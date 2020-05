Kiderült a nagy kenyér-titok: megéri ezek után a boltban venni?

A KSH adatai szerint márciusban (az áprilisi adatok még nem állnak rendelkezésre, így azokkal nem számolhatunk) 166 forint volt egy kg finomliszt, 1 kg fehér kenyér pedig 333 forint. Általában ezt a két árat szokták összevetni, és megállapítani, hogy az otthon sütött kenyér nemcsak finomabb és tovább marad friss, de olcsóbb is a boltinál. Azonban valóban így van ez? Ennek járt most utána a Pénzcentrum.

Az világos, hogy egy kiló fehér kenyér ára nagyjából 300 forint körül mozog. A KSH havi átlagárai alapján márciusban 333 forint volt a kenyér. Most, hogy a járvány sokakat a négy fal közé kényszerített, egyre többen próbálják ki az otthoni kenyérsütést. Nem csak a felszabadult idő miatt, hanem azért is, hogy kevesebbet kelljen boltba járni. Na meg azzal a rengeteg liszttel is kellett már kezdeni valamit, amit az emberek pánikszerűen felvásároltak - ez pedig azt eredményezte, hogy hiánycikké vált az élesztő is.

Mindenesetre gyakori tévhit, hogy amit otthon készít az ember az - nemcsak finomabb, hanem - olcsóbb is. Pedig már máskor is bebizonyosodott, hogy ez nem igaz.

A Pénzcentrum most azt számolta ki, mennyibe is kerül a házi kenyérsütés, ha mindent beleszámolunk, nem csak a liszt kilós árával matekozunk, hogy megtudjuk, a házi kenyér tényleg olcsóbb-e a boltinál. Mivel nagyon sokan kenyérsütő gépet használnak a házi kenyér készítéshez, és tudjuk, hogy borzasztóan megugrott az érdeklődés ezek iránt a gépek iránt, egy kenyérsütőhöz való recept alapján számolunk.

Vegyünk egy alapreceptet 1 kg-os kenyérhez: ehhez kell 60 dkg liszt, amelyhez többnyire finomlisztet használnak, de hogy jobb legyen a kenyér állaga, kevernek hozzá réteslisztet is. A legtöbb kenyérsütő gép viszont BL 80-as jelzésű búzakenyérlisztet javasol. Ennek ára pl. az Auchanban 229 forint/kg, a Sparban 225/kg. Tehát kb. 135-137,4 forint.

A sót ízlés szerint szokták adagolni, de általában egy teáskanálnyit ajánlanak a tésztához. Az nagyjából 8 gramm. A legolcsóbb sókat végignézve a boltokban 50-100 forint között találunk a boltokban. Ezért a sóra 0,4-0,8 forintot számolunk. Hogy jól megkeljen 2 teáskanál cukrot is adunk a tésztához, ami kb. 12 gramm. A kilós kristálycukor átlagárát már jegyzi a KSH, márciusban 233 forint volt. Így 2,8 forintot számolunk a cukorra. Ez már összesen 138,2-141 forint.

Ami mindenképpen kelleni fog még, az a friss élesztő, legalább egy kockának az egy harmada. (Kivéve, ha megpróbálkoznánk a kovászos kenyér készítéssel.) A Spar webshopban a 42 grammos Effect élesztő 39 forint, az 50 grammos Budafoki sütőélesztő, ahogy a Tescóban és Auchanban is, 60 forint. Ezért minimum 20 forintot kell számolni az élesztőre is. Az már 158,2-161 forint.



A 3 dl víz mellet - amit most nem számítunk fel -, szükség lesz még valamilyen zsiradékra is, most a példa kedvéért használjunk étolajat, mert annak az átlagára szintén szerepel a KSH márciusi adattáblájában. Egy liter 507 forint (ennek ára jelentősen emelkedett, hiszen februárban még 481 forint volt átlagosan). Két evőkanálnyi olaj az nagyjából 30 ml, vagyis ebben a számításban 15,2 forint. Már 173,4-176,2 forintnál tartunk.



Természetesen ezt a receptet még lehet turbózni kefirrel, tejföllel, tönkölyliszttel, magvakkal, aszalt paradicsommal, olívabogyóval stb. de ebbe most nem megyünk bele, maradunk az alapreceptnél.

A tésztát viszont meg is kell sütni.

Általában a kenyérsütő gépeken van fehérkenyér funkció, ami 3 órás programot jelent, kelesztéssel együtt. Vagyis 3 órán keresztül van bekapcsolva a kenyérsütő gép. Megnéztük 25 kenyérsütő gép teljesítményét, amelyek 550 és 1600 Watt között mozognak. A leggyakoribb a 600 W fogyasztású gép, az átlagos fogyasztás 733 W. Maradjuk azonban a leggyakoribb fogyasztású típusnál. Három óra alatt az 1800 Wh fogyasztás, ha a maximummal számolunk, vagyis 1,8 kWh.

Az áram ára függ a szolgáltatótól és attól is, nappali vagy éjszakai áramot használunk, de feltételezzük, hogy nem éjjel állunk neki a kenyérsütésnek. 1,8 kW az E.ON esetén sima nappali árammal 37,76 forint, az ELMŰ-nél 37,56 forint, az ÉMÁSZ-nál 37,33 forint, az NMK-nál 37,54 forint.

Vagyis az egy kilós házi kenyerünk durván 210-214 forintba kerül.

Viszonyítás képpen, hogy ne csak a KSH-t vegyük alapul, az Auchanban az 1 kg-os paraszt kenyér ára 239 forint, a Tesco 1 kg-os fehér kenyér 269 forint, tehát olcsóbbak az átlag kenyér árnál (333 forint), de még így is drágábbak, mint a házi. Ha pedig fél kilós adagokban gondolkodunk, akkor még szembe tűnőbb az árkülönbség, mert míg az alapanyagárak feleződnek (az áram attól még ugyanannyi), viszont a bolti kenyér ára attól még nem lesz sokkal kevesebb, pl. a fél kilós Spar szeletelt kenyér 249 forint.

Ez azért van, mert a bolti kenyér árát még sok tényező befolyásolja, pl. a szállítás ára, vagy a munkaerő bére is. Míg az otthon sütött kenyér áránál, (mivel magunkra nem számolunk órabért,) ezek nem számítanak. Így tehát nem tévhittel állunk szemben: a házi a kenyér esetében valóban olcsóbb, mint a bolti. Ráadásul nem csak a pénztárcánk miatt, hanem a lelki egészségünk miatt sem utolsó szempont, hogy otthon sütjük-e a kenyeret, vagy a boltban vesszük.

