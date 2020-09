Mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk a magyar dolgozóknak: drága ősz elé néznek

A járvány első hulláma alatt rengeteg dolgozó kényszerült home officeba - sokan azóta sem tértek vissza az irodákba, mások ősszel ismét távmunkából dolgoznak, vagy nagy eséllyel hamarosan onnan fognak. Amíg tavasszal megelégedtek az átmeneti megoldásokkal, most már rengetegen gondolkodnak abban: véglegesen otthonra rendezkednek be. Ez azonban nem olcsó dolog: egy profi munkaállomás jelentősen javíthatja a hatékonységot, közérzetet, viszont több százezer forint kiadást jelenhet. Mutatjuk, mire lehet szüksége a magyar dolgozónak a home officeban, és mennyibe fog ez nekik kerülni.

Az irodai állások esetén a járványhelyzet előtt a legtöbb hazai munkahely számára az iroda testesítette meg a munka szó szerint vett terét, ahol a személyes munkaállomások és a szükséges infrastruktúra is a dolgozók rendelkezésére állt. A járványhelyzet viszont rengeteg céget és dolgozót kényszerített arra, hogy ezt a hatékonyság, kreativitás ösztönzésér kialakított teret elhagyja egy időre, és visszavonuljon otthonába. Ahol viszont nem álltak rendelkezésre a legtöbbek számára azok a digitális eszközök, bútorok, kényelmi funkciók, amelyek az irodában igen.

Mivel a helyzetet sokan átmenetinek tekintették, valahogy kibekkelték otthon a konyhaasztal mellett, olyan széken ülve, amely nem egész napos használatra lett tervezve. Kábeles kapcsolat helyett wifiről dolgoztak, esetenként saját digitális eszközeiket vetették be - amelyek azóta amortizálódhattak a túlhasználat miatt, vagy már tönkre is mehettek. Ugyanis a munkára, és szabadidő eltöltésére egyaránt használt digitális eszközök is jó eséllyel eléggé megsínylették a járványt, ahogy arra a Pénzcentrum által korábban megkérdezett szakértők rámutattak.

Azonban úgy fest, itt a második hullám, és egyre több cég küldi dolgozóit home office-ba, vagy odázza el a visszarendelésüket. Más cégek a hibrid munkavégzést preferálják, de ez is azzal jár, hogy a dolgozóknak otthon is kell majd teljesíteniük. Emiatt azonban az átmenetinek gondolt időszak kitolódik, és sokan dönthetnek úgy: beruháznak arra, hogy az otthonuk alkalmas legyen a távmunkára.

A távmunkának korábban szigorúbb szabályai voltak arra nézve, hogy mit kell tartalmaznia a munkaszerződésnek, és milyen az munkaállomás elfogadható, azonban a járvány miatt muszáj volt módosítani ezen. Így jelenleg az otthoni munkavégzéshez nem szükséges például, hogy a munkáltató ellenőrizze, alkalmas-e az otthon a munkavégzéshez. Pedig ez nem csak a cég érdeke:

a dolgozó fizikai és mentális egészsége érdekében is célszerű egy munkavégzéshez megfelelő munkaállomást kialakítani.

Ezt rengetegen már elkezdték a nyár folyamán: felpörgött a digitális eszközök, használt és új bútorok piaca. Az IKEA korábban azt nyilatkozta a Pénzcentrumnak, hogy a tavasszal bevezetett korlátozások érezhetően hatással voltak az otthoni munkavégzéssel kapcsolatos megoldások iránti igényre.

A megfelelő munkaállomás

Mire lehet szüksége egy dolgozónak a tartós home officeban? Természetesen ez függ munkakörtől, és egyéni igényektől is, viszont vannak olyan univerzális alapfelszerelések, amelyekkel mindenkinek számolnia kell, ha teljesen a nulláról alakítaná ki a munkaállomását. Az első és legfontosabb a megfelelő íróasztal, és az ergonómikus (irodai szék). Ha valaki tartósan nem a megfelelő testhelyzetben végez ülőmunkát, azt nagyon hamar megfogja érezni: hátfájás, derékfájás, nyakfájás, fejfájás és kimerültség, kialvatlanság lesznek az első tüneteket.

Sokáig nem érdemes feszegetni az egészség határait, mert később sokkal nagyobb árat fizethet érte az ember, mintha most beruházott volna egy - használt - íróasztalra, és egy rendes székre. Igényektől függően az új íróasztalok minimum 20 ezer forintnál kezdődnek, ez az ár persze elmehet a csillagos égig is. Azonban ha nincs szükség intarziás tölgyfaasztalra, hanem megteszi egy sima is, aminek esetleg fiókjai, polcai is vannak, akkor 50-60 ezernél meg lehet állni. Viszont például

egy állítható magasságú íróasztal önmagában lehet 100-200 ezer forint is.

