Megkóstoltuk az erős pistás szaloncukrot: erre tényleg senki nem számított + VIDEÓ

Egy új, első hangzásra igazán vad ízkombinációjú - limitált kiadású - szaloncukorral rukkolt elő idén az Univer. Megalkották ugyanis az Erős Pistás szaloncukrot, amit összesen 33 magyarországi boltban lehet megvásárolni, és egy doboz ára 1 399 forintba kerül. A Pénzcentrum és Portfolio szerkesztősége pedig első kézből le is tesztelte az újdonságot. Hát ez lett belőle.

Egy hónap és itt a karácsony, ami azt jelenti, hogy beindul a szaloncukor dömping is. A tavalyi évek statisztikái szerint egy átlagos magyar család 1 kilogramm nyalánkságot fogyaszt az ünnepi időszakban. A hazai vásárlók pedig több mint 40 féle ízesítés közül választhatnak, és bár a legkeresettebbek még mindig a tradicionális ízek, mint például a zselés vagy a kókuszos, egyre többször találkozni igazán vad kombinációkkal.

Ilyen meredek kombináció az Univer most piacra dobott Erős Pistás szaloncukorja is, amiből egy doboz 1 399 forintba kerül, és 14 darab bonbont rejt magában. A szaloncukor egyébként limitált kiadás, Magyarországon összesen 33 boltban lehet kapni, ebből Budapesten kettőben. A Pénzcentrumnál kapva kaptunk is az alkalmon és gyorsan beszereztünk egyet, hogy a szerkesztőség tagjaival letesztelhessük azt. Kíváncsiak voltunk, hogyan egyeztethető össze a mérhetetlenül sós Pista íz az édes csokoládéval. Hát ez lett az eredménye:

A szaloncukor megalkotásának körülményeiről az Univer azt közölte a Pénzcentrummal, hogy elsődleges céljuk az üzleti partnereik karácsonyi megajándékozása volt, de gondoltak az Erős Pista rajongóira is, így a terméket limitált kiadásban is piacra dobták.

Nem erre számítottunk

A kóstolásról általánosságban azt mondhatjuk el, hogy a legtöbben egy jóval markánsabb Erős Pistás ízvilágra számítottak. Sokan azt gondolták, hogy a csokoládéból szabályszerűen előtör majd a folyékony Erős Pista, és nem győzik majd visszalefetyelni a szájuk széléről az oda kifolyt piros krémet. Ezzel szemben ez igazából egy tömény, csokis szaloncukor, amibe ha nagyon nézzük, észreveszünk parányi paprika darabokat.

Összességében a tesztben résztvevők arról is beszámoltak, hogy először nagyon édes ízt éreztek, ezt követte némi pikánsság, majd miután a falatot lenyelték maradt meg egy parányi csípős íz a torokban. Sokan átverésként élték meg a tesztet, maguktól sohasem mondták volna meg, hogy ez egy Erős Pistás szaloncukor, de mint szaloncukor nem vetették meg az ízeket.

A kóstolókban az is felmerült, hogy ajándéknak egyébként egész vagány maga a szaloncukor, de azért a karácsonyfájukra maximum csak poénból raknánk fel az édességet. Többen voltak, akik valamilyen chilis csokihoz hasonlították a terméket, ám vásárlási hajlandóság csak 1-2 emberben merült fel.