszerülnek ilyenkor arra, hogy jóval olcsóbban adják termékeiket, vagy legalábbis azok egy részét. Legtöbbjüknek gyakorlatilag nincs más választása, olcsóbban kell adni az árut, ha meg akar szabadulni készleteitől (ne feledjük, hogy a raktározás is költséges). Sőt, hiába volt roham a boltokban az elmúlt hetekben, a válság miatt összességében gyengébb lehet az idei éves forgalom, mint az elmúlt években volt. Az árbevétel-kiesést pedig még komolyabb akciókkal igyekeznek majd az üzletek visszabillenteni.

Az akciók keretében akár 30-50-70 százalékkal is olcsóbban vehettünk meg egy-egy terméket, de szintén elterjedt ilyenkor az egyet fizet, kettőt kap akció; illetve az ún. "áfamentes" napok is, amikor egész termékcsoportok (például konyhagépek, fényképezők, mobiltelefonok) kerülnek jóval kevesebbe. A kereskedők hetente egyre nagyobb arányú kedvezményeket kínálnak, így a fennmaradó készletekből egyre alacsonyabb áron válogathatunk. Arra azonban figyeljünk, hogy a nagyobb üzletláncok hajlamosak ilyenkor korábbi, akár több éve raktáron levő "maradék" termékeket is betenni az akciós kínálatba.

Az idei évben is sokan vannak, akik visszavinnék a boltba a karácsonyra kapott ajándékokat. A Pénzcentrum nemrég összegyűjtött minden fontos tudnivalót, mi a teendő akkor, ha valakinek nem lett jó vagy éppen tetszetős valamelyik ajándék. Figyelem, a koronavírus okozta járványhelyzet miatt most különös figyelmet kell fordítani az ajándéktárgyak esetleg visszavitelére: minden körülmény között el kell kerülni a tumultust! Részletekért kattints IDE!



Vasárnaptól tehát a plázák Budapesten és a vidéki nagyvárosokban egyaránt nyitva lesznek, de a Váci utca - illetve a vidéki nagyvárosok bevásárlóutcáinak - nagyobb üzletei is várják a vevőket. Nagyon fontos ugyanakkor, hogy a járvány miatt idén mindenképp érdeklődjünk az adott bolt nyitvatartási idejéről, és speciális járványügyi-szabályairól. Ezt könnyedén megtehetjük a boltok hivatalos weboldalain, de a legfontosabb információkat a kereskedők a hivatalos Facebook-oldalakon is rendre közzéteszik.