Az ergonómikus székek között is széles a választék. Ebben az esetben találunk 20 ezer forint alatt is termékeket, azonban érdemes nagyon körültekintőnek lenni, mert nem mind alkalmas ezek közül egész napos használatra. Inkább érdemes most pár ezer forinttal többet rákölteni, minthogy később kiderüljön, hogy amit vettünk, nem megfelelő, és lehet másikat vásárolni helyette. A székek esetében is egy alap irodai széket megkapunk 20 ezer forintért, viszont vannak főnöki vagy gamer szék kategóriában 80-100 ezer forintos termékek is.

Mire lehet még szükség?



Megvan az asztal a szék, ennyi elég is - gondolhatnánk. Azonban ahhoz, hogy imitáljuk az irodai környezetet, ez nem elég. Egyrészt, ha eddig monitorral dolgoztunk, és most a laptop kijelzőjét bámuljuk napi 8-10 órában, az sem egészséges váltás, és a hatákonyságnak sem tesz jót. Egy szál laptoppal nem olyan kényelmes dolgozni, mintha egérrel, billentyűzettel, monitorral kiegészítve tesszük ezt.

Ezen túlmenően az internetet is sokan kábel nélkül használják otthon, csak wifiről, azonban ez a gyengébb jelerősség is megnehezítheti a munkát. Szükség lehet tehát UTP-kábelre, hosszabbítókra is. Jól jöhet egy jó asztali lámpára is, hogyha jönnek az őszi-téli hónapok, ne készítsük ki a szemünket. Ezen kívül pedig már egyéni döntés kérdése, mi az, ami még könyebbé teszi a munkát.

Ne felejtsük el a megfelelő digitális eszközt sem, ha itt az ideje beruházni egy új alkatrészre, vagy komplett gépre.

Plusz polcok? Tárolók, mappák, gemkapcsok, egy szobanövény, más dekoráció, óra, naptár, irattartó? Parketta- és szőnyegvédő műanyag akármi? Egy parafatábla a postiteknek? Egy motiváló szuperhősposzter? Annyi mindent össze lehet vásárolni, viszont a cél nem a fejetlen költekezés, hanem a megfelelő környezet kialakítása a munkához. Szóval érdemes írni egy listát, utána pedig kihúzni azokat az elemeket, amelyekre valójában semmi szükség.

Mennyibe fog ez a sok dolog kerülni?

Nos, a kötelező minimumot mindenki maga tudja a saját egészsége érdekében. Az asztal és a szék együtt lehet 50 ezer forinttól 150 ezer forint kiadás is. A megfelelő digitális eszközök beszerzése is, mint az új laptop, esetleg egy jobb konfigurációjú asztali gép, vagy egy plussz monitor - igényektől függően - minimum 100 ezer forint. Ez egy nagyobb beruházás, és még spórolósan is elmehet 200-300 ezerig, ha tényleg teljesen új munkaeszközökre van szükség. Ott vannak persze a járulékos dolgok is: hosszabbítók, kábelek, egér, billentyűzet, stb.

Ami ezen túl szükséges még, és kiemeltük a szem egészsége érdekében (a monitoron túl) a megfelelő világítás. 5-10 ezer forintért már nagyon jó asztali lámpákat lehet kapni. Mennyit kell számolnunk a kényelmi termékekre? A virágra, iratrendezőre, füzetekre, dossziékra, gemkapcsokra? Erre is azt lehet mondani, hogy igényfüggő, viszont ilyen plusz árukkal akár 30 ezerrel is megdobhatjuk a saját költségvetésünket, szóval csak okosan.

Összességében egy komplett munkaállomás létesítése az otthonunkban 80-100 ezer forinttól simán elmehet 400-500 ezer forintig is. Mert eddig csak egy ember kiadásait számoltuk.

Tudjuk azonban, hogy a legtöbb háztartás nem egy főből áll, és nem ritka eset, hogy egy család több tagja dolgozik otthonról párhuzamosan, és nincs számukra sem elég hely, sem elég eszköz. Ha ezen akarnak változtatni, akkor kisebb vagyonba kerülhet, hogy a munkához megfelelő teret tudjanak kialakítani. Szűk három hónap múlva itt a karácsony, viszont a hátfájás addig nem fog várni...

Nem pénzkidobás ez?

Először is érdemes meghozni a döntést. Viszont olyan bizonytalan helyzetben mint ez a jelenlegi, ez sokkal-sokkal nehezebb, mint normál esetben. Mert kiszámíthatatlan, meddig tart még ez az állapot. Miért rendezkedjünk be otthon, ha fél év múlva már megint az irodában leszünk? Meddig bírja még a hátunk, nyakunk, szemünk a terhelést, a kényelmetlenséget? Nem kellene inkább félretenni, amennyit csak lehet.

