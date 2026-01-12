Meglepné a Liverpoolt két egykori akadémistája: bajban lehetnek a kupameccsen Szoboszlaiék?

Adam Phillips és Vimal Yoganathan számára életre szóló álmuk válhat valóra, amikor a Barnsley ma este az Anfielden lép pályára a Liverpool ellen az FA-kupában - írja előzetesében a BBC.

A két középpályás a Liverpool akadémiáján nevelkedett: Yoganathan hét, Phillips nyolc évet töltött a klub kötelékében, mielőtt elengedték őket. Ráadásul, néhány csapattársukhoz hasonlóan, mindketten Liverpool-szurkolók.

A kedden húszéves Yoganathan számára az Old Trafford és a Wembley után az Anfield lehet a következő ikonikus stadion, ahol pályára léphet. A Barnsley tavaly a Ligakupában a Manchester United vendége volt, a walesi középpályás pedig januári kölcsönszerződése után kulcsszerepet játszott az Oldham feljutásában: a Wembley-ben rendezett rájátszásdöntőben vívták ki a negyedosztályba kerülést. Az idény elején ő lett az első tamil labdarúgó, aki gólt szerzett az angol ligában, amikor betalált a Doncaster ellen. Családja Srí Lankáról származik, ő maga az észak-walesi Trelawnyd faluban nőtt fel.

Amikor megtudtam, kivel játszunk a kupában, rögtön felrohantam az emeletre, és ordítva újságoltam a barátnőmnek. Még mindig hatalmas Liverpool-drukker vagyok. Ott voltam 2019-ben a Barcelona elleni 4–0-s Bajnokok Ligája-meccsen is, és amikor csak tehetem, kimegyek az Anfieldre. A csapatból többen is Liverpool-szurkolók vagyunk. Több mint harminc jegyet szereztem családtagoknak és barátoknak, mind a vendégszektorban lesznek. Libabőrös leszek, amikor felcsendül a 'You'll Never Walk Alone'. Mindig az volt az álmom, hogy a Liverpoolban játsszak. Kevesen jutnak el idáig, úgyhogy boldog vagyok, hogy legalább a Barnsley játékosaként léphetek pályára az Anfielden

– meséli a 27 éves Phillips a BBC Sportnak.

"Sok játékos egész karrierje alatt nem jut el ilyen stadionokba, nekem viszont alig több mint egy év alatt mindháromban sikerülhet" – mondja Yoganathan. "Amikor megláttam a sorsolást, csak annyit tudtam mondani: 'Mi a fene?' Fiatalon labdaszedő voltam az Anfielden, úgyhogy ez emlékezetes lesz."

2018-ban éppen ő szedte a labdákat, amikor Divock Origi a hosszabbításban megszerezte a győztes gólt az Everton ellen a bajnokságban. Az akadémián különösen szerette nézni Philippe Coutinhót. Phillipsnek szintén van egy Coutinho-emléke. A középpályás tizenhat évesen még brit bajnoki címeket nyert a pályakerékpáros sprintszámokban, mielőtt felhagyott ezzel a sportággal.

FA Kupa Liverpool Barnsley 2026. január 12. hétfő 20:45 | Anfield, Liverpool Egymás elleni statisztika: 3 meccs Győzelem Liverpool: 1 (33.3%) Barnsley: 2 (66.7%) Döntetlen: 0 (0%) Gólok Liverpool: 4 Barnsley: 5 Gólkülönbség: -1 Hazai győzelem Liverpool: 0 Barnsley: 0 Vendéggyőzelem Liverpool: 1 Barnsley: 2 Adatlap létrehozva: 2026.01.12.

"2014-ben, tizenhat évesen az első csapattal utazhattam Amerikába az előszezoni turnéra Brendan Rodgers vezetésével" – idézi fel. "Az egyik meccsen Philippe Coutinho helyére álltam be. Szürreális volt. Épp befejeztem az iskolát, és Steven Gerrarddal, Luis Szuaresszel meg Coutinhóval edzettem."

Amikor Yoganathant leigazolta a Liverpool, akkora volt körülötte a felhajtás, hogy az akkori menedzser, Brendan Rodgers személyesen volt jelen, amikor a játékos nyolcévesen aláírt a klubhoz – a Vörösök megfigyelői már hatéves korától figyelték. "A mai napig ott van otthon a bekeretezett fotó, amelyen Brendan és a szüleim mellett állok" – mondja Yoganathan.

2021-re azonban új klubot kellett keresnie. Ekkor adott neki lehetőséget Bobby Hassell, a Barnsley akadémiaigazgatója, aki tizennyolc évvel ezelőtt maga is pályára lépett az Anfielden kupameccsen.

"Nehéz volt, amikor elengedtek" – vallja be Yoganathan. "Minden srác tudja, akit kirúgtak egy fociklubtól, hogy ez az egyik legpusztítóbb élmény. Ugyanakkor segített leküzdeni a kihívásokat, ellenállóbbá váltam tőle. A futball a vélemények játéka: valaki berak a kezdőbe a harmadosztályban, míg más edzők az akadémián sem adnak lehetőséget. Megtanultam túllépni ezen."

A Barnsley az elmúlt két anfieldi vendégszereplésén győzni tudott, legutóbb 1959-ben kapott ki a Liverpool otthonában. Bár 57 helyezés választja el a két csapatot, a történelmi előjelek biztatóak Conor Hourihane együttese számára. Az öltözőben már megkezdődtek a beszélgetések arról is, kinek a mezét kellene elkérni.

"Nem tudjuk, ki fog játszani, de rengeteg játékos mezéhez szívesen hozzájutnék" – mondja Yoganathan. "Szerettem nézni Hugo Ekitikét, és Virgil van Dijk mezét is fantasztikus lenne megszerezni. Bárkiét elfogadom, és boldog leszek."