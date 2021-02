Kiderült az áruházi húspultok titka: ezzel etetnek minket a boltok

Számos hazai áruházban az előre csomagolt termékek mellett pultból is beszerezhetjük a hús-, illetve hentesárut. A Pénzcentrum körképéből kiderült, hogy még mindig óriási hagyománya van Magyarországon a "pultozásnak", és a járvány ellenére is rengetegen vásárolnak ezekből az előre becsomagolt termékek helyett. Sőt, olyannyira népszerűek ezek a pultok, hogy az Auchan még bővíteni is tervezi a meglévő állományt. A Tesco pedig arról számolt be, hogy 850 szakképzett munkatárs szolgálja ki a vevőket a pultokból.



Mint kiderült, az Auchannál 16 hipermarketben és 5 szupermarketben működik hentespult, ahol szakképzett munkatársakkal várják a vásárlókat. A boltlánc azt is elárulta a Pénzcentrumnak, hogy

terveik szerint az év folyamán már mindegyik áruházukban lesz külön húspult.

Hozzátették, számos friss húsfélével várják a vásárlókat. Baromfiból megtalálható áruházaikban a csirke, pulyka, kacsa, liba. Csirkéből is többféle lehetőségből válogathatnak vásárlók, elérhető a GMO-mentes csirke, kukoricás csirke, kistestű tyúk, kakas, jérce vagy gyöngytyúk. A kacsa és a liba esetében pecsenye és hízott kacsaháj, libaháj is van a polcokon, ezenkívül pulyka egész évben, bébipulyka pedig a karácsonyi szezonban kapható. A hentesáruk közül kérhetünk marhát, borjút, birkát, bárányt, ez utóbbiból háztájit is, ami a Gazdától az asztalig programjuk része. Ezenkívül süldőt és sertést is kínálnak vásárlóknak, amiből szintén kapható háztáji is. Válogathatunk bőrös termékek és belsőségek széles kínálatából is.

Olyan különlegességek is megtalálhatók az Auchanban, mint a nyúlhús, különféle vadhúsok, grill termékek, sous vide termékek, érlelt és angus marha, valamint kiegészítő termékek, mint belek, műbelek és pácsó

- közölték.

A Spar tájékoztatása szerint 326 darab saját üzemeltetésű áruházukban található húspult. Az összes pultban dolgozó kolléga kapott képzést. A Sparnak két húsüzeme is van, a bicskei és a perbáli Regnum Húsüzemekben pedig összesen 470 fő dolgozik. Mint közölték, Bicskéről érkezik több termék a boltokba (69 százalékuk). Kérdésünkre a Spar elárulta, hogy az áruházakban 257 fajta pultos hústermék kapható, előrecsomagoltból pedig 402 különböző - főképpen a tradicionális, lédig, pultos termékeket kínálják a a húspultokban.

300 fő dolgozik hentes munkakörben az üzletekben, és további 549 kolléga (részlegvezetők, szakeladók, osztályvezetők) munkaterülete hús/hús-csemege, így összesen 849 fő dolgozik a területen

- közölte a Spar.

A Tesco-áruházak több mint felében üzemel csemegepult, ezekben 850 fő szakképzett munkaerőt foglalkoztat az áruházlánc. Az ő húspultjaikban jelenleg összesen 64 féle terméket kínálnak vásárlóknak, azonban a választék áruházanként eltérő. A csomagolt termékek választéka ennél bővebb, s több mint 100 féle termékből áll a teljes választék, ám az üzletek kínálata ebben az esetben is különböző.

A pultban megtalálható sertés-, marha-, csirke-, pulyka- és kacsahús, míg az előre csomagolt termékek között ezeken felül találkozhatunk borjú-, tyúk- és nyúlhússal, valamint hallal. A csomagolt termékek között helyet kapnak az alap termékek, mint pl. a szeletelt karaj, a darálthús, a csirkemell és mellettük az egészen speciális és prémium termékek is, mint a kacsa májak, a különböző marha steak-ek, sous vide húsok, hazai és tengeri halak.

Szorosan együttműködünk magyar szállító partnereinkkel és egész évben arra törekszünk, hogy a pultjainkban kapható baromfi és sertéshúst tőlük vásároljuk. Büszkék vagyunk rá, hogy a pultjainkban kapható baromfihús 100 százalékban magyar termék. Sertéshúsok esetében kizárólag akkor vásárolunk import terméket, ha a magyar szállítók mennyiségben nem tudnak elegendő árut biztosítani. Ekkor is kb 2-3 százalék az import sertéshús aránya a pultokban és ez jellemzően az ünnepi időszakokban fordulhat elő

- tette hozzá a Tesco sajtóosztálya.

Nemcsak a termék, a szolgáltatás is fontos

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy mi alapján válogatják össze az áruházak, hogy milyen termékeket kínálnak a húspultokban, csemegepultokban. Az Auchan kérdésünkre kifejtette, hogy igyekeznek olyan termékeket elérhetővé tenni a hűtőpultokban, amelyek mellé szolgáltatást is tudnak nyújtani, mint például szeletelés, kockázás, hártyázás, darálás.

A Tescónál van egy fix választék, amelyet vásárlói a trendek, szokások alapján folyamatosan kiegészítenek, illetve az újdonságokat is keresik:

Természetesen a legnépszerűbb húsrészek mind megtalálhatók a pultjainkban, mint például a lapocka, a csirkemell filé, ugyanakkor mindig megjelennek az adott időszak sláger termékei is, mint például télen a zsírszalonna vagy nyáron a pácolt grill húsok.

- írták.

A megszokás legyőzte a vírust



Sokakat a vírus sem tántorít el attól, hogy a megszokott rendben vásároljanak. Legalábbis az áruházláncok válaszaiból kiderült, még mindig rengetegen részesítik előnyben a "pultos" termékeket az előre becsomagoltakkal szemben. Az Auchannál 2020-ban hús, illetve baromfi tekintetében például a vásárlók harmada választotta a pultokat a csomagolt termékekkel szemben. A vírushelyzetben ugyanakkor azt tapasztalják, hogy sok vásárló választja inkább az előre csomagolt, önkiszolgálós termékeket, a húspult helyett.

Friss húst a Sparnál a vevők majdnem háromnegyede (72%-a) a pultból vásárolja, a hústermékek és a csemege területen az értékesítési arány 50-50 százalék, úgyhogy még ebben a termékkörben is elég erősek a pultok.

A magyar vásárlók még mindig a pultos kiszolgálást részesítik előnyben, bár az elmúlt években az önkiszolgáló csomagolt kényelmi termékeink értékesítése folyamatosan emelkedik. Ezen termékek konyhakész állapotban szeletelve, kockázva, fűszerezve kerülnek csomagolásra, igy nagyon kedveltek a vásárlóink körében

- tette hozzá a Spar.

A Tesco is megerősítette, hogy Magyarországon még mindig óriási hagyománya van a pultoknak:

A vásárlások közel háromnegyede még mindig pultból történik. A pandémia hatására ebben tapasztalunk ugyan némi változást, és jelenleg valamivel többen választják a csomagolt termékeket, ugyanakkor ez a növekedés nem jelentős, a forgalmi arányokat számottevően nem befolyásolja

- fejtette ki a Tesco sajtóosztálya. Hozzátették, hogy a vásárlók az elmúlt időszakban egyre szívesebben választják a ún. konyhakész, kényelmi termékeket, tehát amik már szeleteltek, vagy fel vannak kockázva. Ezekkel otthon már könnyebb és kényelmesebb dolgozni, hiszen elő vannak készítve.

Címlapkép: Getty Images