Ami segíthet a döntés meghozásában, az a józan ész elővakarása. Egyrészt egy pro-kontra lista nagy segítség lehet: azok a tételek, amelyek több előnnyel járnának az egyénileg összerakott listánkban, mint hátránnyal, megérik az árukat. Másrészt tegyük mérlegre, hogy mi az, amitől megkímélhet minket, ha egy személyreszabott munkaállomással elébe megyünk a gondoknak.

Hogyha tönkremegy a haldokló laptop, hogyan fog valaki tovább dolgozni? Milyen gépet fog majd venni akkor? Megvan a terve? Hogyha elviselhetetlen lesz a hátfájdalom, és kényszerből vesszük majd meg az ergonómikus széket, az hány napon belül fog ideérni? Egy esetleges táppénz miatt mennyi pénz esik ki a kasszából?

Az, aki régóta őrlődik, hogy pénzkidobás-e beruházni a komplett munkaállomásra, tegye fel magának a kérdést, mennyi stressztől kímélte volna meg magát, ha két hónappal ezelőtt ruház be? Azt, hogy ez a járványhelyzet meddig fog tartani, nem lehet megjósolni. Azt viszont már most lehet tudni, mit tehetünk magunkért, hogy jobban végezzük a munkánkat, hogy megóvjuk magunkat a stressztől. Mit tehetünk jelen pillanatban a fizikai és mentális egészségünkért? Ezt kell összeegyeztetni azzal, hogy mekkora keretből kell kigazdálkodni a legjobb megoldást.

Miből lehetne ezt finanszírozni?

Hogyha valakinek éppen 200 ezer forint félretett pénze van, amit erre tud szánni, akkor azt javasoljuk, nehogy emiatt lenullázza magát. A vésztartalék az vésztartalék. Hogyha valakinek lakástakarék pénztárban van félretett pénze, nem javasoljuk, hogy ezt arra vegye fel, hiszen a mozdítható bútorokat, laptopot, stb. nem lehet felújítás jogcímen felhasználni állami támogatással.

Először is érdemes megkérdezni a munkáltatót, hogy mennyiben lehet anyagiakban támogatásra számítani. Sok munkáltató döntött már most úgy: beszáll a rezsibe, és a digitális eszközöket biztosítja a dolgozók számára. Első körben érdemes a cégnél kopogtatni: mit tudnak ajánlani. Ehhez persze előbb körvonalazzuk, mik a saját igényeink, és ezek közül mi az, amit racionálisan a munkáltatóra lehetne hárítani. Ne kezdjünk azért követelőzni!

Hogyha nem szándékozunk a vésztartalékunkat felhasználni, és a munkáltató sem akarja felszerelni az otthonunkat, akkor marad a bank, és a különféle kölcsön lehetőségek. Természetesen kisebb tételeknél az áruhitel is megfelelő megoldás lehet, és jelen helyzetben senkit sem biztatnánk arra, hogy több dologra költsön, mint amire valójában szüksége van, hitelből.

Viszont akinek az anyagi helyzete, munkahelye stabil, és ez a lépés tényleg minőségi javulást hozhatna a közérzetében, munkavégzésében a következő hónapokban, annak nem érdemes halogatnia.

Ha megnézzük a bankok ajánlatait a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorában, ahol egyedi igények szerint lehet a legjobb ajánlatokat megtalálni, akkor látható, hogy 500 ezer forintos kölcsön ajánlata kevesebb banknak van. Hogyha rövid, két éves futamidőt nézünk, akkor is például a Cetelem és az OTP ajánlata között a teljes visszafizetendő összegben 45 ezer forintos különbözet adódik.

Egy nagyobb összeg esetén már több ajánlatot találunk. Négyéves futamidőre a bankok 26-30 ezer forintos törlesztőrészlettel adnak kölcsön 1 millió forintot. Azonban itt is látható, ha az ügyfelelek például ragaszkodnak számlavezető bankjukhoz, és nem érdeklődnek máshol a lehetőségek után, akkor 100-200 ezer forinttal többet bevasalhatnak rajtuk.

A Pénzcentrum ezért azt javasolja, személyi hitelhez csak akkor folyamodjon bárki, ha várhatóan tudja vállalni a törlesztést a megadott futamidővel, és ez nem jelent majd a jövőben sem anyagi problémát. Továbbá ha valaki a hitelfelvétel mellett dönt, akkor akkora összeget célszerű felvennie, amekkorára szüksége van, és nem többet. Harmadrészt, mindig tájékozódjon az aktuális banki ajánlatokról, ne válasszon terméket lojalitásból, vagy mert az ügyintéző erőlteti: ezzel csak a saját pénztárcáját karcsúsítja.

Címlapkép: Getty Images